Донбассу предложат переехать в Россию

12:45 10.08.2018 Госдума готовит для русскоязычных льготный порядок получения гражданства РФ



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Анатолий Баранов, Владимир Корнилов



Граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья возможно скоро начнут получать российское гражданство в приоритетном порядке. О готовящихся с этой целью поправках в законодательство сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.



"Возможно, мы предложим изменения в законодательстве - в самом законе указать категории, для которых вот такое льготное, по сути, предоставление гражданства будет приоритетным. Я считаю, что это в первую очередь граждане Украины, Белоруссии и Приднестровья", - заявил он. Кроме того, по его словам, этот закон коснется граждан тех стран, где "происходят вооруженные конфликты или смена политического режима".



Гаврилов отметил, что комитет работает над решением двух основных проблем: по институту предоставления политического убежища и по упрощенному предоставлению гражданства гражданам Украины. Прежде всего - тем, кто проживает на "конфликтных территориях" Донбасса. Для этой категории граждан в законе пропишут упрощенные процедуры. Например, экзамен по русскому языку для граждан Украины и Белоруссии сделают необязательным.



Парламентарий убежден в необходимости подать четкий сигнал русскоязычным гражданам, проживающим в ближнем зарубежье, что их рады видеть в России и приветствуют их будущий вклад в национальную экономику.



Днем ранее правительство внесло на рассмотрение Думы другой законопроект на ту же тему. В нем предложено наделить президента РФ полномочиями по определению категорий иностранных граждан, которые получат право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. В первую очередь документ коснется соотечественников, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.



Инициативу депутатов комментирует главный редактор ФОРУМ. МСК Анатолий Баранов:



- Если речь идет о гражданах государства Украина, то хочется узнать: давно ли у нас с этим государством теплые, дружеские отношения? Если речь лишь о людях, проживающих в ДНР и ЛНР, то лучше признать сначала их статус. Иначе выглядеть все будет диковато: и боец ополчения, и нацист из батальона "Азов" смогут получить равные основания для получения российского паспорта. И мало кого остановит запрет на двойное гражданство со стороны Киева. Боюсь, мы сами создадим себе в России "пятую колонну".



"СП": - Почему до сих пор ничего не сделано в этом направлении? Война на Украине идет пятый год. А проблема русскоязычных, оказавшихся за пределами России после 1991 года, и вовсе существует не одно десятилетие.



- На самом деле, полагаю, в Кремле мало волнуются насчет чьих-то проблем, кроме своих. Иначе по примеру многих других стран давно ввели бы статус соотечественника - реальный, а не формальный. И предоставляли бы гражданство не всем подряд, а только тем, кто в данный момент представляет интерес для нашей страны.



"СП": - В законопроекте говорится о приоритете для граждан Украины, Белоруссии и Приднестровья. А почему бы не включить туда же русских и других бывших республик СССР? И как прописать в законе Приднестровье, ведь оно не признано? Как на это отреагируют власти Молдовы?



- Мне кажется, указанный перечень стран и территорий составлен "от балды". Никто вопрос серьезно еще не прорабатывал. Поэтому и столько "почему?".



"СП": - Этот законопроект касается граждан стран, где "происходят вооруженные конфликты или смена политического режима". А это как понимать? Может, начнем сирийцам наше гражданство давать или афганцам?



- В России, между прочим, после афганской войны оказалось порядка 140 тысяч афганцев - наших друзей, которые были вынуждены покинуть свою родину, чтобы не быть убитыми. И они десятки лет жили здесь "на птичьих правах". Бывшие генералы армии Афганистана торговали на рынках шмотьем, врачи и инженеры подметали дворы. Хотя это, по сути, куда более преданные сторонники России, чем многие, родившиеся здесь. По мне, так гражданство России нужно предоставлять тем, кто воевал на нашей стороне.



"СП": - Насколько, по-вашему, велика вероятность принятия поправок?



- Думаю, в существующем виде принять их не удастся. Но после серьезной проработки и переработки - почему нет?



