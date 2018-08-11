 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чемпионат мира по санкциям и грядущий раздел Запада, - С.Васильев
08:14 12.08.2018

ГРЯДУЩИЙ РАЗДЕЛ ЗАПАДА, ИЛИ "БОЛЬШЕ САНКЦИЙ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ"
Чемпионат мира по санкциям продолжается: побеждает тот, кто наложит больше всех

Сергей Васильев
11 августа 2018

Госдепартамент США декларирует: "Санкции затронут 70% экономики России и 40% ее рабочей силы". По словам недавнего госсекретаря Всея Америки, кавалера ордена Дружбы народов, Рекса Тиллерсона, всесторонние санкции преследуют цель улучшения отношений с Россией. Апофеозом дружбы, видимо, будет полномасштабная война.

Евросоюз, впрочем, не отстает. Недавно пригрозил Трампу: если американские санкции против России повредят европейским компаниям, ЕС введет свои санкции против России, которые повредят американским компаниям.

Из Москвы все видится не менее живо и увлекательно. Основные темы выпусков новостей центральных средств массовой информации: 1) Почему санкции не принесут России вреда, а пойдут только на пользу? 2) Как пережить санкции?!

Санкции для "элиты" РФ - бездонная чаша всевозможных прелестных в своей непосредственности, очаровательных решений. Например, скормить санкционные продукты скоту - прекрасная идея! Представляю себе сцену: сидит колхозник, жует буханку, и наблюдает как свиньи уплетают из корыта комбикорм из салями с моцареллой, залитой "Божоли" и "Мерло"...

После последних решений в США у отечественных чиновников новая мозговая атака – лихорадочно ищут, импорт чего американского им запретить. Как назло все такое нужное: айфоны, виллы, самолеты, яхты…

Вообще то, если бы Запад реально хотел бы напугать российскую самоназванную элиту, ему достаточно было пригрозить самой страшной антироссийской санкцией: перевести деньги с западных счетов олигархов на российские счета пенсионеров. Вот тут бы началась одновременно и всеэлитная паника и всенародное ликование. Но задачи у Запада другие, к России отношения не имеющие.

В странах "золотого миллиарда" антироссийские экзерцисы превратились в инструмент решения внутренних проблем. Попытки России обратить на себя внимание, вызывают у "наших западных партнеров" неподдельно раздражение: "Не приставай! Не до тебя сейчас! Не видишь, серьезные пацаны разбираются..."

Мое мнение, которое не меняется с 2014-го - никто так не неустанно, круглосуточно и упорно не трудится над реиндустриализацией РФ, как "наши западные партнеры", никто больше, чем они, не борются за ликвидацию непропорциональной зависимости РФ от еврорынка. То есть санкции – очень нужный и своевременный пинок для разворота России в нужном направлении.

Развал СССР и русофобия окраин создала первичные условия для такого разворота, и надо честно признать, не будь этого развала и не будь этой русофобии - Россия до сих пор везла бы на себе воз присосавшихся к ней небратских недогосударств-паразитов, которые, как любые паразиты, никогда не будут любить свою жертву, ибо она для них - корм, а какое уважение может быть по отношению к корму?

Более того – сами небратья, ломанувшиеся в объятия к англосаксам, оказались в непривычной для себя роли корма. Делают корм из небратьев англосаксы филигранно – колониальный опыт не пропьешь. Корм теперь гордится тем, что он корм и даже согласен приплачивать за попадание на обеденный стол к хозяевам. В Прибалтике, например, идеально организован вывоз холопов в метрополию за счет самих холопов. Прибалтийские небратья в своем верноподданичестве переплюнули негров, которых вывозили с исторической Родины все же насильно и за счет рабовладельца.

C Россией же, как всегда, все пошло не по плану. Яму, выкопанную для русских нашими западными "партнерами", Россия приспособила под окоп и теперь, в ответ на толерантное европредложение пересмотреть, нагло предлагает перепоказать. Такое поведение обескураживает.

Попытки "разорвать в клочья" или хотя бы нагадить приводят совсем не туда, куда планировалось. Любое ограничение и любая проблема, инициированная Западом, заставляет неповоротливую российскую бюрократию поднимать пятую точку и решать проблему за счет внутренних резервов и имеющихся в наличии местных ресурсов.

Одним словом, "наши западные партнеры" и небратья, в едином порыве проклинающие СССР и радующиеся его развалу, проклинающие Россию и мечтающие о ее развале, сами того не желая, предоставляют России цивилизационный шанс. Даже два шанса! Избавиться от нахлебников - русофобов и одновременно - избавиться от евроориентированного экспорта-импорта.

Обе задачи – вполне достойные, решив хотя бы одну, нашему поколению не стыдно будет уйти на пенсию, если таковая еще сохранится. Хорошо, если получится. Надо бы, чтобы получилось.

Пока идет туго. Как у дедушки Ленина – "Шаг вперед, два шага назад!". Грех дружбы с англосаксами висит гирями на ногах и тянет назад в 90-е. Никто не задумывался над тем, что слова: запад, западня и западло - однокоренные? Те, кто не задумывался, не могут понять парадокс, почему Россия никогда не жила так плохо, как во времена дружбы взасос с англосаксами. Дружба с англосаксами - самая страшная санкция.

Грех дружбы с чертями, то есть, простите, с "нашими западными партнерами" приходится искупать, и не только молитвою. Назвал друзьями англосаксов – получи минус один к карме и минус триллион в закромах Родины. Теперь всем миром отрабатываем… Епитимью накладывают для духовного очищения, санкции - для материального.

Хотя по сути - ничего не поменялось. Запрещенные товары из Европы приходится покупать непосредственно у производителя в Китае, белорусские мариманы удивляют плодовитостью белорусских устриц и омаров, а ростовские трактора бьют мировые рекорды по экономии солярки во время посевной. 40 сортов колбасы и 60 сортов пива присутствуют. Ну, а что денег не хватает, так в СССР их тоже не хватало…

И вот в этих условиях "наши западные партнеры" питают странные иллюзии о скором пришествии вместо Путина и его команды, новых сговорчивых российских элитариев, которые будут круглосуточно платить и каяться. С чего такой оптимизм – решительно непонятно.

Мне довольно плотно приходится общаться с новым поколением граждан РФ, которое через 10-15 лет возьмет штурвал в свои руки. Так вот мальчиков "Коли-с-Уренгоя" среди них крайне мало. Гораздо больше тех, кто западные ценности в грош не ставит, ни с кем из "наших западных партнеров" ни о чем договариваться не собирается.

Я даже усугублю, наиболее боевая часть российской молодежи нехорошо так посматривает, как дерибанят жирных бюргеров "гости с Востока" и прикидывают – а не пойти ли по их стопам - не предложить ли обменять Западу спокойную жизнь без всяких "калиброобразных" сюрпризов на возврат того жалкого триллиона, который был выкачан из России за время правления либералов? Почему-то мне кажется, что у них получится.

Источник - iarex.ru
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