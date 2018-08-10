Новый мэр Бишкека Суракматов - тот еще аферюга! - Б.Айбашев

00:19 12.08.2018 Не считающаяся с народом власть привела своего мэра?



Автор: Бакыт Айбашев



У кыргызов есть выражение: "Ему не повезло в пути" или "У него тяжелый путь". Так говорят не просто так. То ли по природе, то ли от проклятья, или нежелания народа, в общем, ничем хорошим дело не заканчивается, если есть препятствия. По всей видимости, не "повезло в пути" и мэру Бишкека Азизу Суракматову. Зарегистрировавшись как единственный кандидат в мэры Бишкека, он сразу заручился поддержкой городского кенеша. Тем не менее, не относящиеся безразлично к городу активисты, журналисты, деятели культуры, ученые, акыны-писатели, горожане были против прихода Суракматова, это было совершенно ясно. К сожалению, не уважающая народ власть не приняла во внимание общественные обсуждения, вела себя как в выражении: "Собака лает, а караван идет". Так она добилась своей цели.



Точнее, продвигаемый властью Суракматов получил 43 голоса из 44 депутатов городского кенеша, был избран на пост мэра. Во время выборов у мэрии стояли около 100 гражданских активистов, горожане, были настроены против назначения Суракматова на должность мэра, проклинали городской кенеш за "продажность", комиссию по языку за необъективность и робость. В итоге они побросали на землю чучела с надписями, а потом собрали их, бросили в мусорную урну.



Если вернемся к мэру Суракматову, то можно убедиться в том, что общественность в основном выдвигает правильные требования. Большинство депутатов, сидящих в городском кенеше, примерно 80% являются руководителями строительных компаний в городе. Что касается новоиспеченного мэра Азиза Суракматова, то он поработал в строительной, земельной сфере, даже владеет собственной строительной компанией "Елизавета". Сам Суракматов говорит, что в упомянутой компании не работает, что она была продана несколько лет назад. Общественность же недовольна приходом такого мэра, так как считает, что он будет отстаивать интересы своей строительной компании, а также строительных компаний депутатов из городского кенеша. Призванный решать проблемы Азиз Суракматов не оформлял на себя ни одну компанию, в основном предприятия и учреждения оформлены на его близких. На сына Айдара и на младшую сестру Гульбару оформили десятки предприятий. Есть совместная компания "Столица Строй", на сына Айдара зарегистрированы агентства "Слон", "New Sphere". На младшую сестру Гульбару Суракматову оформили предприятия "Sphere KG", "Юрист Риэлт Строй", "Самолет". Дополнительно есть такие фирмы, как "Фортрес", "Папа Карло", "Новый город". Интересно, сколько еще крупных бизнесов неизвестны для общества?



По некоторым данным новоявленному мэру Бишкека Азизу Суракматову принадлежала компания "Елизавета" (говорит, что сейчас она продана и ей владеют другие люди), которая незаконно отстроила дома на месте детского сада. Она же, как сообщается, строила многоэтажное здание у Белого дома, что было раскритиковано депутатами ЖК, в том числе Текебаевым. Некоторые люди говорят, что он не пойдет на такие дела, но когда его назначали на должность мэра, среди общественных активистов стояли дети, на руках которых были транспаранты: "Суракматов, руки прочь от земли детей". В любом случае, желаем, чтобы мы избежали опасностей, которые пугают общественность. В большинстве упомянутых нами компаний засветилась сомнительная личность – Аймен Бакаев, который изнутри "разлагает" многие строительные работы. Это говорит о его связи с депутатами городского кенеша в вопросах градостроительства. Многим известно, что Аймен Бакаев работает и в строительных компаниях депутатов городского кенеша. А бывший глава Бишкекского управления архитектуры и строительства Каныбек Нарбаев делил город на куски, продал даже парк "Ата Тюрк", оформлял все на родственников и дочь, нарушал закон. Его наличие говорит о том, что это место станет логовом коррупционных схем.



Назначение Азиза Суракматова на должность мэра показало, что сегодняшняя власть не считается с общественностью. В социальных сетях, в СМИ тысячи человек писали, кем он является, удивлялись, почему городской кенеш не представил ему альтернативу, почему не высказал критику и пожелания, спрятал голову в песок, что вызывает большие сомнения по поводу того, что это "приказ" сверху. Они остудились, когда некоторые средства массовой информации поделились информацией "длинноухих" - Суракматова продвигает депутат Иса Омуркулов.



Действительно, было бы подозрительно, если бы в процесс избрания руководителя столицы не вмешался кто-то сверху. К тому же городской кенеш напоминает собаку на привязи… Все оказалось так, как предполагали. Будучи "воспитанником" Бакиева, Суракматов в одно время баллотировался в депутаты городского кенеша от партии "Ак жол", даже умудрился руководить городским кенешем. Не секрет, что нынешняя власть не думает о стране, а пока назначает кадры, которые готовы преклоняться перед ней и стать ее кнутом. Открыто привлекают к должностям реваншистов и людей Бакиева. Пока страной правили Бакиевы, а мэром был Нариман Тюлеев, любящий Бакиева больше своего отца, Азиз Суракматов был председателем городского кенеша. Ему пришлось уйти с этой должности из-за революции. Среди общественности это было воспринято как противопоставление власти революционерам 2010 года.



Судя по информации, которую мы услышали, в узких кругах говорят о весомой роли в этом назначении Асылбека Жээнбекова – младшего брата президента Сооронбая Жээнбекова и Курмантая Абдиева. Некоторые средства массовой информации не осмелились открыто указать на Асылбека Жээнбекова, но про Абдиева они намекнули. Об этом поговорим позднее. Шило в мешке не утаишь.



Интересно то, как СМИ пишут, как младший брат Азиза Суракматова Азат Суракматов был задержан у себя в кабинете при получении взятки в 2 тысячи долларов, будучи помощником в Свердловской районной прокуратуре. Хотя дело было закрыто в 2011 году, а Азат Суракматов оправдан, общественность не могла закрыть глаза на то, что Суракматовы были замешаны в коррупции. Многие говорят: "От привычек тяжело отказаться", - Суракматовы уже провинились в том, что касается "аппетита".



В общем, вряд ли будет успешным путь Суракматова на посту мэра. Хотя городской кенеш оказал доверие, подавляющая часть общественности выступает против того, чтобы он становился мэром, воспринимая проголосовавших за него депутатов городского кенеша как "марионеток", призывает их распустить.



Источник: газета "Ачык Саясат плюс" №28 от 10.08.2018 / стр. 4 Источник - gezitter.org

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