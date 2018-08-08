В Ташкенте появится корейский квартал Korean Town

07:22 10.08.2018 В Ташкенте появятся Korean Town и новый гольф-клуб



Корейские компании, занимающиеся инвестициями в строительной сфере, на встрече с и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Узбекистана Улугбеком Касымходжаевым предложили возвести в Ташкенте новые объекты, в том числе, гольф-клуб и Korean Town (корейский квартал). О переговорах сообщает пресс-служба Комитета.

На встрече с делегацией компании Land Master во главе с ее президентом Бэ Санг Роном обсуждался вопрос строительства в столице Узбекистана нового гольф-клуба и современных гостевых домов. Корейские специалисты уже занимаются разработкой проекта гольф-клуба, который должен стать популярным местом проведения досуга для иностранных туристов.



Первый гольф-клуб в Ташкенте (Ташкентский гольф-клуб на озерах) был открыт в 1998 году при участии американской компании Olden Star Inc. Его любят посещать туристы из Юго-Восточной Азии, в особенности, из Южной Кореи, где данный вид спорта популярен, но считается очень дорогим.



В свою очередь, представители компании Triple Crown Group во главе с управляющим собственником Чон Кенг Сиком в ходе переговоров в Госкомтуризме предложили построить в Ташкенте гостиничный комплекс и корейский квартал. Предприниматели сообщили, что подобные Korean Town существуют во многих странах мира. На территории узбекской столицы планируется организовать объекты инфраструктуры и дополнительные удобства для туристов – кафе корейской и европейской кухни, а также предоставление услуг гида-переводчика для визитеров из Кореи.



Отметим, что компания Triple Crown Group уже имеет опыт сотрудничества с узбекскими партнерами. Так, в апреле текущего года сообщалось о подписании меморандумов о взаимопонимании между южнокорейскими предпринимателями и министерством дошкольного образования. Согласно документу, иностранные инвесторы планируют поставить в Узбекистан развлекательные площадки для детей дошкольного возраста.



Указанные проекты – не первый случай сотрудничества строительных компаний из Южной Кореи в Узбекистане. В марте текущего года сообщалось, что в в районе столичного парка имени Алишера Навои южнокорейская компания Somang Global возводит жилищный комплекс "Сеульский городок у речки", состоящий из семи многоэтажных домов на 650 квартир. Иностранные инвесторы вложили в этот проект порядка $100 млн. Кроме того, этот же подрядчик планирует в ноябре 2018 года сдать в эксплуатацию бизнес-центр Seoul Plaza, построенный вблизи станции метро "Ойбек". Источник - Фергана

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