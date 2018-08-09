В Румынии майдан: протестующие в Бухаресте пошли на штурм правительства, 440 раненых

07:30 11.08.2018 МЫНИИ МАЙДАН: ПРОТЕСТУЮЩИЕ В БУХАРЕСТЕ ПОШЛИ НА ШТУРМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Жандармерия применила водометы и слезоточивый газ: счет раненых идет на сотни



Около 100 человек, среди которых несколько полицейских, пострадали в результате столкновений между участниками антиправительственного митинга и жандармами в столице Румынии Бухаресте. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на митинг, организованный 10 августа представителями румынской диаспоры, вышли около 15 тысяч человек.



Собравшись на площади Виктория, протестующие попытались прорваться в здание правительства. В ходе столкновений манифестанты бросали в жандармов камни и бутылки, а те применили водометы и слезоточивый газ.



Это крупнейшая манифестация в Румынии за последние месяцы. Прибывшие на родину представители диаспоры и поддержавшие их жители Румынии требуют роспуска парламента, где большинство контролирует правящая Социал-демократическая партия.



Манифестанты настаивают на проведении досрочных выборов и назначения технократического правительства. Они также требуют отмены реформы юстиции, которая сделала судебную и правоохранительную системы зависимыми от правящей партии.



Требования манифестантов по традиции поддержали представители Брюсселя и Вашингтона. Посол США в Бухаресте Ханс Клемм был лично замечен на митинге оппозиционеров.



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РИАН:

Число пострадавших во время митинга румынской диаспоры из разных стран в пятницу в Бухаресте выросло до 440 человек, сообщает агентство Agerpres. Среди пострадавших 24 жандарма, 65 человек, получивших травмы, доставлены в больницу. Источник - iarex.ru

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