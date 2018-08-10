|Умер российский журналист-"афганец" Михаил Лещинский
21:22 10.08.2018
Шел под пули и снаряды: в Москве простились с легендарным военкором Михаилом Лещинским
Алексей Головко
10.08.2018
Военный тележурналист Михаил Лещинский ушел из жизни в ночь на 8 августа.
В Москве простились с Михаилом Лещинским. Проводить одного из самых известных в стране военных корреспондентов, ведущего передач "Служу Советскому Союзу" и "Полигон" пришли десятки человек. Не только друзья и коллеги-журналисты, но и военные. Ведь именно они были главными героями его репортажей и фильмов.
Для армии Лещинский тоже был своим: вместе с советскими солдатами и офицерами он прошел весь Афганистан. Именно его глазами советские телезрители увидели ту войну.
Коллеги вспоминают, что Лещинский никогда не боялся рисковать. И если было нужно, то вместе с оператором шел под пули и снаряды.
"Ценность и достоинство репортажей Лещинского была в том, что он показывал не только себя, не только горы, не только пленных. Он показывал мальчишек, которые там сидели в окопах, ходили на перехват караванов, которые сражались реально. И по сути защищали южные границы нашей страны", - рассказал собкор газеты "Правда" в Афганистане Вадим Окулов.
Пришедшие проститься с Лещинским вспоминали его как очень честного и порядочного человека и отличного друга, который был готов под обстрелом отдать товарищу каску.
Политический обозреватель Гостелерадио СССР, военный корреспондент, тележурналист ушел из жизни в ночь на 8 августа.
Свои соболезнования в связи с кончиной известного военного тележурналиста Михаила Лещинского выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По словам министра, "в памяти военнослужащих разных поколений навсегда останутся профессионализм ведущего программы "Служу Советскому Союзу", сотни проникновенных и правдивых репортажей о выполнении советскими офицерами и солдатами интернационального долга в Афганистане". ■