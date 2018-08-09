 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане откроют Академию фигурного катания им. Дениса Тена
12:35 10.08.2018

"На сегодняшний день министерством культуры и спорта РК вопрос открытия Академии фигурного катания им. Д. Тена прорабатывается. Как только будут ясны все моменты, мы дадим развернутый комментарий по данному вопросу. Но с уверенностью можно сказать, что Академия фигурного катания им. Д. Тен обязательно откроется", - сообщили в пресс-службе министерства культуры и спорта РК.

Напомним, Д. Тен был убит 19 июля. Инцидент случился примерно в 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы. Двое злоумышленников пытались снять боковые зеркала с припаркованного Lexus GX 460, однако им помешал хозяин автомобиля – Д. Тен. Между ворами и фигуристом завязалась потасовка, которая закончилась тем, что спортсмен получил серьезное ножевое ранение в ногу и скончался в медучреждении.

По подозрению в совершении преступления были задержаны 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов и 23-летний Арман Кудайбергенов, прописанный в Кызылординской области. В полиции утверждают, что они оба дали признательные показания. 27 июля стало известно о задержании по данному делу еще одно человека – Жанар Толубаевой. Ее подозревают в недонесении о преступлении и краже.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Д. Тен был самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В текущем рейтинге Международного союза конькобежцев он входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533893700
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