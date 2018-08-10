"Хамас" готов рискнуть и развязать войну против Израиля, - Bild

08:15 11.08.2018 10 августа 2018 г.

Корреспондент | Bild



В среду террористическая организация "Хамас" обстреляла из минометов израильские города и деревни и выпустила на них ракеты, пострадали несколько израильтян, сообщает Bild.



"В фокусе террористов находился расположенный в нескольких километрах от сектора Газа город Сдерот", - говорится в статье.



"После четырех лет относительного спокойствия в приграничных областях сектора Газа Израиль снова стоит на пороге войны с террористами из "Хамаса". После наземного наступления летом 2014 года ракетный террор в секторе Газа сошел на нет - однако сегодня, похоже, спокойствию пришел конец", - отмечает автор статьи.



По словам Яакова Лаппина, эксперта из израильского Центра стратегических исследований Бегин-Садат, "Хамас" "готов рискнуть и развязать войну".



Как отметил Лаппин в беседе с Bild, режим "Хамаса" в Газе находится на грани экономического коллапса. "Хамас" изолирован", - подчеркивает эксперт. "Отношения как с Израилем и Палестинской автономией, так и с Египтом зашли в тупик", - поясняет он. "Хамас" хочет таким образом добиться уступок, чтобы сохранить власть", - объясняет Лаппин причины нынешней эскалации.



Однако подобная тактика может перерасти в настоящую войну, замечает он. Израильское население не готово мириться с падающими на него ракетами - некоторые политики уже потребовали от правительства решительных действий.



"Израильская реакция была до сих пор сдержанной. В результате 140 авиаударов, нанесенных ВВС Израиля, по данным подконтрольных "Хамасу" ведомств, погибли три человека", - замечает собеседник издания. При этом израильская армия ограничилась ударами по военным объектам.



"Насколько долго Израиль будет демонстрировать эту относительную сдержанность, неясно", - говорится в статье. "Хамас" дает понять, что делает ставку на эскалацию и отступать не намерен. Обстрел Беэр-Шевы свидетельствует о том, что "Хамас" готов дойти до конца", - отмечает эксперт.



По данным международных СМИ, представители Египта работают над новыми условиями перемирия. По словам Яакова Лаппина, только так можно предотвратить войну, сообщает Bild.



Источник: Bild Источник - ИноПресса

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