В зависимости от жесткости мер США, россиян ждут непростые времена, - "СП"

12:39 10.08.2018 Роковые цифры "черного четверга" - 66 и 77. Что дальше

В зависимости от жесткости мер США, россиян ждут непростые времена



Мария Безчастная

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Сергей Дроздов, Сергей Хестанов, Тимур Нигматуллин



9 августа на российской бирже случился очередной мини-"черный четверг", во время которого национальная валюта просела максимально с ноября 2016 года. Курс доллара превышал 66 рублей, а евро пробивал отметку в 77 рублей. К полудню российская валюта немного отыграла позиции и откатилась к 65,93 руб. за доллар и 76,4 за евро.



За последние годы рублю не привыкать к резким падениям, но каждый раз эти скачки становятся неожиданностью для населения. Причиной нового падения, как считают эксперты, стала реакция рынка на американские санкции. Снижаться курс национальной валюты начал вскоре после того, как сенаторы внесли в Конгресс законопроект о новых ограничениях против России, которые включают и меры в отношении российского госдолга, и санкции против энергетических проектов. Хотя законопроект только находится в стадии рассмотрения и, вполне возможно, не будет принят в таком виде, 8 августа рубль и акции уже начали демонстрировать заметное падение.



- Еще в среду на российском рынке день не задался с самого утра, - рассказал "СП" аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. - Сначала открытие на фондовых площадках омрачила новость о том, что Госдеп США рассматривает возможность введения санкций против "Системы" и МТС из-за их инвестиций в Крым. Далее последовала подробная публикация ранее озвученных санкционных инициатив, которые содержат предложение ввести жесткие санкции против российских госбанков. И уже под занавес вечерней торговой сессии появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа решила ввести новые санкции против России, в рамках которых США запретит поставку в РФ продукцию двойного назначения из-за дела Скрипаля. Этот коктейль из потока негатива и привел сегодня к паническим распродажам на фондовом и валютном рынке.



Как рассказали в Госдепе, санкции за инцидент в Солсбери, вину за которой Москва категорически отрицает, разделены на два пакета. Первый вступит в силу уже 22 августа и включает в себя запрет на экспорт товаров двойного назначения в РФ. Вторая волна будет введена через три месяца, если Россия не предоставит США доказательств того, что не будет применять химическое оружие, и не допустит к себе независимых наблюдателей.



Эти меры, которые российские политики назвали "драконовскими", включают ограничения сотрудничества в космической отрасли, запрет на перелеты "Аэрофлота" в США и понижение уровня дипотношений.



Рынок на все эти новости отреагировал панически. Упала не только национальная валюта, но и акции многих российских компаний. Индекс РТС пробил психологически важную отметку в 1100 пунктов впервые с июня. Сильнее всех пострадал "Аэрофлот", чьи котировки понизились на 11%. Официальный курс ЦБ на пятницу, 10 августа: по доллару 66,29 руб., по евро - 76,83 руб.



В Госдепе уже спрогнозировали, что новые санкции затронут товары на сотни миллионов долларов и коснутся примерно 70% российской экономики. Российские власти, впрочем, как могут успокаивают население и рынок. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в устойчивости финансовой системы России. "Финансовая система достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена", - сказал он. Песков также подчеркнул, что власти держат финансовую систему в надлежащем состоянии на фоне непредсказуемых действий "заокеанских партнеров".



Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заверил, что Кабмин и ЦБ имеют необходимые инструменты для обеспечения финстабильности.



"Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. Российская экономика, платежный баланс, в последние годы стали гораздо более устойчивыми к внешним воздействиям, будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений. Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило, в том числе в текущем году", - заявил Силуанов.



Однако эксперты, опрошенные "СП", не исключают, что если эффект от санкций окажется хуже ожиданий, и на это наложится ослабление нефти, рубль может продолжить свое падение.



- На цену любого актива, в том числе рубля и российских акций, влияют не только объективные факторы, но и субъективные, - говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. - Одним из важнейших субъективных факторов, который сыграл злую шутку с российскими активами, стали ожидания участников рынка. Та информация, которая была обнародована вчера и сегодня, привела к тому, что сильно выросли ожидания ужесточения американских санкций. На этом фоне многие инвесторы предпочли избавиться от российских активов, и мы увидели то, что увидели.



"СП": - Но если говорить не об ожиданиях, а о фактах, в Вашингтоне уже подтвердили, что новый пакет санкций из-за дела Скрипалей будет введен 22 августа. Как это скажется на рынке?



- Санкции по Скрипалям - это отдельная история. Мне кажется, что сейчас большее влияние оказал законопроект американских сенаторов, текст которого был предан гласности вчера. При этом есть нюанс - от объявления до, собственно, введения санкций пройдет довольно много времени. Поэтому нынешняя реакция - это все же ожидания участников рынка.



"СП": - Чего же ждать рублю и российским активам, когда эти ожидания станут реальностью?



