Патриотизм и научный патриотизм, - А.Клесов

14:08 11.08.2018 Патриотизм и научный патриотизм

суть научного патриотизма – в восстановлении исторической справедливости о происхождении народов и их роли в истории



Анатолий Клесов



По какой-то странной причине слово "патриотизм" в современной России в глазах многих приобрело некий стыдливый, неудобный оттенок. Это резко контрастирует, например, с отношением к тому же слову в США. И это плохой знак для современной России. Как так получилось, в результате чего? Ведь просто так столь важные, знаковые слова не приобретают негативных оттенков. Как правило, это результат некой "ползучей кампании" по дезориентации населения, по смещению важных акцентов, результат работы определенных, но влиятельных средств массовой информации. В данной статье я не буду заниматься анализом того, как это получилось, и не буду приводить конкретные фамилии "борцов с русским патриотизмом", профессоров РАН и Высшей школы, которые активно тиражируют свои произведения в академической и "общенародной" среде. Статья не о том, не о персональном обличении. Хотя после десятилетий жизни в США мне есть что сказать в этом отношении, в том, что я наблюдаю за океаном и в России в отношении к слову "патриотизм", отношении к государственному флагу. В США, особенно в глубинке, не испорченной разрушительным либерализмом, жилые дома обыкновенно расцвечены звездно-полосатыми флагами, число которых резко приумножается при любой военной зарубежной акции, как бы люди к ней ни относились.



И здесь нет никакого противоречия, флаги – это не поддержка правительства США, это поддержка "мужчин и женщин в униформе" (стандартная формулировка), это выражение искреннего патриотизма, эмоциональной приподнятости по отношению к своей стране. "Патриот" в США – это обычное сопровождение имен отцов-основателей США, деятелей американской революции. Портреты одного из авторов американской конституции, Сэмюэля Адамса, сопровождаются надписью "Пивовар и патриот", и эта надпись имеется на всех бутылках популярного американского пива "Сэмюэль Адамс", так что миллионы ежедневных потребителей этого пива каждый день видят слово "патриот" перед своими глазами. Одна из ведущих футбольных команд США называется "Патриот". Слово "патриотизм" выбито на стенах многих домов в больших городах США. Я каждый год приезжаю в Россию, и мне этого слова там нехватает. Я скучаю по этому слову в России. Что-то не сходится. Может, потому что вождей революции 1917 года в России трудно назвать патриотами? Ленин патриот? Троцкий патриот? Свердлов патриот? Бухарин патриот?



Впрочем, еще не все потеряно в современной России в этом отношении. Я был свидетелем двух всплесков патриотизма – при возвращении Крыма и в ходе последнего чемпионата мира по футболу. Может, что-то переломится?



Так вот, о патриотизме в его обычном понимании. Энциклопедии определяют это понятие как "нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к родине и готовность пожертвовать своими интересами ради нее", или "особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям". Смысл понятен. Правда, Википедия тут же сообщает, что "патриотизм способен приводить к таким негативным явлениям как шовинизм и ксенофобия", и сыпет ссылками на то, что патриотизм относится к "главным духовным болезням современного общества", к "основным заблуждениям нашего общества", и что "без преодоления патриотизма невозможно никакое возрождение России, невозможен ни экономический подъем, ни повышение культурного уровня". Там же – про "вред патриотизма", что "патриоты являются врагами государства", что патриотизм ведет к фашизму, что "патриотизм должен быть запрещен Конституцией и борьба с ним должна вестись на государственном уровне", что "необходимо ликвидировать так называемое "патриотическое воспитание" и всякую патриотическую промывку мозгов в школах", что текст современного гимна России "патриотичен и тошнотворен до безобразия", и так далее. Там же, в Википедии, дается линк на материал под названием "10 причин перестать быть патриотом прямо сегодня".



Кто-то удивлен? Это – современная Россия, это – основная сетевая энциклопедия. Это – влиятельная часть СМИ.



Для сравнения открываем "Британскую энциклопедию" (Encyclopedia Britannica) за 1960 год – это то, что стоит у меня на полке, год специально не выбирался, статьи "патриотизм" там нет, есть "Патриотические общества". Пишется, что во многих странах созданы патриотические общества, для развития духа патриотизма и любви к своей стране. Сообщается, что такие организации особенно многочисленны и влиятельны в США. Перечисляется много таких организаций, среди которых Общество потомков первых колонистов США, Сыны революции, Дочери революции, Дети ветеранов войн. Замечаете, насколько патриотическое воспитание в США связано с историей страны? И вот здесь мы плавно переходим к следующему разделу.



Научный патриотизм



В ходе выступлений по тематике ДНК-генеалогии я много раз встречался с представителями "малых народностей", как и с "титульными народностями" разных стран, и заметил одну особенность, которая резко проявлялась независимо от численности представляемых ими народов и этносов. Практически все были убеждены, что историки и политики их обманывают в отношении древней истории и происхождения их народов. И чем более настойчиво власти навязывают историю и происхождение их народов, тем большее отторжение это вызывает. Неудивительно, что наибольшее недоверие это вызывает у малых народов, в частности (и в особенности) потому, что они воспринимают это как диктат "большого брата", то есть окружающих влиятельных народов, намного превосходящих их по численности и политическому влиянию.



