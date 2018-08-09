За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,2 миллиарда

19:55 10.08.2018 10 августа 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



За январь-июнь 2018 года приток денежных переводов в Кыргызстан составил $1 миллиард 228,8 миллиона. Об этом сообщили в Национальном банке страны.



По его данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на $138,5 миллиона. Более 90 процентов денег перечислено из России - $1 миллиард 205,9 миллиона. На втором месте по объему переводов находится США - $11,8 миллиона.



В июне трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $256,5 миллиона. Это на $5,5 миллиона меньше, чем месяцем ранее.



Из Кыргызстана в другие страны за полгода перевели $238,4 миллиона. Таким образом, чистый приток денежных переводов в страну оценивается в $990,4 миллиона. Источник - 24.kg

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