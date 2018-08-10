 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 11.08.2018
16:55  Эрдоган нашел замену доллару
16:49  В Таджикистане впервые амнистировали группу раскаявшихся салафитов (7 чел.)
16:45  В Ташкенте приняли официальную делегацию Талибана во главе с Станикзаем
14:09  "Северный поток-2" обогнет датские воды
14:08  Патриотизм и научный патриотизм, - А.Клесов
14:07  Горячий и почти белый. Столица Туркмении перешагнула исторический рубеж
14:00  Не в ишаках счастье. Почему титулованная велосипедистка променяла Россию на Узбекистан
13:58  С лиры по нитке. Турецкая валюта стремительно обесценивается
13:41  В армии Узбекистана появятся психологи и советники по духовности
08:55  Неизвестный угнал и утопил в океане... пассажирский самолет из аэропорта американского Сиэтла
08:15  "Хамас" готов рискнуть и развязать войну против Израиля, - Bild
08:01  КазПравительство в кризисе. Следует ли ожидать массовых протестов и досрочных выборов? - САМ
07:54  У Елбасы - праздник. Конфискации госсредств по делу Стати, похоже, не будет. Хотя...
07:33  Санкции США означают конец компрадорского капитализма в России, - А.Халдей
07:30  В Румынии майдан: протестующие в Бухаресте пошли на штурм правительства, 440 раненых
07:15  Взрыв на военном заводе в британском Солсбери - есть погибший. Русиш партизанен?
07:09  ДачСтрой. В Кыргызстане бьют тревогу по ситуации в армии
00:24  Eurasianet: Между Узбекистаном и Кыргызстаном процветает челночная торговля, но долго ли это продлится?
Пятница, 10.08.2018
21:49  В центре Бишкека подорвали джип российского бизнесмена и экс-офицера КГБ Гайдукова
21:22  Умер российский журналист-"афганец" Михаил Лещинский
19:55  За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,2 миллиарда
19:01  Казахстан. Арал снова становится рыболовным
18:59  Военная победа в Сирии есть. Появится ли теперь "халифат без территории"? - С.Тарасов
17:59  "Новый этап и высокая цель - национальное процветание", - речь Ш.Мирзиеева (текст)
17:52  Генконсулом Узбекистана в российском Екатеринбурге назначен Абдусалом Хатамов
17:05  В Таджикистане журналистка Акобиршоева впервые в истории добилась возбуждения дела о харассменте
16:59  Трамп обрушил курс турецкой лиры
16:29  Три самолета. Неслучайность воздушных трагедий, - Эдуард Лимонов
16:25  Осетия-2008. Начало новой русской экспансии, - А.Проханов
16:19  Снести заборы и разаттестироваться... Елбасы поручил еще раз как-то реформировать КазМВД
12:51  Пастор преткновения. Чем обернется новое противостояние Анкары и Вашингтона, - Е.Аронова
12:50  Битва Евразии против глобального острова: есть ли у США шансы? - А.Запольскис
12:46  Туркменские власти борются с несанкционированным поливом посевных земель
12:45  Донбассу предложат переехать в Россию
12:41  Гибридные угрозы и особенности войны нового типа, - А.Бартош
12:39  В зависимости от жесткости мер США, россиян ждут непростые времена, - "СП"
12:36  Тенге падает. КазНацбанк пытается сбить волну паники
12:35  В Казахстане откроют Академию фигурного катания им. Дениса Тена
08:36  Россия с помощью тайной торговой сети снабжает нефтью Ким Чен Ына, - Huffpost Deutschland
08:23  КырРеформы от Абылгазиева. Неэффективные госпредприятия ликвидируют или передадут в управление
07:50  Они настолько безлики... Зачем казахскому премьеру Сагинтаеву заместители?
07:49  Казахские национальные ценности: что сохранить, а с чем безжалостно расстаться? - САМ
07:47  Какие вещи от ариев-иранцев попали в русскую культуру
07:41  Казахстанские переименователи добрались до горных пиков. В рамках областного фестиваля "Это наши горы"...
07:22  В Ташкенте появится корейский квартал Korean Town
07:20  Снова "Большой Брат". Займет ли Генпрокуратура Узбекистана место каримовской СНБ, - А.Якубов
07:16  В Бишкеке судят бывшего премьера. Киргизская власть избавляется от конкурентов, - В.Панфилова
07:13  Израиль все чаще находит общий язык с противниками Ирана, - Захар Гельман
07:10  Кто испугался российско-китайского альянса, - В.Скосырев
00:09  Трамп продолжает битву на иранском плацдарме, - С.Тарасов
00:02  В Афганском Бадахшане в бою погиб матерый таджикский талиб-басмач Мохаммад Сангарьяр
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
В Таджикистане впервые амнистировали группу раскаявшихся салафитов (7 чел.)
16:49 11.08.2018

Семеро салафитов-граждан Таджикистана, экстрадированные из России на родину по запросу МВД РТ, амнистированы. Об этом сообщил источник радио "Озоди" в правоохранительном ведомстве страны 11 августа.

"Последователи запрещенного в Таджикистане религиозного течения "Салафия" амнистированы после того, как покаялись и заявили о своем выходе из этого течения. Власти учли то обстоятельство, что ранее никто их них не был судим", - сказал источник.

Жители города Исфара Согдийской области Бахтиер Бобоев, Абдурашид Ганиджонов, Нурулло Саъдуллоев, Субхониддин Джалолиддинов, Сухроб Сатторов, Абдусалом Ганиев и Садык Абдуллоев были экстрадированы на родину из города Уфы, столицы Республики Башкортостан 8 августа.

По информации МВД РТ, за последние месяцы около 100 бывших членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и "Группы 24" возвращены на родину. Исламская партия и "Группа 24" Верховным судом Таджикистана признаны террористическими организациями. Последняя группа из 10 жителей Аштского района - бывших сторонников ПИВТ, вернулась на родину в начале прошлого месяца. Многие из них также покаялись и признались, что после попытки вооруженного мятежа генерала Абдухалима Назарзода в сентябре 2015 года, опасаясь за свою жизнь, перебрались в Россию, сообщил источник в МВД РТ.

Амнистия последователей "Салафия" в Таджикистане происходит впервые после того, как Верховный суд Таджикистана а начале 2009 года объявил это религиозное течение экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533995340
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  