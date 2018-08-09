Трамп обрушил курс турецкой лиры

16:59 10.08.2018 Курс турецкой лиры рухнул после заявления Трампа



10 августа 2018,Анна Инсарова



Турецкая лира резко подешевела по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа об удвоении пошлин на ввоз алюминия и стали.



По состоянию на 16.22 мск курс доллара по отношению к турецкой лире вырос на 16,6% и составил 6,46 лиры за доллар. Это исторический минимум, передает РИА "Новости".



Ранее в пятницу Трамп объявил об увеличении пошлин на на сталь и алюминий из Турции в два раза.



Ранее США ввели санкции против турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу из-за задержанного американского пастора Эндрю Брансона. Источник - взгляд

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