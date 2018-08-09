Неизвестный угнал и утопил в океане... пассажирский самолет из аэропорта американского Сиэтла

08:55 11.08.2018 Инцидент произошел в аэропорте Сиэтл-Такома (снимок из фотобанка)

Вылеты всех рейсов из международного аэропорта Сиэтл-Такома в США были приостановлены, после того как пассажирский самолет взлетел без разрешения диспетчеров.



Местные власти сообщили, что сотрудник аэропорт совершил "несанкционированный взлет". Пассажиров в самолете не было.



По предварительным данным, самолет позже упал в море. Личность пилота и его судьба пока не известны.



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Сообщается, что американские истребители были подняты в воздух после взлета лайнера.



Самолет модели Q400, в котором может быть до 78 мест в зависимости от конфигурации, принадлежал компании Horizon Air. Источник - ВВС

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