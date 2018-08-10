"Северный поток-2" обогнет датские воды

14:09 11.08.2018 "Северный поток-2" обогнет датские воды



Газопровод получил альтернативный маршрут



Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут газопровода "Северный поток-2" в Дании. Только Копенгаген пока не дал добро на прокладку трубы, а, наоборот, законодательно ограничил прокладку трубопроводов в своих территориальных водах. Теперь компания предлагает проложить трубу только в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм, так что у Дании нет формального повода помешать строительству.



Проектная компания "Северного потока" Nord Stream 2 AG (подконтрольна "Газпрому") подала заявку в Энергетическое агентство Дании на альтернативный маршрут трубопровода, сообщили в компании.



Напомним, проект де-факто получил разрешения от России, а также Германии, Финляндии и Швеции, которые в совокупности покрывают 1087 км из 1226 км общей протяженности трубы, или 88,6%. Остается только участок возле датского острова Борнхольм, в том числе 53 км в исключительной экономической зоне (которая относится к международным водам по морскому праву) и 83 км в территориальных водах Дании. При этом изначально скептически настроеннный в отношении газопровода Копенгаген принял специальные поправки в законодательство, которые позволяют датским властям не выдавать разрешения на прокладку газопровода в своих территориальных водах не только по экологическим соображениям, но и по соображениям национальной безопасности.



"Поправка к Закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года) предоставляет Министерству иностранных дел право рекомендовать, чтобы заявка на инфраструктуру, в частности на газопроводы, проходящие через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась Энергетическим агентством Дании,- сообщают в компании.- Рекомендация Министерства иностранных дел находится на рассмотрении с января 2018 года, в связи с этим компания Nord Stream 2 решила изучить альтернативные маршруты за пределами территориальных вод Дании".



При этом в компании отмечают, что не останавливают процедуру по предпочтительному маршруту.



Альтернативный маршрут протяженностью 175 км предполагает, что прокладка проекта в Дании пройдет только в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм (где согласно конвенции ООН по морскому праву стороны пользуются свободой при прокладке трубопроводов), не проходя через территориальные воды. Тем не менее разрешение от Дании даже в этом случае все равно потребуется (но у властей страны в данном случае не будет формального повода для отказа). Отметим, этот процесс может затянуть строительство и ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", который пока намечен на конец 2019 года.



Ольга Никитина Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533985740

Новости Казахстана

