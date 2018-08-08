 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстанские переименователи добрались до горных пиков. В рамках областного фестиваля "Это наши горы"...
07:41 10.08.2018

Саида Турсуметова, otyrar.kz, 9 августа

12 августа с карты мира исчезнут пики Рощина, Кергелы-Узловая и Студентов, расположенные на территории Сайрам-Угамского национального парка.
Теперь они будут носить имена трех биев: Казыбек би, Айтеке би и Толе би. В рамках областного фестиваля "Это наши горы", посвященного трем биям, планируется переименование пиков.

Миссию – установить таблички на пиках, высотой более трех тысяч метров над уровнем моря доверили альпинистам из трех регионов Казахстана. Примечательно, что фестиваль будет проходить под числом три – продлится он трое суток, переименуют три вершины в честь трех биев, ну а восхождение совершат 3 десятка альпинистов. Впрочем, и это еще не все.
Эта группа людей у монумента Жерана на площади Ордабасы сразу бросается в глаза. Здесь собрались журналисты, аксакалы и альпинисты, те, кому предстоит уже сегодня штурмовать вершины. Символично, что дорога к лагерю начинается именно здесь – на пересечении улиц трех биев.
"Сегодня начинается ваш поход и вы планируете совершить поистине благое дело – переименовать три вершины в честь наших великих биев – Казыбек би, Айтеке би и Толе би. Мы вас провожаем с площади Ордабасы, имеющей огромное историческое значение, кроме того, именно здесь слияние трех улиц, названных в честь наших великих биев. Пусть духи предков вас подержат и ваши ноги не знают усталости, а дорога будет легкой", - напутствует Омирбек Темирулы, председатель ветеранов судей области.

После такого бата, к слову, его давал потомок Толе би в седьмом колене. Настал черед напутствий еще двух потомков – Казыбека и Айтеке би. Фото на память и вот уже туристы обсуждают последние детали предстоящего похода.
Бахытжан Асанов, президент областной федерации туризма: "Восхождение будет длиться три дня. Из них один один поход, штурм из лагеря - это верхние озера, два дня восхождение, четвертый день спуск на базовый лагерь, вниз в ущелье Сайрам су. Сейчас у нас три команды с Туркестанской, Карагандинской и Актюбинской областей. Всего 30 человек".
За три дня альпинистам предстоит покорить три вершины. Сегодня, по приезду в Сайрам-угамский парк, они сразу начнут восхождение к верхнему озеру. Затем их маршрут будет пролегать к пику Рощина, далее – пику Кергелы-Узловая и, наконец, пику Студентов. На каждой из точек они будут устанавливать таблички с новыми наименованиями пиков.

"В рамках фестиваля, посвященному трем биям, 12 августа мы проведем большой праздник с национальными играми, концертной программой и экскурсиями по окрестностям. Всех желающих в 7 утра 12 августа будет ждать автобус на площади Ордабасы", - рассказывает Ерлан Кыдыров, руководитель отдела внешних связей управления туризма Туркестанской области.
К слову, не смотря на все сложности, ономастическая комиссия поддержала идею переименования этих пиков в честь трех биев – Казыбек, Айтеке и Толе би. Ну а 12 августа в ущелье пройдет большой праздник, на который приглашены все желающие.

Источник - otyrar.kz
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