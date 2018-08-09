ДачСтрой. В Кыргызстане бьют тревогу по ситуации в армии

07:09 11.08.2018 Руководитель общественного фонда "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова обратилась к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову с призывом обратить внимание на факты издевательств в Вооруженных силах Кыргызстана.



По ее словам, в армии не прекращаются издевательства над молодыми солдатами.



Ранее в "Азаттык" обратились родители нескольких солдат, проходящих службу в воинской части Кой-Таш на полигоне "Ала-Тоо". В своих жалобах они утверждают, что военное руководство якобы заставляет призванных весной 2018 года солдат работать на других людей, выполнять разные поручения, при этом они подвергаются избиениям и наказаниям, выходящим за пределы устава.



Родители военнослужащих в связи со сложившейся ситуаций еще 8 июня обратились в ГКНБ и Военную прокуратуру. Бишкекская гарнизонная прокуратура 18 июня возбудила уголовное дело по статье 305 ("Превышение должностных полномочий") Уголовного кодекса. В Генеральной прокуратуре дать комментарий по этому уголовному делу отказались. Источник - centralasian.org

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