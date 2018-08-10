Итоги Армейских игр-2018: №1 - РФ, №2 - КНР, №3 - Казахстан

10:47 12.08.2018 Казахстан занял третье место на АрМИ-2018

На полигоне Алабино состоялось закрытие Армейских международных игр-2018.



Фото : пресс-служба Министерства обороны РК12 августа 2018, 00:18

По итогам соревнований сборная Вооруженных Сил Республики Казахстан заняла общекомандное третье место, на первом - команда Российской Федерации, на втором – военнослужащие Китайской Народной Республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



Следует отметить, что казахстанская команда признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку военнослужащих ВС РК. За честь и престиж казахстанской армии на международной арене боролись порядка 300 военнослужащих видов и родов войск, региональных командований "Астана", "Юг", "Запад", "Восток". Всего в "копилке" сборной Казахстана 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медалей.



Кроме того, в рамках закрытия АрМИ-2018 Министр обороны РК Н. Ермекбаев провел встречу с главой оборонного ведомства России генералом армии С. Шойгу, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего двустороннего военного сотрудничества. Источник - zakon.kz

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