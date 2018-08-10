Умер российский журналист-"афганец" Михаил Лещинский

21:22 10.08.2018 Шел под пули и снаряды: в Москве простились с легендарным военкором Михаилом Лещинским



Алексей Головко

10.08.2018



Военный тележурналист Михаил Лещинский ушел из жизни в ночь на 8 августа.



В Москве простились с Михаилом Лещинским. Проводить одного из самых известных в стране военных корреспондентов, ведущего передач "Служу Советскому Союзу" и "Полигон" пришли десятки человек. Не только друзья и коллеги-журналисты, но и военные. Ведь именно они были главными героями его репортажей и фильмов.



Для армии Лещинский тоже был своим: вместе с советскими солдатами и офицерами он прошел весь Афганистан. Именно его глазами советские телезрители увидели ту войну.



Коллеги вспоминают, что Лещинский никогда не боялся рисковать. И если было нужно, то вместе с оператором шел под пули и снаряды.



"Ценность и достоинство репортажей Лещинского была в том, что он показывал не только себя, не только горы, не только пленных. Он показывал мальчишек, которые там сидели в окопах, ходили на перехват караванов, которые сражались реально. И по сути защищали южные границы нашей страны", - рассказал собкор газеты "Правда" в Афганистане Вадим Окулов.



Пришедшие проститься с Лещинским вспоминали его как очень честного и порядочного человека и отличного друга, который был готов под обстрелом отдать товарищу каску.



Политический обозреватель Гостелерадио СССР, военный корреспондент, тележурналист ушел из жизни в ночь на 8 августа.



Свои соболезнования в связи с кончиной известного военного тележурналиста Михаила Лещинского выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



По словам министра, "в памяти военнослужащих разных поколений навсегда останутся профессионализм ведущего программы "Служу Советскому Союзу", сотни проникновенных и правдивых репортажей о выполнении советскими офицерами и солдатами интернационального долга в Афганистане". ■ Источник - tvzvezda.ru

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