Пастор преткновения. Чем обернется новое противостояние Анкары и Вашингтона, - Е.Аронова

12:51 10.08.2018 Пастор преткновения: турецкая делегация приехала в США выяснять отношения



Чем обернется новое противостояние Анкары и Вашингтона



Евгения Аронова



Между Анкарой и Вашингтоном вновь пробежала черная кошка - на этот раз страны поссорились из-за американского пастора Эндрю Брансона, которого Турция подозревает в связях с террористами FETO и отказывается освобождать. На данный момент конфликт привел к взаимным санкциям: США объявили о заморозке активов двух турецких министров, Анкара пригрозила тем же. Чтобы обсудить ситуацию, турецкая делегация отправилась в Вашингтон. Встреча с американскими коллегами состоялась в среду, 8 августа, однако договориться стороны они так и не смогли. Кажется, ситуация только усугубилась. К чему может привести новая размолвка союзников по НАТО - в материале портала iz.ru.



Без прорыва



Во встрече с американцами приняли участие девять представителей турецких министерств юстиции, финансов и иностранных дел. Возглавил делегацию замруководителя МИДа Седат Онал.



До того как переговоры состоялись, источники турецкой газеты Daily Sabah заявили о желании обеих сторон развивать дипломатические отношения и решать возникающие вопросы. И это подтверждает размещенный 7 августа в Twitter пост американского посольства в республике: "Несмотря на текущую напряженность, США остаются надежным партнером и союзником Турции".



Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал после встречи с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном в Государственном департаменте, Вашингтон



Однако в итоге на встрече в Госдепе, которая длилась около 50 минут, достичь какого-то прогресса не удалось. Консультации прошли за закрытыми дверями, и по их итогам турецкие чиновники предпочли хранить молчание, а американские официальные лица ограничились лишь дежурными фразами, пообещав продолжить обсуждение.



Как пишет Bloomberg со ссылкой на представителя американских властей, во время переговоров Турция выразила озабоченность в связи с ситуацией с банком Halkbank, которому в США грозит крупный штраф за нарушение санкций против Ирана. Однако американцы отказались обсуждать эту тему, пока Брансона не отпустят. А Турция, в свою очередь, не захотела гарантировать его освобождение.



В результате кризис, который уже обрушил курс лиры до рекордного минимума, только усугубился - Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Анкары, отмечает The Wall Street Journal.



Яблоко раздора



Пастора Эндрю Брансона, который стал камнем преткновения в отношениях двух стран, задержали в Турции в конце 2016 года. Летом того года в республике была совершена попытка военного переворота. Анкара сочла, что за путчем стоит проживающий в США проповедник Фетхуллах Гюлен и связанное с ним движение, которое Турция называет "Террористической организацией фетхуллахистов" (FETO).



50-летнего Брансона заподозрили в сотрудничестве с Гюленом и поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). По информации The Washington Post, пастора обвинили в "совершении преступлений от имени террористических группировок без участия в них" (по сути, в пособничестве) и шпионаже.



В обвинительном акте говорится, что Брансон встречался с главарями FETО и знал их позывные, а после неудавшегося переворота отправил с мобильного сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча. В тексте послания, которое цитирует турецкое агентство "Анадолу", говорится: "Многие турки поверили в военных, как это было раньше. Однако на сей раз было поздно. Думаю, что ситуация ухудшится, но в итоге мы победим".



Турция не стремится освобождать пастора, говоря, что это не политический вопрос и его предстоит решить суду. "Учитывая серьезность предъявленных Брансону обвинений и решительность Анкары в вопросе борьбы с такими террористическими организациями, как FETО и PПK, Турция не может согласиться с требованиями США об освобождении арестованного пастора, что негативно отразилось на и без того переживающих кризис американо-турецких отношениях", - сказал профессор Кипрского университета им. Бахчешехира Нуршин Атешоглу Гюней.



Брансону грозит тюремное заключение сроком до 35 лет. Сейчас он находится под домашним арестом, причем меру пресечения ему изменили совсем недавно - 25 июля. Пастор жил в Турции 23 года, служил в измирской церкви, сам он родом из Северной Каролины.



"Мы не видели никаких доказательств того, что пастор Брансон сделал что-то недопустимое, и мы считаем, что он жертва несправедливого отношения со стороны правительства Турции", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



Нашла коса на камень



В связи с этим Соединенные Штаты решили, что, поскольку переговоры об освобождении пастора ни к чему не приводят, наложение санкций вполне уместно. 1 августа Вашингтон объявил о заморозке активов турецких министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Кроме того, американцам нельзя проводить какие-либо операции с фигурантами черного списка.



Глава турецкого Минюста поспешил написать в соцсети, что у него нет активов за пределами Турции. "Я всегда только мечтал о том, чтобы жить и умереть в своей стране. Я не имею никакого имущества или средств ни в США, ни в какой другой стране. Если мне представится возможность, я хотел бы купить небольшую оливковую рощу в своем родном городе Газиантепе", - признался Гюль.