- Это будет зависеть от того, насколько эти ожидания оправдаются. Когда случается ровно то, что рынок ожидал, ничего особо не происходит. Если все получается еще хуже, рынок падает, если же ситуация лучше, чем предполагали, начинается рост. В случае с санкциями 22 августа многое также зависит от того, какие события будут происходить в политике и экономике, в том числе на рынке нефти. Если нефть подрастет, рубль может немного укрепиться. И, наоборот, если на негативный информационный фон наложится ослабление котировок нефти, рубль продолжит движение вниз.



"СП": - До каких пределов?



- Сейчас это сложно предсказывать. Дело в том, что большая часть санкций носит рамочный характер "от и до". До сих пор санкции грозно звучали, но при этом существенного ущерба экономике не наносили. К сожалению, новые пакеты включают в себя очень опасные положения. И теоретически, если эти санкции будут введены в действие, простора для ослабления рубля достаточно много.



"СП": - Что при таком негативном сценарии будут делать наши финансовые власти, есть ли механизмы для поддержки рубля?



- Главное, что вызывает опасения, если падение рубля будет очень сильным либо санкции очень жесткими, внутри России могут быть введены ограничения на валютное обращение. Могут вообще запретить хождение валюты, как в Советском Союзе, где за это предусматривалась уголовная ответственность.



Аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что у российских финансовых властей весьма ограничен инструментарий воздействия на ситуацию, и многое будет зависеть от того, в каком виде будут приняты санкции.



- С начала 2017 года рубль фактически перестал быть плавающей валютой. Это связано с тем, что Минфин начал проводить рублевые интервенции. Он посредством ЦБ скупает на открытом рынке валюту для пополнения Резервного фонда. То есть курс рубля у нас примерно соответствует цене на нефть в 40 долларов за баррель вне зависимости от того, как растут реальные цены.



В 2017 году и первом квартале 2018 рубль был зафиксирован в диапазоне 55?61 рублей за доллар из-за валютных интервенций Минфина. Дальше отметки 55,5 рублей за доллар он просто не мог укрепиться, потому все сверхдоходы от продажи нефти свыше 40 долларов за баррель тратились на скупку валюты. Но если снизу рубль был ограничен, то сверху он теоретически не ограничен ничем. Любой внешний или внутренний негатив приводит к его ослаблению.



После апрельских санкций с учетом увеличения геополитических рисков пара доллар-рубль перешла в диапазон 60?65. Нерезиденты стали сокращать свой портфель облигаций федерального займа (ОФЗ). Они продали ОФЗ примерно на 400 млрд. рублей, вышли из других активов. Это привело к ослаблению рубля.



"СП": - Это происходит и сейчас?



- Да, санкции ужесточаются и уже очевидно, что падает индекс RGBI - чистых цен ОФЗ. Эти активы снова попали под распродажу. После апрельских санкций у нерезидентов оставалось на руках около 2 триллионов рублей в ОФЗ, сейчас, по всей видимости, их значительно меньше, и это давит на рубль.



Новые санкции теоретически могут затронуть ряд крупных банков, в том числе ВТБ и Сбербанк. Среди акционеров Сбербанка примерно 45% приходится на нерезидентов. Это 2,5 триллиона рублей. Эти объемы сопоставимы с объемами в руках нерезидентов на рынке ОФЗ. Если Сбербанк попадет под санкции, очевидно, что акционеры также начнут распродавать акции за рубли и выводить их в доллары. Это тоже будет давить на национальную валюту.



"СП": - Чего же ждать от рубля?



- Если новые пакеты санкций будут приняты практически в неизмененном виде, пара доллар-рубль может перейти к диапазону 65?70, в моменте на эмоциях может подняться и выше 70. Вопрос в том, будут ли введены санкции в нынешнем виде или они будут откорректированы или вовсе не приняты. Мне кажется, последнее очень вероятно, поэтому сейчас рубль слишком слаб и имеет потенциал к укреплению.



Хотя сложно предсказывать, как будет развиваться ситуация с санкциями, мы уже пересмотрели прогноз по рублю на конец года. Если раньше мы предсказывали, что к концу года пара доллар-рубль будет на отметке 58,7, то сейчас думаем, этот показатель остановится на уровне 60?61.



"СП": - Как власть может повлиять на ситуацию?



- Если Минфин прекратит интервенции на рынок или снизит их, это поддержит рубль. Этот механизм очевиден и возможен к реализации. Теоретически если ситуация станет совсем критической, Центробанк может поднять ключевую ставку. Других возможностей для сдерживания негатива и влияния на курс валют особых нет. Придется наблюдать, как рубль, как самый ликвидный актив, будет принимать на себя внешний удар и посредством ослабления его аммортизировать.



- На мой взгляд в настоящий момент ситуация не выглядит критической, и ЦБ РФ скорее всего прибегнет лишь к вербальным интервенциям, более оптимистичен Сергей Дроздов из "Финам". - Что же касается дальнейшего сценария развития событий на валютном рынке, то если смотреть на пару доллар-рубль, своеобразным Рубиконом здесь выступает отметка 67, при прохождении которой российская валюта может продолжить более стремительное падение. Источник - СвободнаяПресса

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