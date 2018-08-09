Туркменские власти борются с несанкционированным поливом посевных земель

12:46 10.08.2018 На расстоянии десятков километров вдоль сельскохозяйственных водоотводных каналов в Дашогузе в настоящее время выставлена охрана. По словам корреспондентов Азатлыка, таким образом, власти Туркменистана пытаются предотвратить несанкционированный отбор поливной воды.



"По распоряжению администрации, каждый день по два человека из каждой бригады должны дежурить и круглосуточно вести наблюдение за каналом, длиной в 100 километров, чтобы местные жители или фермерские хозяйства не откачивали насосами воду из каналов", - сообщил 8 августа источник Азатлыка. По его словам, существует устный запрет для населения на использование воды из каналов.



Как утверждает источник, в настоящее время, в частности в районе имени Сапармурада Туркменбаши на территории, принадлежавшей семи фермерским хозяйствам, осуществляется выращивание риса. Как сообщает источник, эти земли, которые раньше возделывались местным арендатором, в настоящее время перешли в введение лиц, имеющих связи в руководстве страны. По его словам, дополнительный полив этих земель, стал одной из причин нехватки воды, что привело к усилению контроля за расходом поливной воды в регионе.



Чиновник подтвердил, что фермеры, выращивающие хлопок в районах Губадаг, Болдумсаз, Конеургенч не могут использовать воду из проходящих через их территории каналов, именно с этим связано отсутствие полива.



По словам источника Азатлыка, в этом году в Дашогузе вода в поливные каналы поступила с запозданием. Традиционно начало запуска поливной воды в каналы осуществляется в начале февраля, но в этом году наблюдалась задержка в несколько недель. Также сообщалось о двухмесячном запоздании подачи воды для промывки хлопковых полей. Источник - centralasian.org

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