Это приводит к совершенно ненужным трениям между относительно малыми народами, например, в составе Российской Федерации. Как пример, между карачаево-балкарцами, осетинами и ингушами, каждый из которых считает и уверен, что происходит от алан, скифского племени, и что два других народа никакого отношения к этому не имеют. Данные, которые стороны приводят, отметаются другими как "интерпретации", и действительно, строго говоря, интерпретациями и являются. Никаких прямых данных в самом деле нет, да и какие прямые данные может предоставить археология или лингвистика? Им навязывают, что скифы (значит, аланы, хотя никакого равенства здесь нет и быть не может) говорили на "иранских языках", а значит, осетины – это и есть потомки алан. А карачаевцы, говорящие на тюркском языке, происходить от алан, стало быть, не могут. Это положение оспаривают практически все кавказские (и не только) тюркологи, но РАН продолжает держаться "официальной" точки зрения, про "ираноязычных скифов", не обращая внимание, что трения между упомянутыми кавказскими народами порой доходят до опасной черты. Подобные примеры "навязывания" со стороны Академии можно привести практически для всех малых народов, что только разжигает местные проявления национализма.



Да и не только для малых народов. "Норманнская теория", за которую уже более 200 лет держится РАН, вопреки здравому смыслу, и опираясь тоже только исключительно на "интерпретации", как правило, далеко не однозначные, унижает русский народ и искажает его историю. Украинские "историки" ударяются в другую крайность, создавая совершенно безумные фантазии об "украинцах – предках всех европейцев", выдвигая в буквальном смысле слова нацистские "теории", считая финно-угров неполноценными народами, и приписывая этническим русским это неполноценное "угро-финское происхождение". Мало того, что это неверно, но и оскорбительно по отношению к миллионам людей, говорящим на финно-угорских языках – финнам, эстонцам, венграм, многим уральцам и многим сибирякам.



В результате всей этой неквалифицированной мешанины на фоне общего недоверия к историкам, которые занимаются историей народов и этносов, внимание многих обращается к ДНК-генеалогии. Эта новая наука породила у многих надежду и уверенность, что наконец-то новые и объективные данные помогут воссоздать честную историю народов. Вот это стремление узнать честную историю своего народа и получило несколько лет назад название "научный патриотизм". База научного патриотизма – ДНК-генеалогия в содружестве с сопряженными науками. В этом отношении роль ДНК-генеалогии – не только в получении нового знания, но и в верификации интерпретаций сопряженных наук, часто оказывающихся по сути фантазийными, необоснованными, не выдерживающими перекрестной проверки данными ДНК-генеалогии.



В общественном смысле научный патриотизм – это укрепление интереса к своим корням, предкам, формирование взаимного уважения между разными народами. Суть научного патриотизма – в восстановлении исторической справедливости о происхождении народов и их роли в истории. Это сейчас – более чем актуальная задача в отношении буквально всех народов Российской Федерации, и не только их. В частности, ДНК-генеалогия призвана активно противостоять русофобам всех мастей в их непрекращающихся уже более двухсот лет попытках умалить значимость славян и русских в истории, в том числе с привлечением порочной концепции "норманнизма", которую громил еще М.В. Ломоносов. ДНК-генеалогия резко сдвигает баланс в сторону научного патриотизма, показывает, что норманнизм - это фантом, это мировоззрение "пятой колонны", русофобство по своей сути. В проявлении своего научного патриотизма крайне заинтересованы осетины, карачаево-балкарцы, ингуши и чеченцы, как было отмечено выше. В проявлении научного патриотизма крайне заинтересованы крымские татары и татары в целом, башкиры, чуваши, марийцы и множество других народов, в том же исключительно заинтересованы таджики, киргизы, афганцы, армяне, грузины, крайне высокий интерес проявляют народы бывшей Югославии – сербы, словенцы, хорваты, боснийцы, македонцы, черногорцы и другие. Все они возлагают надежды на ДНК-генеалогию и ее Проекты.



Показательно и отрадно, что концепция научного патриотизма сразу пришлась по душе многим молодым людям, которых эта концепция честной истории народов привела в Академию ДНК-генеалогии, штаб и лаборатория которой находятся в Москве, сама Академия ДНК-генеалогии официально зарегистрирована в России три года назад. В этом году наиболее активные члены Академии награждены медалью Академии "За научный патриотизм".



В заключение надо подчеркнуть, что научный патриотизм – это вовсе не "патриотическая наука", наука есть наука, она "патриотической" быть не может. Наука – это систематизация объективных знаний об окружающем мире, о действительности, она базируется на фактах и наблюдениях, которые должны быть воспроизводимыми, перекрестно проверяемыми и обоснованными, и не иметь разрывов с уже установленной системой знаний. Наука политически нейтральна, во всяком случае должна такой быть. Научный патриотизм, повторяю, это стремление узнать честную историю своего народа. А вот честная история должна базироваться на науке. Чем и занимается ДНК-генеалогия. Источник - Завтра

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