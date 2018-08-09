В армии Узбекистана появятся психологи и советники по духовности

13:41 11.08.2018 Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов на заседании в Академии Вооруженных Сил в понедельник представил постановление президента о повышении духовно-просветительского уровня военнослужащих ВС, сообщает "Газета.uz".



В документе отмечается, что подготовка в военных вузах офицеров "с широким кругозором и мировоззрением", а также инфраструктура для организации духовно-просветительской и культурной сферы в системе ВС не отвечают требованиям времени.



По словам главы Минобороны, ситуация на Ближнем Востоке показала, что "где нет верности и воспитания, там пускают корни проблемы".



"И в Сирии, и в Ираке были большие гарнизоны военнослужащих, но они без проблем были побеждены небольшими группировками террористов. Анализ этих армий показал, что там были коррупция и кумовство. В результате серьезных недостатков в вопросах духовно-нравственного развития и военной подготовки весь Ближний Восток превращается в руины", - заявил он.



С сегодняшнего дня Узбекистану нужно делать акцент на воспитательную и идеологическую работу среди военнослужащих, отметил Абдусалом Азизов.



В связи с этим в соединениях и отдельных батальонах вводится должность военного психолога (офицер), в аппаратах управлений военных округов - психолог и ведущий социолог. Кроме того, в соединениях и отдельных батальонах появится советник командира воинской части (начальника учреждения) по делам духовности и просветительства - начальник центра культуры (служащий Вооруженных Сил). Для данных должностей устанавливается 30-процентная надбавка к зарплате.



С 2018/2019 учебного года на базе общевойскового факультета Академии ВС вводится система обучения подготовки офицеров по специальности "командно-тактическая воспитательная и идеологическая работа".



"Представьте, в такой большой армии до сегодняшнего дня таких офицеров не было. Постановление президента направлено на предотвращение самого главного недостатка", - отметил он.



Абдусалом Азизов также сообщил, что за пять лет 1945 военнослужащих (405 служащих ВС, 809 офицеров, 580 сержантов, 106 солдатом) совершили 2475 правонарушений (мошенничество - 406, должностной подлог - 402, злоупотребление властью - 392, хищение - 278, должностная халатность - 42, нарушение положения - 86, получение взяток - 125, воровство - 40).



Министр обороны объявил каждую пятницу в системе Вооруженных Сил "Днем духовного развития и патриотизма".



Кроме того, учреждается нагрудный знак "Отличник духовно-просветительской работы", вручаемый военнослужащим и гражданскому персоналу "за достойный вклад в дело повышения духовно-просветительского уровня военнослужащих и молодежи". Источник - Газета.uz

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