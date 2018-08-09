Взрыв на военном заводе в британском Солсбери - есть погибший. Русиш партизанен?

07:15 11.08.2018 Британские СМИ передают, что на военном заводе (профиль не уточняется) близ британского городка Солсбери произошел пожар и взрыв. Отблески пламени наблюдали в самом городке и ближайших селениях, началась паника. Оперативное вмешательство сил полиции предотвратило массовую само-эвакуацию населения.

Сообщается, что от взрыва на месте погиб один работник завода и еще один в критическом состоянии доставлен в местный госпиталь (в котором недавно лечили известных шпионов Скрипалей).

Подробности будут сообщены дополнительно. Источник - ЦентрАзия

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