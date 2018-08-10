Снова "Большой Брат". Займет ли Генпрокуратура Узбекистана место каримовской СНБ, - А.Якубов

07:20 10.08.2018 После разноса, который устроил прокуратуре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, и чистки ее рядов, полномочия ведомства были неожиданно расширены. Теперь Генпрокуратура будет осуществлять надзор практически во всех сферах человеческой деятельности: здравоохранении, сельском хозяйстве, промышленности – и вплоть до киноиндустрии. В прошлом республики подобное уже происходило. Только тогда за тотальным контролем стояла зловещая аббревиатура – СНБ.



Можно предположить, что после удара по Службе национальной безопасности (СНБ, ныне СГБ – Служба государственной безопасности) глава республики Шавкат Мирзиеев сделал ставку на Генпрокуратуру, желая превратить ее в нового "Большого Брата". При прежнем президенте Исламе Каримове сотрудники СНБ могли вмешаться в любой процесс в стране – например, сместить с должности неугодного чиновника или отнять у предпринимателя бизнес. Как метко выразился президент Мирзиеев, имея в виду "блюстителей интересов нацбезопасности", они могли "посадить даже столб". Впрочем, и прокуратура в этом плане была не без греха. Чего стоит хотя бы уголовное дело бывшего генпрокурора Рашида Кадырова, по которому в следственные изоляторы угодили десятки высокопоставленных чиновников, работавших в системе.



Несмотря на это, Генпрокуратура сегодня – ключевое ведомство, полномочия и штат которого расширяются с завидным постоянством. Например, в начале 2018 года было создано сразу девять новых управлений по надзору за различными отраслями и направлениями. Прокуратура запустила свои щупальца всюду – от топливно-энергетического комплекса до социальной сферы. Позднее ведомству доверили даже обеспечение продовольственной безопасности страны.



В этом смысле показательными стали еще два решения президента. В мае прошлого года при ведомстве появилась новая структура – Бюро принудительного исполнения (БПИ), взявшее на себя обязанности судебных приставов и предприятий, занимавшихся ранее взысканием долгов за коммунальные услуги. Более того, если у гражданина Узбекистана нет справки из БПИ об отсутствии задолженности, он не может ни выехать за границу, ни даже оформить сделку по купле-продаже недвижимости или транспортных средств.



Совсем недавно – 2 августа текущего года – Мирзиеев подписал указ о реорганизации управления Генпрокуратуры по надзору в сфере осуществления налоговых и таможенных реформ. Согласно документу, ведомство пополнится дополнительно почти 500 сотрудниками. В каждом регионе страны введут должность заместителя генпрокурора, курирующего широкий спектр вопросов по налогообложению и таможне. Иными словами, под видом контроля за исполнением реформ президент поручил прокурорам пресекать коррупцию, плотно укоренившуюся в налоговых и таможенных органах. И это при том, что еще пару лет назад прокуратура сама нуждалась в церберах, присматривающих за честностью ее работников. Неужели затеянная руководством республики кадровая чистка системы уже принесла свои плоды? Попробуем разобраться с этим вопросом подробнее.



До основания, а затем…



Любопытно, но ровно год назад – 2 августа 2017 года – в ходе очередного видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев не просто покритиковал Генпрокуратуру, а фактически разнес ее в пух и прах. Президент назвал прокуроров "самыми большими ворами" и пообещал в случае дальнейшей недобросовестной работы уволить всех. "Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников. Но все равно в прокуратуре работают 15-20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы. […] Либо прокурор будет работать честно, либо мы вообще покончим с прокуратурой. Прокуроры стали бедой народа. Если не будут работать честно, то уйдут все", – заявил Мирзиеев, эмоционально комментируя итоги чистки системы.



Как говорилось в известном фильме, "вор должен сидеть в тюрьме". Этой участи не избежали многие работники прокуратуры: против них были возбуждены уголовные дела, в основном, за вымогательство, получение взяток и превышение полномочий. По статистике, за 11 месяцев 2017 года около 7500 сотрудников системы были привлечены к административной ответственности, 201 – к уголовной.



Конечно, самым ярким доказательством того, что система полностью погрязла в коррупции, стал арест Рашида Кадырова, возглавлявшего Генпрокуратуру на протяжении 15 лет. Выяснилось, что за эти годы чиновник создал гигантскую финансовую империю, открыл бизнес за границей, а сбор податей с предпринимателей поставил на поток – только в связи с этим следователи собрали иски от бизнесменов на сумму около полумиллиарда долларов.



Рашид Кадыров. Фото с сайта Catoday.org



Впрочем, нынешний генеральный прокурор Отабек Муродов допустил, что Кадыров может выйти на свободу, если вернет государству все "нажитое нечестным трудом". Но подобные заявления, как правило, не более чем пиар-ход. Скорее уж случится то, о чем неоднократно говорил президент Мирзиеев: настанет день, когда бывший генпрокурор расскажет о своих преступлениях по национальному телевидению. Одним словом, ждем "откровений" от Кадырова на всех телеэкранах страны.



