В центре Бишкека подорвали джип российского бизнесмена и экс-офицера КГБ Гайдукова

21:49 10.08.2018 10 августа 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Взрыв в Бишкеке. Что известно о бизнесмене и бывшем чекисте Александре Гайдукове



Фото 24.kg. Джип российского бизнесмена, который сегодня якобы пытались подорвать



Сегодня в центре Бишкека прогремел взрыв. Второй раз за два года покушались, по предварительной версии, на российского бизнесмена Александра Гайдукова. 24.kg собрало данные из открытых источников о предпринимателе и бывшем чекисте.



Коренной петербуржец и офицер КГБ

Известно, что Александр Леонидович Гайдуков родился в 1961 году в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. Работал в научно-производственном объединении "Азимут".



Затем его направили на Высшие курсы КГБ СССР в Минск. Потом он находился на оперативной работе в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.



Уволился в запас в звании капитана в 1991 году. Прошел курс повышения квалификации в Стокгольмской школе экономики (Швеция). Член Международного общества профессионалов разведки в сфере конкуренции (SCIP, США) и президент Санкт-Петербургской региональной ассоциации профессионалов безопасности бизнеса и деловой разведки.



Первое покушение

Первое покушение на Александра Гайдукова произошло в апреле 2016 года. Ранним утром на пересечении улицы Исанова и проспекта Чуй прогремели два выстрела. Неизвестный дважды выстрелил в сидевшего в машине Александра Гайдукова из обреза. Затем выбросил оружие в арык и скрылся.



Александр Гайдуков тогда не пострадал. Он вовремя среагировал и получил незначительные повреждения руки. Госпитализация не понадобилась - бригада медиков скорой помощи, расположенной по соседству, обработала рану на месте.



Бизнес в России

С 1991 года - заместитель директора ООО "АВЕ", директор АОЗТ "НАТАЛ-Сервис плюс", директор ООО "НС информ".



С 2000-го - генеральный директор и учредитель ООО "НС Информ Консалтинг". Интересно, что в 2016-м убытки компании составили 1,3 миллиона рублей.



По данным из открытых источников, Александр Гайдуков является учредителем пяти компаний в Санкт-Петербурге: охранной организации "Реликон", научно-производственного центра "Инновационная техника и технологии", ОсОО "Центр взыскания долгов", конструкторского бюро "Мобильные системы". По данным портала "За честный бизнес", три последние фирмы ликвидированы.



Бизнес в Кыргызстане

В Кыргызстане Александра Гайдукова стали замечать с 1998 года. На сегодня, согласно базе данных Министерства юстиции, имя Александра Гайдукова связано с тремя субъектами бизнеса - ОсОО "НС Информ Консалтинг", ОсОО "BISHKEK-EXPO" ("Бишкек-Экспо") и ЗАО "Кей суппро".



В "НС Информ Консалтинг" Александр Гайдуков является учредителем и руководителем. Компания занимается консультациями по вопросам коммерческой деятельности и управления. "НС Информ Консалтинг" прошла регистрацию в августе 2017-го. Налогов за год работы заплатила 21 тысячу 965 сомов.



В "Кей суппро" Александр Гайдуков выступает только учредителем. Руководителем компании значится бывший глава Госкомитета по делам обороны Марат Кенжисариев. Фирму зарегистрировали в октябре 2017 года. Она занимается оптовой неспециализированной торговлей. Меньше чем за год работы заплатила 228 тысяч 617 сомов налогов.



Интересно, что и "НС Информ Консалтинг", и ЗАО "Кей суппро" расположены по одному адресу: Бишкек, улица Исанова, 98а. Именно там, где и прогремел сегодня взрыв.



В компании BISHKEK-EXPO три учредителя - Александр Гайдуков, Тамара Сосновская и Елена Хромова. Компания прошла перерегистрацию в мае 2015 года.



Руководителем BISHKEK-EXPO значится Эдиль Мырзалиев. Компания производит пищевые продукты, в частности, масло из грецкого ореха. С 2013-го заплатила налогов на 1 миллион 676,6 тысячи сомов. Источник - 24.kg

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