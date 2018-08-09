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Три самолета. Неслучайность воздушных трагедий, - Эдуард Лимонов
16:29 10.08.2018

Первый самолет

Власти Малайзии опубликовали окончательный доклад, заявили о полном завершении расследования таинственного исчезновения в ночь на 8 марта 2014 года рейса МН-370 малайзийской авиакомпании. Отсутствие виновных в трагедии в этом докладе, собственно, и послужило побудительным мотивом для вот этой статьи.

Самолет, вылетев из Куала-Лумпура, столицы Малайзии, в Пекин, исчез внезапно с радаров, хотя известно, что он еще семь часов находился в воздухе. Большинство пассажиров рейса были китайцы.

Двадцать шесть государств искали все эти годы пропавший лайнер.

В конце концов нашли обломок крыла, несколько кусков фюзеляжа и чемодан одного из пассажиров. Очень далеко от предполагавшегося пути следования, в противоположном направлении, в водах Индийского океана, почему-то вблизи острова Реюньон, затем вблизи острова Маврикия, вблизи Мадагаскара.

Окончательный доклад не называет причину случившегося, не говорит, что случилось. Сестра пилота МН-370 Захария Махмуда Шаха довольна уже и тем, что доклад снял вину за трагедию рейса с ее брата-пилота, поскольку у него на домашнем тренажере нашли показавшийся расследователям подозрительным маршрут в глубь Индийского океана, который Захарий почему-то отрабатывал.

Второй самолет

Рейс малайзийских же авиалиний МР-17 был сбит 17 июля 2014 года над Донбассом.

Об обстоятельствах гибели этого рейса так много писали, коллективный Запад обвинил в нем Россию, расследование проходило в недружественных России и дружественных Украине Нидерландах.

Тут остановлюсь и задам вопрос:

Кто-нибудь серьезно задумывался над тем, что сбитый над Донбассом пассажирский самолет также принадлежал той же малайзийской авиакомпании, что и пропавший неведомо куда рейс МН-370?

Странный, получается, сугубо могущественный Рок постиг малайзийскую компанию, у которой гибнут с дистанцией всего в четыре месяца два воздушных судна с огромным количеством жертв на борту.

Странно, странно. В случае рейса МР-17 ясно, где его сбили, но спорным остается и после предвзятого расследования, кто же и как сбил рейс.

В самом деле, почему два самолета одной и той же авиакомпании с промежутком всего лишь в четыре месяца гибнут так трагически, вызывая беспокойство и скорбь всего мира?

Это что, нормально?

Нет, нисколько.

Так и хочется поверить в существование международной негосударственной организации злодеев, в "Спрут" какой-нибудь или в организацию с подобным зловещим наименованием.

Третий самолет

Но если вспомнить об обстоятельствах таинственной гибели 25 декабря 2016 года российского самолета ТУ-154 под Сочи (на борту находился военный ансамбль имени Александрова, летели в Сирию, на российскую военную базу Хмеймим, где собирались устроить новогодний концерт для российских военнослужащих), то появляются подозрения, быстро перерастающие в уверенность.

Я с интересом ознакомился с легкомысленными обвинениями в адрес опытного военного пилота ТУ-154 и его экипажа, что якобы, по всей вероятности, они спутали отражения звезд в Черном море со звездным небом и потому рухнули в это море всем самолетом и все погибли.

Я в эти домыслы не верю. И не я один. А вместо воображаемой могущественной организации "Спрут" на самом-то деле возникают еще более могущественные три буквы "РЭБ".

РЭБ - радиоэлектронная борьба: осуществляется воздействием радиоизлучениями (радиомерами) на радиоэлектронные средства систем управления. Функционирование РЭБ становится понятным, если сравнить действие РЭБ с действием куска железа, отклоняющего стрелку компаса с "норд" вовсе не на "норд", именно так, помните, дети капитана Гранта попали не в Америку, а в Африку в романе "Пятнадцатилетний капитан". Принцип тот же, хотя кусок железа действовал на магнитное поле.

Что я хочу сказать?

Что в случае двух самолетов малайзийской авиакомпании и в случае ТУ-154 были применены средства радиоэлектронной борьбы РЭБ.

Чьи?

Какое самое могущественное и и самое технически продвинутое государство способно иметь РЭБ?

Правильно, это оно. Входящее самым могущественным партером в военный союз NATO.

Рейс МН-370 был, так сказать, генеральным пробным испытанием силы РЭБ, как взрыв атомной бомбы в штате Невада. Почему выбрали малайзийскую компанию? А большинство пассажиров были китайцы, а китайцев не жалко, их много. Да и малайзийское государство не особенно серьезно воспринимается в мире. Никто особенно долго не будет реагировать на их стенания.

Рейс над Донбассом намеренно сдвинули так, чтоб подставить самолет под удар. Цель была политическая - провокацией сделать Россию виновной за гибель европейцев, в данном случае голландцев, которых было на борту большинство.

И, наконец, операция РЭБ против ТУ-154 - это уже прямая военная операция против самолета, вылетевшего с военного аэродрома Чкаловский под Москвой, летящего на российскую военную базу в Сирии, имеющего на борту военный ансамбль во главе с дирижером генерал-лейтенантом (Халилов, да, был в звании генерал-лейтенанта), то есть, по сути, против военной цели.

Почему Россия скрывает, что против ее интересов были использованы РЭБ ее врагов?

А по той же причине. по которой Россия никогда не призналась, что в подлодку "Курск" врезалась американская подлодка.

Не хочет воевать с самым могущественным. Та война вынужденно превратилась бы в мировую и ядерную.

Считалось, что американская подлодка врезалась в нашу ненамеренно.

В неслучайность трагедии малайзийского "Боинга" над Донбассом до сих пор не верят в Кремле.

Ну, а гибель ТУ-154 поняли, но шум поднимать не стали, ввиду важности избежать столкновения с NATO.

Тем более что Россия сама имеет силы РЭБ и даже отмечает день 15 апреля как профессиональный праздник военнослужащих РЭБ.

8 авг. 18

Источник - Блог Э.Лимонова
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533907740
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