А руководитель МВД отреагировал таким образом: "Что у нас в США есть, так это главарь террористической организации FETО. Мы не оставим его там. Мы его вернем".



Кстати, ограничительные меры были приняты в соответствии с актом Магнитского. Этот закон изначально был направлен только против тех, кто, по мнению Вашингтона, ответственен за смерть юриста фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Однако впоследствии действие документа распространили на граждан любых стран, замеченных в нарушении прав человека.



Утверждать, что введение санкций против Анкары стало полной неожиданностью, нельзя. Президент Дональд Трамп предупреждал Турцию об этом, но его коллега Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, совсем не испугался.



Любопытно, что 3 августа министры иностранных дел обеих стран встретились в Сингапуре на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). После переговоров глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что он довел до сведения американской стороны позицию Анкары, указав, что "язык угроз и санкций не принесет желаемых результатов".



"Мы выразили стремление к разрешению проблем дипломатическим путем", - подчеркнул он. И буквально на следующий день Эрдоган анонсирует ответные меры, которые также предполагают заморозку активов министров юстиции и внутренних дел США. "Те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ", - сказал президент.



Пастора на проповедника



Ранее турецкий лидер увязывал возвращение Брансона в США с экстрадицией Гюлена, но Вашингтон упорно не соглашался, и вряд ли согласится.



По мнению эксперта Российского совета по международным делам Тимура Ахметова, по Гюлену сторонам будет очень сложно договориться. "Во-первых, проповедник имеет очень серьезное лобби в США. Во-вторых, материальные и интеллектуальные активы его движения (оцениваются в $50 млрд. - iz.ru) могут представлять интересы для самих американцев. В-третьих, Гюлен не нарушал законодательства Америки", - отметил специалист в беседе с порталом iz.ru. Наконец, продолжил эксперт, представленные турецкой стороной материалы о причастности Гюлена к путчу пока не убедили американцев в том, что он виновен.



"С другой стороны, пастор Брансон вполне может стать частью обмена на других турков, находящихся под арестом в США. Речь идет о заместителе руководителя банка Halkbank, отбывающего 32-месячное наказание за участие в схеме по обходу санкции США против Ирана", - добавил Ахметов.



В Турции при этом считают, что Белый дом использует дело пастора, чтобы повысить популярность Трампа в США. Бывший сотрудник Госдепа и правозащитник Роб Бершински разделает это мнение. В интервью Deutsche Welle он заявил, что администрация американского лидера уделяет несоразмерно много внимания ситуации вокруг Брансона.



По его словам, задержание пастора, конечно, ужасно, и нужно приложить все усилия для освобождения американских граждан, которые были несправедливо арестованы в других странах. Однако раньше США менее агрессивно реагировали на задержания американцев в Турции. Учитывая это, можно заявить, что, используя дело Брансона, администрация Трампа пытается угодить своим сторонникам, полагает Бершински.



Санкционная дипломатия



Как отметил эксперт Тимур Ахметов, введение Вашингтоном ограничительных мер указывает на то, что США все чаще начинают прибегать к санкциям в рамках повседневной дипломатии. А переговоры о судьбе Брансона именно к ней и относятся. "В то время как санкции - крайнее средство в решении серьезных внешнеполитических задач", - обратил внимание специалист.



Между тем в МИД Турции предупреждали, что принятые США меры нанесут ущерб прилагаемым "усилиям по решению проблем между двумя странами". А проблем действительно немало - Анкара крайне недовольна сотрудничеством США с формированиями сирийских курдов, якобы связанными с Рабочей партией Курдистана.



Позиции стран также расходятся и по Ирану. Как раз 8 августа турецкий министр энергетики Фатих Донмез дал понять, что Анкара не откажется от торговли с Исламской Республикой, хотя компании, которые ведут бизнес с Тегераном, рискуют оказаться под санкциями США.



Еще одним чувствительным вопросом является покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Из-за этого контракта находятся под угрозой поставки Соединенными Штатами Турции истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.



Тем не менее, констатирует Ахметов, введенные США ограничения против Анкары не говорят о желании Вашингтона серьезно навредить турецкой стороне. "Очевидно, что и Турция не готова, да и не в состоянии, вести санкционную войну. В случае Эрдогана речь идет скорее о желании сохранить лицо, прежде всего, перед своим населением", - сказал эксперт.



При объективном анализе отношений двух стран, продолжил он, становится понятно, что даже несмотря на существующие разногласия ни Вашингтон, ни Анкара не расценивают разрыв отношений как выгодный шаг. "Даже не всегда покорная и лояльная Турция сохраняет свое значение как фортпост американских интересов в регионе Ближнего Востока, Кавказа, Черного моря и Балкан. Для Анкары же отношения с Вашингтоном - противовес и возможная опора в кризисный момент, особенно в условиях вполне вероятного противостояния с Россией", - заключил Ахметов. Источник - Известия

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