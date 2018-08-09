 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Елбасы - праздник. Конфискации госсредств по делу Стати, похоже, не будет. Хотя...
07:54 11.08.2018

Вынесено решение по делу Стати
Апелляционный суд Англии вынес решение по скандальному делу Стати против Казахстана.

10 августа Апелляционный суда Англии вынес решение по делу Стати А. и др. против Республики Казахстан, которое поставило конец судебному процессу по принудительному исполнению, передает Zakon.kz со ссылкой на Минюст РК.

Вместе с тем, решение Судьи Ноулз от 6 июня 2017 года сохраняет силу, и его выводы о наличии достаточно убедительных доказательств о мошенничестве остаются неоспоренными.

Этот процесс касается попыток Стати исполнить в Лондоне арбитражное решение на сумму 500 млн. долларов США от 19 декабря 2013 года, вынесенное против Республики Казахстан.

В более раннем судебном решении от 6 июня 2017 года, после прошедших двухдневных слушаний, Судья Робин Ноулз пришел к выводу, что Казахстан продемонстрировал наличие достаточно убедительных доказательств о мошенничестве со стороны Стати в арбитражном суде. В рамках данного решения Судья Робин Ноулз тщательно проанализировал решения судов по месту рассмотрения спора (Швеция), оставивших в силе арбитражное решение, и установил, что указанные суды, рассмотрев экспертные доказательства по шведскому законодательству, не вынесли заключения по фактическим обстоятельствам дела о мошенничестве или по вопросу косвенного влияния фактов мошенничества на арбитражный трибунал. Выводы о мошенничестве были сделаны после детального рассмотрения доказательств о мошенничестве, представленных суду. Английский суд предоставил Стати возможность ответить на обвинения в мошенничестве и постановил провести полноценные судебные разбирательства, которые должны были начаться в октябре 2018 года.

После обмена сторонами своих заявлений по делу и за несколько дней до завершения процедуры раскрытия информации, Стати путем подачи уведомления о прекращении дела, которое, как было отмечено в решении от 11 мая 2018 года, явилось "чрезвычайным развитием событий", попытались поставить конец процессу по принудительному исполнению. Казахстан обжаловал это уведомление, поскольку (как было указано в решении) "он хотел завершить возможность доказывания того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем". Произошел еще один неожиданный поворот событий, когда вскоре после этого адвокаты Стати компания King & Spalding уведомила, что перестает быть их консультантом, и что впредь Стати будут представлять свои интересы самостоятельно. King & Spalding сообщил суду, что этот чрезвычайный шаг был вызван нехваткой финансирования. Тем не менее, King & Spalding продолжает выступать от имени Стати в лондонских судах, и отсутствие финансирования, по-видимому, относится только к делу о мошенничестве, поскольку все другие исполнительные процедуры продолжаются не менее чем в шести юрисдикциях.

В своем решении от 11 мая Судья Робин Ноулз отклонил объяснения, приведенные Стати для прекращения дела (а именно отсутствие денежных средств и прогресс, достигнутый в процессах по наложению арестов в других странах), и пришел к выводу, что "реальной причиной подачи уведомления о прекращении дела является то, что Стати не хотят столкнуться с риском, что разбирательства могут привести к выводам против них и в пользу государства". Он отметил, что Казахстан имеет законную заинтересованность, чтобы добиваться определения суда по вопросу мошенничества, и что такое определение принесет пользу судам других юрисдикций, в которых Стати пытается исполнить арбитражное решение. Впоследствии заявление Казахстана об отмене уведомления Стати о прекращении дела было удовлетворено и были даны дальнейшие указания по досудебной подготовке дела к слушанию по рассмотрению фактов мошенничества, включая указание, что Стати должны выполнить требования процедуры стандартного раскрытия документов.

Стати, вновь представленные компанией King & Spalding якобы на безвозмездной основе, обжаловали решение от 11 мая 2018 года.

В ходе подготовки к слушаниям по апелляции от Стати было затребовано около 75 000 документов, касающихся довода о мошенничестве. Английский коммерческий суд дал разрешение Казахстану использовать эти документы в других юрисдикциях, где продолжаются исполнительные производства. Раскрытые материалы содержат новые сведения, которые еще раз подтверждают факт мошенничества, и указывают, что Стати преднамеренно дали ложные показания в судах, где начаты исполнительные производства.

В своем решении от 10 августа 2018 года Апелляционный суд отклонил аргументы Стати о правильном подходе к отмене уведомления о прекращении дела, однако, в конце концов, отметил, что Стати вправе отказаться от лондонского исполнительного производства, но с двумя условиями: (1) принять на себя обязательство, что не будут больше стремиться к исполнению решения в Англии и (2) согласие Стати на отмену первоначального приказа, разрешившего исполнение арбитражного решения в Англии и Уэльсе, так, чтобы наличие такого приказа не могло быть использовано в поддержку исков в других юрисдикциях. Апелляционный суд принял такое решение на том основании, что в Англии не может быть перспективы исполнения, соответственно, судебное разбирательство не требуется.

Апелляционный суд далее постановил о сохранении в силе разрешения использовать новые доказательства, несмотря на попытку Стати предотвратить их дальнейшее использование. Что удивительно, Апелляционный суд не присудил Стати никаких издержек в ответ на их действия, так как консультанты Стати выступали на безвозмездной основе, будучи исключенными из процесса о мошенничестве. Казахстану будут возмещены расходы, понесенные в английском процессе по принудительному исполнению, инициированном Стати в 2014 году.

Выводы Судьи Ноулз о наличии достаточно убедительных доказательств о том, что решение было вынесено путем мошенничества, теперь остаются не оспоренными.

Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев прокомментировал: "Мы рады тому, что Лондонский судебный процесс по принудительному исполнению, начатый более 4 лет назад, был успешно оспорен. Казахстан достиг своей цели в Лондоне; а Стати не может принудить исполнение решения в Англии сейчас или в будущем. Также Казахстан заручился выводом английского суда о наличии убедительных доказательств о мошенничестве, после состоявшихся в прошлом году слушаний, на которых было представлено значительное количество доказательств. В целях избежания полноценного судебного разбирательства по вопросам мошенничества, по которым Стати не представили встречных доказательств, и дальнейших неблагоприятных выводов против них Стати были вынуждены отказаться от лондонского разбирательства и принять обязательство, что дальнейших принудительных мер в Англии не будет. Они сделали это только после того, как им было приказано предоставить Казахстану документы, свидетельствующие о мошенничестве. Казахстану было разрешено предоставлять раскрытые документы судам в других юрисдикциях. Мы будем решительно продолжать противостоять всем и любым попыткам Стати исполнить это решение, где бы его исполнение ни запрашивалось".

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533963240
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