В Бишкеке судят бывшего премьера. Киргизская власть избавляется от конкурентов, - В.Панфилова

07:16 10.08.2018 Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



10 авг. 18



Бывший премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев предстанет перед судом 13 августа. Он обвиняется в том, что в бытность главой кабинета министров в 2013 году подписал соглашение с китайской компанией TBEA по модернизации ТЭЦ Бишкека, на которой после реконструкции произошла авария. В ходе расследования были выявлены технические ошибки и финансовые растраты. Госкомитет нацбезопасности Республики Киргизия (ГКНБ РК) предъявил обвинение Сатыбалдиеву по двум статьям – "коррупция" и "соучастие в преступлении".



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков инициировал антикоррупционную кампанию в начале 2018 года. Одним из поводов послужила авария на ТЭЦ Бишкека, в результате которой город зимой на несколько дней остался без тепла. Фигурантами так называемого коррупционного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека стали два экс-премьера, Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, а также экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и экс-председатель правления ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" Айбек Калиев. Все они были заключены под стражу и содержатся в СИЗО ГКНБ КР. 13 августа 2018 года в Первомайском суде Бишкека должно состояться первое судебное заседание по этому громкому делу.



Ряд экспертов полагают, что январская авария на ТЭЦ стала удобным поводом для устранения потенциальных политических противников новой киргизской власти. В качестве одного из доводов приводится заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева о том, что все решения по реконструкции ТЭЦ за счет кредита КНР принимались исключительно им.



Жанторо Сатыбалдиев занимал пост премьер-министра Киргизии с 2012 по 2014 год. Будучи главой правительства, он подписал кредитное соглашение с Эксимбанком Китая, который выдал кредит в размере 386 млн долл. на модернизацию ТЭЦ Бишкека. Сатыбалдиев не считает себя виновным. Он заявил, что в техническую часть проекта по модернизации ТЭЦ и соглашения с TBEA не вмешивался, и в то время вплотную занимался проблемами, возникшими в 2013 году на золоторудном месторождении "Кумтор" (рудник принадлежит золотодобывающей компании Сenterra Gold Inc. – "НГ"). Экс-премьер, по его словам, доверил работы на ТЭЦ руководителям энергосектора. Сатыбалдиев заявил, что до заключения соглашения с ТВЕА была создана межведомственная комиссия, в которую были приглашены три депутата Жогорку Кенеша (парламента. – "НГ") прошлого, пятого созыва, и на основе их рекомендаций принимал решение весь парламент. Депутаты парламента приняли соглашение за один день в трех чтениях. Тогда на заседании присутствовали 97 депутатов из 120. "За" проголосовали 90 депутатов, "против" – семь. Остальных на заседании в тот день не было по разным причинам. Работы по модернизации ТЭЦ начались в конце 2014 года, когда Сатыбалдиев уже не был премьер-министром, и завершились в августе 2017 года.



Другому экс-премьеру – Сапару Исакову инкриминируется, что в 2013 году, занимая должность заведующего отделом внешней политики аппарата президента, он якобы использовал свое политическое влияние, чтобы "вместе с группой лиц лоббировать интересы иностранной компании". И это несмотря на то, что в прессу попал служебный документ от 2013 года, в котором Исаков убеждает президента Алмазбека Атамбаева в том, что столичная теплоэлектроцентраль нуждается в модернизации. Он также привел список компаний – претендентов на заключение контракта с правительством по поводу работ. Последнее слово было за депутатами. Более того, из документа следует, что уже в 2013 году было известно о завышенной стоимости проекта.



Эксперты считают, что если в случае "гонений" на Исакова понятной причиной является его близость к экс-президенту Атамбаеву, то в случае с Сатыбалдиевым, по их словам, подоплека может заключаться в том, что он может рассматриваться действующей властью в качестве политического конкурента. "Южанин Сатыбалдиев, имеющий солидную поддержку в южных районах, включая узбекскую диаспору, ушел с поста премьера из-за развала парламентской коалиции и зарекомендовал себя на всех постах: мэр Оша; министр транспорта; спецпредставитель президента; вице-премьер; генсек ТРАСЕКА – как государственник. Он также руководил ликвидацией последствий трагических ошских событий 2010 года. С именем Сатыбалдиева также связаны такие эпизоды в российско-киргизских отношениях, как открытие генконсульства РФ в Оше, установление побратимских связей с Санкт-Петербургом, открытие прямых авиарейсов из Оша в Москву и Петербург", – сказал "НГ" на условиях анонимности чиновник в аппарате правительства Киргизии. По его словам, не столько идет борьба с атамбаевскими людьми, сколько нынешняя власть стремится найти крайних, быстро осудить их, дабы снять с себя ответственность за аварию на ТЭЦ и коррупцию при модернизации теплоэлектроцентрали.



По мнению генерального директора аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрия Орлова, в деле по модернизации ТЭЦ Бишкека "не должно быть крайних". "Отвечать должны все, начиная с Сатыбалдиева, не исключая нынешнего президента. Потому что именно при нем ТЭЦ Бишкека принимали в эксплуатацию. (С апреля 2016-го по август 2017 года Сооронбай Жээнбеков возглавлял кабинет министров Киргизии. – "НГ"). У каждого в этом деле есть своя мера ответственности за то, что произошло", – сказал "НГ" Дмитрий Орлов. Правда, как заметил эксперт, в СМИ появилась информация, что Сооронбай Жээнбеков отчет о сдаче ТЭЦ не подписал, и в этом случае возникает вопрос: как могли принять объект с неподписанной документацией? Он считает, что по закону Жээнбеков обязан разделить ответственность за аварию на ТЭЦ. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533874560

Новости Казахстана

