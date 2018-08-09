Тенге падает. КазНацбанк пытается сбить волну паники

12:36 10.08.2018 В Нацбанке сделали заявление по курсу тенге



Национальный Банк Казахстана готов осуществить интервенции. Об этом, комментируя снижение курса тенге, заявили в финансовом регуляторе.



"В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального Банка Казахстана. Национальный Банк Казахстана осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге", - сообщили в ведомстве.



Отмечается, что 9 августа 2018 года курс тенге ослаб до уровня 354,06 тенге за доллар, или на 1,6 процента в сравнении с предыдущим днем.



"Это стало следствием обесценения рубля на фоне возросших рисков ужесточения санкций в отношении России и снижения цен на нефть. Российский рубль за день ослаб на 4,2 процента (с 63,6 до 66,3) по отношению к доллару и на 4,1 процента (с 73,8 до 76,8) по отношению к евро. Поводом к ослаблению рубля стала информация о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях, который предусматривает ограничения на финансирование государственного долга Российской Федерации и на сделки с имуществом ряда ведущих российских банков. В случае принятия законопроекта он может вступить в силу 22 августа 2018 года.



Текущая ситуация с российским рублем в основном объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка", - прокомментировали в Нацбанке. Также отмечается, что цена на нефть марки Brent снизилась до 72 долларов за баррель на фоне информации о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты. Как известно, текущее снижение курса соответствует уровню февраля 2016 года. Корреспондент спросил экспертов о том, каковы их дальнейшие ожидания. Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим ранее прокомментировал, что рынок ожидал ослабления тенге, но не был готов к тому, что это будет происходить так быстро.



"Я месяц назад предполагал, что к концу лета мы будем иметь 350, но 350 мы получили к началу августа. Я боюсь строить какие-то прогнозы до конца лета. Лично мое мнение, что тенге будет потихоньку снижаться и дальше. Возможно, мы увидим небольшие колебания, но если взять тренд в целом, то к концу лета тенге точно будет дешевле, чем на данный момент", - рассуждает Ибрагим. При этом эксперт считает, что налоговая неделя сможет оказать на тенге лишь незначительный эффект.



"В основном, все определяют курс рубля и баррель нефти. Тут и баррель просел, и рубль выскочил (66,35 рубля за доллар - прим. авт). Все равно, что бы они ни говорили, думаю, кросс-курс с рублем будут выдерживать и ориентироваться примерно на 5,5 тенге за рубль. Даже если нефть будет находиться на уровне 70, в любом случае, происходящее с рублем окажет очень сильное влияние на курс. Санкции только объявили, это все еще будет устаканиваться, может, рубль слегка и отыграет, но вряд ли. Думаю, что рубль где-то будет находиться в районе 65. Исходя из этого, для тенге это уровень 360 точно", - рассуждает эксперт. В свою очередь, директор Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев объяснил, почему считает, что режим свободно плавающего курса для Казахстана неадекватен. "Режим свободно плавающего курса более уместен для стран, у которых диверсифицирована экспортная валютная выручка. И поэтому режим свободного плавания не предусматривает такой дикой волатильности, как у нас. Мы очень сильно зависим от нефти - от ее объемов, от цен на нефть, которые априори волатильны. В итоге всю эту волатильность в долгосрочной перспективе мы транслируем в нашу экономику", - говорит Ошакбаев. Второй аргумент эксперта состоит в том, что в Казахстане, по его мнению, очень низкий уровень доверия к регулятору. Большинство экспертов не верят в свободное плавание, хотя регулятор настаивает, что не вмешивается в курсообразование.



"Нацбанк полностью закрыл детальную информацию по своим интервенциям. Поэтому у нас никто не может понять, из сегодняшних 500 миллионов (объем торгов по итогам утренней сессии на KASE составил 467,6 миллиона долларов - прим. авт) сколько присутствовал Нацбанк, сколько не присутствовал. Регулятор принципиально эту информацию не раскрывает. В таких условиях у нас постоянно высокие девальвационные ожидания. Если вы посмотрите социологические опросы, которые делаются по заказу Нацбанка в отношении девальвационных и инфляционных ожиданий, вы увидите, что большинство респондентов ожидают ослабление курса. И на протяжении трех лет этот уровень не сильно падает. Когда вы не знаете, какой фундаментальнейший макроэкономический параметр влияет на курс тенге, каким он будет к концу года, как можно планировать инвестиции, как можно вести бизнес? Понятно, что это очень затруднительно", - высказался Ошакбаев. Таким образом, экономист приходит к выводу, что перейти к свободно плавающему курсу было большой ошибкой и что нужно возвращаться к среднесрочным ориентирам.



"Это абсолютно не страшно делать, потому что весь рост благосостояния, весь экономический рост, происходил в Казахстане при режиме либо фиксированного курса, либо курса в пределах какого-то обозначенного коридора. Основной аргумент против фиксированного курса состоит в том, что он не гибок и накапливает в себе дисбалансы. Соответственно, если идет фундаментальный шифт в цене, допустим, на нефть, нам необходимо девальвировать нацвалюту. Но, на мой взгляд, это гораздо меньшее зло, нежели постоянная непредсказуемость курса. Лучше, условно, один раз в 5-10 лет корректировать курс в сторону понижения", - считает Ошакбаев.



По мнению экономиста, можно зафиксировать курс нацвалюты на текущих значениях - 350 плюс-минус, потому что в них уже абсорбированы и низкая цена на нефть, и российские санкции. "Вопрос в том, что Нацбанк, объявляя политику инфляционного таргетирования, на самом деле увеличивает денежную массу, если считать ее вместе с нотами. Если к агрегату M3 прибавить краткосрочные ноты, мы увидим, что в 2015 году это было 12+ триллионов, сейчас уже 23+ триллиона. Денежная масса серьезно выросла, практически в два раза. И это все, безусловно, ведет как к высоким девальвационным, так и к высоким инфляционным ожиданиям", - заключает Рахим Ошакбаев. Источник - Tengrinews.kz

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