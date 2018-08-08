Осетия-2008. Начало новой русской экспансии, - А.Проханов

16:25 10.08.2018 в Южной Осетии раненая, изуродованная, изувеченная империя сделала шаг вперед

Александр Проханов

8 авг. 2018



Распад Советского Союза был взрывом, который разметал русский народ по всем частям света. Русский народ после уничтожения СССР оказался народом-подранком. У России отняли 25 миллионов дееспособных людей. Русский народ пребывал в сумерках. Казалось, из этих сумерек не было выхода, но произошло чудо. Война в Южной Осетии была первой имперской войной, которая велась не в арьергарде, а в авангарде. Это была война, где раненая, изуродованная, изувеченная империя сделала шаг вперед. Сквозь Рокский тоннель Россия, а значит, и Советский Союз, а значит, и Российская империя вышли в Закавказье. В ту зону, которая обеспечивала России контроль над гигантским ареалом, вплоть до Ближнего Востока. Потеряв закавказские пространства, Россия стала убогой и недееспособной фактически на целой половине земного шара.



Истероидная, аморальная, слюняво-кровавая сущность Саакашвили помогла России реализовать таящуюся в недрах русского сознания мечту о пространственном реванше. Танки, прошедшие сквозь Рокский тоннель, части 58-ой армии, которые вышли в Закавказье и спасли от уничтожения южноосетинский народ, совершили национальный подвиг. В этом подвиге участвовали осетины, которые пришли на помощь своим южным братьям. В этом подвиге участвовали чеченцы, которые поставили туда свой батальон "Восток". И в этом подвиге, конечно, участвовали русские, которые дошли до окраин Тифлиса и не взяли Тифлис, только потому, что Верховный главнокомандующий отозвал их, не дал приказа.



С тех пор эти пространства оказались прочно включенными в зону российского влияния. Две российские базы, одна из которых находится в Абхазии, а другая – в Южной Осетии, надежно закрепляют присутствие России в регионе. И это присутствие является "Дамокловым мечом", который повешен Россией над Грузией, мечтающей о вступлении в НАТО. После присоединения Крыма восстановлен контроль России над Черноморскими пространствами и развивается дальше сквозь Босфор и Дарданеллы в Средиземное море и на Ближний Восток.



А начало новой русской экспансии было положено в 2008 году в результате победы в этой крохотной войне. Источник - Завтра

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