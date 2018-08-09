Казахстан. Арал снова становится рыболовным

19:01 10.08.2018 В давние времена Аральское море славилось рыбой. Ее было так много, что иногда рыбаки поступали следующим образом: отгородят участок у берега, зайдут в воду и просто бьют палками по поверхности, глуша вкусную рыбешку...



В Арале обитали 34 вида рыбы, из них более 20 имели промысловое значение. Если в 1946 году было выловлено 23 тысячи тонн рыбы, то в начале 1980-х – уже 60 тысяч тонн. В казахстанской части Арала находились пять рыбозаводов, один рыбоконсервный комбинат и 45 рыбоприемных пунктов, в узбекской – пять рыбозаводов, один рыбоконсервный комбинат и более 20 рыбоприемных пунктов.



Затем грянула экологическая катастрофа – воду из двух рек, которые питали море, забирали на полив полей, и Арал стал мелеть, а рыба, соответственно, гибнуть. Были приняты меры по спасению Арала, но разногласия между странами региона не позволили достичь компромисса. В итоге Казахстан стал спасать только свою часть моря – Северный или Малый Арал.



Кокаральская плотина, возведенная в бывшем проливе Берга, окончательно разделила некогда единое море на Малый Арал в устье Сырдарьи и на высохший Южный (Большой) Арал, подпитываемый когда-то Амударьей.



Сохранив свою часть моря, Казахстан взялся за восстановление рыболовства, пусть его объемы пока и не сравнить с прежними. В начале 90-х годов единственной промысловой рыбой в Арале являлась камбала глосса, а ее запасы составляли всего пять-семь тысяч тонн.



С помощью датских специалистов был разработан и осуществлен совместный проект "Сохраним Аральское море", направленный на возрождение и развитие рыболовства. Были проведены тестовые уловы, рыбаков пересадили на простые весельные шлюпки, в аулах Тастубек, Агеспе и Акбасты на западном побережье Малого Арала установили накопительные холодильники контейнерного типа на автономном питании. И все это делалось в условиях отсутствия электроэнергии и нормальных транспортных дорог! Эти меры позволили не кануть в забвение местному промысловому рыболовству и остановить миграцию населения в другие районы. В городе Аральске была создана НПО "Арал тенизи", объединившая все местные рыболовецкие хозяйства в одну мощную производственную организацию.



Результаты не заставили себя ждать. Жители Приаралья получили не только водопровод и электричество, но и газ. В аулах в дельте Сырдарьи появились новые дома и коттеджи. Вследствие строительства Кокаральской плотины значительно улучшилась инфраструктура, в первую очередь дорожная. В рыбной отрасли начался подъем. Только в Аральском районе открыто 16 малых заводов и предприятий по переработке рыбы. Общий объем улова достиг семи тысяч тонн в год. Это, конечно, гораздо меньше, чем в 1946-м, а тем более в 1978-м, но гораздо больше, чем в 1996 году, когда годовой улов рыбы в засыхающем Аральском море составлял всего 30 тонн.



По объему воды и по экономической значимости Малый Арал является единственным наследником некогда Великого Арала и сейчас переживает пору возрождения. Кроме камбалы, завезенной в 70-х годах из Азовского моря, в здешних водах появились судак, сазан, вобла, лещ…



Между тем известно, что казахстанский судак – это "валютная" рыба, которая поставляется в европейские страны. Второй по значимости – сазан. Он реализуется внутри страны, а его цена на рынках уже догнала мясо. Сегодня у казахстанцев есть возможность полакомиться аральской рыбкой. Той, которая чуть было не исчезла совсем.



Остаются, конечно, проблемы: браконьерство, сезонность, избыточная мощность предприятий и прочее. Но все это решаемо. Главное – Арал выжил.



Эрик АУБАКИРОВ | Алматы Источник - Экспресс-К

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