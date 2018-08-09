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Россия с помощью тайной торговой сети снабжает нефтью Ким Чен Ына, - Huffpost Deutschland
08:36 10.08.2018

9 августа 2018 г.
Марко Фибер | Huffpost Deutschland

"Уже с начала года северокорейский правитель Ким Чен Ын притворяется общительным человеком: обнимается с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, жмет руку американскому президенту Дональду Трампу и улыбается вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, - пишет журналист Huffington Post Deutschland Марко Фибер. - Намерение Кима понятно: он страстно желает отмены экономических санкций против своей страны. С конца 2017 года для Пхеньяна действуют строгие ограничения по ввозу нефти, природного газа и продуктов нефтепереработки".

Россия является важнейшим после Китая союзником режима Кима, отмечает журналист.

Ранее эксперты предполагали, что Северная Корея получает большую часть нефти из Китая. Однако теперь на основе российских таможенных данных исследователи южнокорейского Института политических исследований Asan показали, что Пхеньян закупает значительную часть своей нефти у России, и это не отражается в официальной торговой статистике, передает издание.

Согласно проведенному Asan исследованию, в период с 2015 по 2017 год из России в Северную Корею было транспортировано почти 4,4 млн баррелей очищенной нефти стоимостью 238 млн долларов - это добрая треть от общего количества импортированной Северной Кореей нефти за этот период, отмечает Фибер.

Предполагается, что Россия создала незаконную торговую сеть, которая, вероятно, используется и сегодня, для того чтобы обойти американские санкции. На границе между Россией и Северной Кореей находится поселок Хасан, имеющий железнодорожное сообщение с северокорейским портом Раджин. На этот участок железной дороги не распространяются американские санкции. Поэтому южнокорейские эксперты считают, что железнодорожное сообщение является лазейкой для контрабандной торговли, говорится в статье.

Эксперты из института Asan видят "явные признаки того, что российская нефть, якобы предусмотренная для Китая и других легальных целей, на самом деле предназначалась Северной Корее". Участвовавшие в поставках предприятия "пытались замаскировать транзакции, подменивая страны поставки", передает журналист.

Согласно отчету Asan, Россия также выдала северокорейским рабочим тысячи новых разрешений на работу, хотя официально Москва отрицала такие действия.

На то, что между двумя государствами существуют разносторонние отношения, указал в разговоре с изданием Ханс-Йоахим Шмидт, эксперт по Северной Корее из Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK). Так, в 2000 году был пересмотрен заключенный в 1961 году между СССР и Северной Кореей договор о военном сотрудничестве. Страны сотрудничают и в экономике. В первом квартале 2017 года объем торговли между странами вырос на 85%, "так как Россия заменила остановленные Китаем поставки энергии", отметил Шмидт.

Источник: Huffpost Deutschland

Источник - Инопресса
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