Снести заборы и разаттестироваться... Елбасы поручил еще раз как-то реформировать КазМВД

16:19 10.08.2018 В подразделениях МВД РК проведут оптимизацию и разаттестацию. Как будет проводиться реформа МВД, рассказали в Администрации Президента По поручению Нурсултана Назарбаева ведется модернизация правоохранительной системы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сегодня сообщил заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента Алексей Калайчиди на заседании Общественного совета Алматы. "По поручению Главы государства, данному 30 мая текущего года на заседании Совета Безопасности, мы сформировали 3 рабочие группы и приступили к очередному этапу модернизации правоохранительной и судебной систем. Реформирование силовых структур - всегда сложный процесс, основанный на глубоком анализе, ожиданиях общества, мировом опыте и возможностях государства. Прогресс не стоит на месте. Что эффективно работало вчера, может не приносить таких же результатов сегодня. И я хотел бы поблагодарить Общественный совет Алматы за предложения по реформированию МВД", - сказал Алексей Калайчиди. На заседании Общественного совета Алматы были презентованы результаты деятельности рабочих групп, определены имеющиеся проблемные точки в деятельности МВД, их первопричины, а также видение изменения ситуации и повышения уровня доверия населения. Калайчиди отметил, что вопрос доверия к полиции, низкая оперативность ОВД, рост преступности, неэффективное патрулирование отражены в качестве ключевых рекомендаций, выдвинутых Общественным советом Алматы. Совокупность этих проблем определяется как "недостаточная эффективность работы полиции". 3 августа Общественный совет направил рекомендации по реформе МВД в Администрацию Президента. Ранее в ДВД Алматы сообщили, что по рекомендации Общественного совета снесут капитальные заборы перед РОВД и откроют фронт-офисы. Источник - tengrinews.kz

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