От перемены мест…



Справедливости ради заметим, что прокуроров нынче не только увольняют. Наблюдается и обратная тенденция, когда работников прокуратуры назначают на ответственные посты в различных эшелонах власти. Например, бывший генпрокурор Ихтиер Абдуллаев возглавил Службу государственной безопасности, а бывший помощник генпрокурора республики Муротжон Азимов стал руководить государственным таможенным комитетом. Есть и другие похожие примеры: бывший первый заместитель начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Вячеслав Пак занял кресло заместителя министра финансов Узбекистана, а бывший прокурор Ташкентской области Баходир Пулатов утвержден в должности хокима Сурхандарьинской области.



Ихтиер Абдуллаев. Фото с сайта Xabar.uz



Стоит чуть подробнее остановиться на кадровых перестановках в акционерной компании "Узавтосаноат". Здесь вместо Умиджана Салимова, уволенного за недостатки в работе и коррупцию в отрасли, пост председателя "всея узбекского автопрома" получил сотрудник Генпрокуратуры Шавкат Умурзаков.



В первом интервью, данном Умурзаковым телевидению в новой должности, он сказал, что президент дал "особое поручение" заменить сотрудников, препятствующих здоровому росту отрасли, "новыми креативными молодыми кадрами, которые готовы работать во благо народа и государства". На этом фоне назначение бывшего председателя "Узавтосаноата" Салимова замом Умурзакова выглядит довольно странным – особенно, если помнить, за что Салимов лишился должности.



Однако вернемся к Умурзакову. Ему, бывшему сотруднику прокуратуры, посвящена публикация в Facebook-сообществе "Борьба с коррупцией в Узбекистане". Не стоит, наверное, перечислять все факты, приведенные в материале. Достаточно красноречива уже хотя бы характеристика, которую дает автор блога нынешнему главе "автопрома", ссылаясь на мнение бывших коллег Умурзакова по прокуратуре: "прогнивший изнутри коррупцией, не имеющий ни профессиональных, ни моральных качеств". Если верить сказанному блогером, в народе чиновник получил прозвище "рыжий лис". Здесь же говорится, что Умурзаков, не забывавший на прошлом поприще о собственном кармане, недавно приобрел особняк стоимостью $700 тысяч – правда, местонахождение дома не уточняется.



Шавкат Умурзаков. Фото с сайта Uzdaily.uz



Пример, надо сказать, очень показательный. Стремление узбекистанских властей справиться с коррупцией при помощи бывших и действующих работников Генпрокуратуры напоминает старый анекдот о движении "пчелы против меда". Как, интересно, будут прокурорские бороться с коррупцией, если даже сам президент считает, что они в ней давно и безнадежно погрязли?



Учись, студент, прокурором станешь



Конечно, идея уволить 100 процентов прокурорских работников и заменить их новыми людьми выглядит соблазнительно. Но это легче сказать, чем сделать. Пока что единственный реальный результат чистки системы – это заведенные уголовные дела и оказавшиеся за решеткой чиновники. Но до полного обновления еще очень далеко. Это, конечно, понимают власти. Видимо, поэтому они решили воспитывать честных прокуроров со студенческой скамьи.



Генпрокурор Отабек Муродов назвал одним из важнейших достижений работы его ведомства подписание меморандума о сотрудничестве с тремя вузами республики - Ташкентским государственным юридическим университетом, Университетом мировой экономики и дипломатии и Государственным университетом Каракалпакстана. "По документам этого меморандума, в высших учебных заведениях будут действовать клубы "Будущие прокуроры". Главная цель клуба – выбирать будущих прокуроров среди студентов. Они, будучи студентами, смогут ознакомиться с деятельностью органов прокуратуры и таким образом развивать практику", – обозначил перспективы подготовки будущих кадров Муродов.



Отабек Муродов. Фото с сайта Gazeta.uz



Чиновник добавил, что в текущем году работой в системе прокуратуры будут обеспечены порядка 400 выпускников высших учебных заведений. Генпрокурор, пообщавшись с каждым из кандидатов, считает, что у этих людей другое мировоззрение, и они должны стать хорошими специалистами.



К слову, в положении о Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана указано, что только управленческий персонал районных и городских отделов ведомства, включая государственных исполнителей, составляет 3889 штатных единиц. Иными словами, если отправлять на службу в БПИ даже 500 молодых специалистов ежегодно, на полное обновление структуры уйдет около восьми лет.



Так или иначе, ясно одно: Узбекистан уже сделал ставку на прокуратуру как на главный контролирующий орган в стране. Безусловно, в этом решении есть известная доля риска. Станет ли ведомство суровым "Большим Братом"? Не приведет ли могущество этого "Брата" к новым злоупотреблениям? Хотя, конечно, может случиться и такое, что с годами граждане станут доверять прокурорам как оплоту справедливости – чего, очевидно, и добиваются власти. Правда, последний вариант пока что представляется совершенно утопическим.



Азиз Якубов

10 авг. 18 Источник - Фергана

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