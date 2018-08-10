 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп съел важную секретную бумагу, заявила его бывшая помощница Манигол-Ньюман
20:41 11.08.2018

В Белом доме посмеялись над рассказом экс-участника команды Трампа.
. Бывшая помощница президента США Дональда Трампа заявила, что он однажды прожевал и проглотил важный и секретный документ, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Post.

Омароса Манигол-Ньюман об этом случае описала в своей книге воспоминаний.

Манигол-Ньюман пишет, что в 2017 году однажды увидела, как Трамп жевал лист бумаги после встречи со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном в Овальном кабинете Белого дома.

"Я видела, как он положил записку себе в рот… Так как Трамп страдает боязнью бактерий, я была удивлена тем, что он жевал и проглатывал бумагу. Это должно было быть что-то очень-очень конфиденциальное", - пишет Манигол-Ньюман в книге.

Издание отмечает, что сотрудники Белого дома не подтвердили заявлений автора книги.

"Нет никаких доказательств того, что он жевал бумагу, и несколько сотрудников Белого дома посмеялись над этим предположением и заявили, что это неправда", - отмечает издание.

Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" появится в продаже в США 14 августа, но сейчас можно сделать предзаказ в онлайн-магазинах. В интервью СМИ Манигол-Ньюман уже пообещала читателям, что в книге она расскажет о многих вещах в Белом доме, которые ее "расстраивали и вызывали неудобство". При этом ряд высказываний экс-помощницы Трампа навели журналистов на подозрения, что во время своей работы она тайно записывала на диктофон главу государства.

В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной афроамериканкой в администрации.

Трамп смахнул перхоть с пиджака Макрона
© RUPTLY
Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона и сказал, что тот безупречен. Видео
В момент увольнения и Трамп, и Сандерс пожелали ей успехов и поблагодарили за работу. Однако в СМИ появилась информация, что из Белого дома ее едва ли не вытолкали взашей. Причиной увольнения называли разногласия с Трампом из-за событий в Шарлоттсвилле в августе 2017 года, где произошли столкновения правых и левых активистов. Президент тогда возложил ответственность за произошедшее на обе стороны, в то время как афроамериканцы в основном винили правых.
Манигол-Ньюман уже работала в Белом доме в офисе вице-президента Альберта Гора в начале 2000-х годов, но занимала там незначительную должность, составляя календарь мероприятий.

Манигол-Ньюман известна главным образом тем, что ее два раза "уволили" из "Подмастерья", где Трамп был ведущим в 2004–2015 годах. Ее много критиковали за конфронтационный стиль в общении, но она заявляла, что это сценаристы шоу обеспечили ей плохую репутацию.

Книга Манигол-Ньюман стала далеко не первой в ряду воспоминаний бывших сотрудников администрации Трампа или журналистов, в которых действующий глава государства предстает в неприглядном свете. Однако были и более лояльные к президенту сочинения, в частности от его бывшего пресс-секретаря Шона Спайсера.

Источник - ru.sputnik.kg
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