По мнению эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, вопросы демографии сегодня все острее в России. Чем и вызвана законодательная инициатива депутатов.



- Улучшить соотношение работающих и пенсионеров в России в короткие сроки можно только за счет привлечения рабочей силы из-за рубежа. Этот ресурс необходимо было задействовать давно, учитывая, что у нас уникальное преимущество - вокруг бывшие советские республики со схожим по культурным особенностям населением. Украинские и белорусские граждане без проблем способны интегрироваться в российское общество. И могут помочь нам в организации экономического рывка.



"СП": - Отмена экзамена по русскому языку сильно упростит жизнь соискателям?



-Экзамен по русскому для жителей Украины и Белоруссии выглядит издевательством. И наверняка по сей день уменьшает количество желающих принять российское гражданство. Отмена экзамена - очень важный элемент для повышения привлекательности миграции в Россию русскоязычных.



"СП": - Почему речь идет только об украинцах, белорусах и приднестровцах? А как быть с русскими Прибалтики, Казахстана и не только?



- Для русских Прибалтики и Казахстана вопрос не столь актуален. Поскольку желавшие переехать оттуда, как правило, уже реализовали свои планы.



Возможно, логика парламентариев заключается в том, чтобы не допустить наплыва в Россию этнических прибалтов или казахов.



"СП": - Как гарантировать, что под видом беженцев в Россию с Украины не проберутся бандеровцы и не сформируют здесь "пятую колонну"?



- Как известно, обычно бандеровцы, пересекающие в нашу сторону границу России, тут же становятся "ватниками". Кроме тех, кто приезжает играть определенные роли в телешоу. Никакой "пятой колонны" без руководящей роли госдепа они устроить не в состоянии. А в плане борьбы с госдепом у нас успехи похлеще, чем в демографии.



- Само собой, изменение системы привлечения соотечественников с Украины необходимо. О чем неоднократно уже говорил и лично Владимир Путин, - соглашается обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов. - Но, извините, я не совсем понял, что кардинально меняют в существующем запутанном порядке предлагаемые изменения? И как они на практике облегчат кошмарный процесс, который проходят сейчас мигранты в России?



"СП": - Так сложно гражданину Украины или Белоруссии получить российский паспорт?



- Когда - как. Но в целом этот процесс жесткий, порой унизительный. И сопровождается массой никому не нужных, необъяснимых, с точки зрения логики, процедур. Плюс система "квот" для разрешений на временное проживание (РВП), а это часто первый этап на пути к гражданству РФ, устроена так, что поневоле в нем появляется коррупционная составляющая.



"СП": - Насколько упростит жизнь соискателям предложенное упрощение процедуры?



- Вот только я очень прошу: не надо выдавать отказ от экзамена по русскому языку за "упрощение процедуры". Смею вас заверить: это не самый сложный для выходцев с Украины и не самый дорогой этап прохождения процесса обретения российского гражданства. Его отсутствие особо не скажется на самом процессе.



"СП": - Какие еще, на ваш взгляд, упрощения необходимы?



- В первую очередь, законодателю следовало бы четко прописать процедуры получения квот на РВП. Убрать ненужные процедуры на пути к получению гражданства (а их немало).



И, самое главное - перевести в электронный режим запись на очередь и подачу документов. Смешно, что в 21-м веке люди должны ехать за тридевять земель, чтобы лишь получить на руки талончик для приема на следующий день.



"СП": - По словам депутата, поправки дадут сигнал русскоязычным гражданам, проживающим в ближнем зарубежье, что их рады видеть в России и приветствуют их будущий вклад в национальную экономику. Насколько это так? Много ли людей захотят воспользоваться новыми возможностями?



- Очень много людей хотят переехать в Россию. И это было бы спасением не только для них. Это заметно облегчило бы демографические процессы в РФ, находящейся сейчас в демографической яме (о чем, кстати, тоже не раз говорил Путин).



Но повторюсь - я не совсем понимаю, чем указанные инициативы кардинально меняют ситуацию и облегчают жизнь мигрантам. Источник - СвободнаяПресса

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