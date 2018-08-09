В Таджикистане журналистка Акобиршоева впервые в истории добилась возбуждения дела о харассменте

17:05 10.08.2018 В столице Таджикистана Душанбе по жалобе местной жительницы впервые заведено административное дело о сексуальных домогательствах на улице. Об этом сообщает "Озоди".

Журналистка радиостанции Афсона Акобиршоева по дороге на работу 6 августа подверглась оскорбительным выкрикам со стороны строителей, работавших на реставрации государственного комплекса "Кохи Вахдат" в центре города. Мужчины свистели ей в след, стонали, имитируя оргазм, обсуждали, что у девушки под платьем, а один из рабочих даже попытался показать Акобиршоевой свой половой орган, когда она стала снимать строителей на телефон.



Журналистка обратилась с жалобой в отделение милиции, однако там на заявление должным образом не отреагировали. После этого она обратилась с жалобой на имя министра внутренних дел и в тот же день жалоба была рассмотрена и направлена в суд столичного района Исмоили Сомони. Дело рассматривается по статье 460 ("Хулиганство") Кодекса об административных правонарушениях.



"Поначалу строители не признавались, мол, ничего не говорили непристойного, потом все-таки сознались и начали просить прощения. Я сказала, что мне их извинения не нужны, и я буду добиваться их привлечения к ответственности по закону", - сказала Акобиршоева.



По ее словам, в суде потребовали представить хотя бы одного свидетеля происшествия. Однако сделать это будет непросто, так как в этот момент на улице никого не было, и на этом участке нет камер видеонаблюдения. Несмотря на это, Акобиршоева обещает, что будет бороться до конца, чтобы привлечь к ответственности обидчиков. Она уверена, что другие мужчины могут изменить свое поведение, если этот случай станет для них уроком.



По данным "Озоди", после обращения Акобиршоевой начальникам отделов милиции было поручено принимать к рассмотрению подобные жалобы девушек и женщин на непристойное поведение со стороны мужчин. По данным правоохранительных органов, по закону за подобные действия сначала полагается штраф, при повторном нарушении грозит уголовная ответственность.



В конце июля жительница Душанбе написала в социальной сети Facebook о том, как она каждый день сталкивается с приставаниями и преследованиями мужчин. Пост вызвал большой резонанс, многие женщины в комментариях рассказывали похожие истории. Они писали, что не выходят из дома без мужа или сыновей, чтобы иметь хоть какую-то защиту от агрессивных попыток мужчин познакомиться, от криков вслед и попыток потрогать их за тело.



Позже о подобных случаях в своей жизни рассказали таджикистанские журналистки. Некоторые из них пережили попытки изнасилования. Одна из женщин рассказала, как на рынке, когда ее руки были заняты сумками, кто-то схватил ее за ягодицу под платьем. Когда она попыталась ударить сделавшего это мужчину, то вызвала смех окружающих, среди которых был и сотрудник милиции. На просьбу о помощи милиционер сказал, что ничего не видел.



После этого стало известно, что около 50 женщин обратились к мэру Душанбе с просьбой защитить их от уличного харассмента. Глава города Рустам Эмомали в ответ поручил создать рабочую группу, которой займется данной проблемой. Источник - Радио Озоди

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