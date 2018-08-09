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Кто испугался российско-китайского альянса, - В.Скосырев
07:10 10.08.2018

США и их союзники ищут болевые точки в отношениях Москвы с Пекином
Владимир Скосырев

В начале следующей недели член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи проведет в Москве консультации по стратегической безопасности с российской стороной. Хотя такие переговоры проводятся регулярно, в Вашингтоне воспринимают их как подтверждение того, что Москва и Пекин формируют военный блок, который бросит вызов американскому мировому лидерству.

Генри Киссинджер якобы посоветовал президенту США Дональду Трампу проделать с Россией тот же трюк, который Ричард Никсон в 1972 году применил в отношении Китая. Как напоминает Financial Times, в то время главным врагом Америки был сильный Советский Союз. Чтобы изолировать противника, Никсон совершил поездку в коммунистический Китай и помирился с ним.

А теперь бывший госсекретарь предложил Трампу использовать стратегию Никсона в обратном направлении. То есть подружиться с Москвой и изолировать Китай, который стал мощной державой, угрожающей позициям США. Но поскольку ведется расследование возможного сговора Трампа с РФ перед выборами, ничего из этого не вышло. Вашингтон ополчился одновременно и на Россию, и на Китай, тем самым подтолкнув их к союзу.

Рупор деловых кругов Лондона предупреждает, что Запад проявляет близорукость, игнорируя альянс, который формируют Москва и Пекин. Точно так же в Вашингтоне и других столицах НАТО отказывались в конце 1950-х верить в то, что в лагере социализма усугубляется раскол между СССР и Китаем. Только в 1969 году, после вооруженных столкновений двух стран на острове Даманский, скептики признали, что разрыв между двумя коммунистическими державами действительно произошел.

А сегодня, видите ли, Запад совершает ошибку противоположного характера, не замечая антизападного, антиамериканского блока, создаваемого Москвой и Пекином. В июне на конференции в Сингапуре министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что у России и Китая больше общих интересов с Америкой, чем друг с другом. Считать, что Россия и Китай никогда не смогут быть друзьями, столь же неверно, как в холодную войну было представлять эти страны несгибаемым монолитом.

Тут колумнист Financial Times указывает, во-первых, на теплые отношения, сложившиеся между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Два лидера встречались по меньшей мере 26 раз с тех пор, как новоизбранный генсек КПК совершил в 2013 году свою первую поездку за рубеж именно в Москву.

Правда, СССР был для Китая "старшим братом", а теперь роли поменялись. Российская экономика примерно в 10 раз меньше китайской. Но Россия в прошлом году была главным поставщиком нефти для Китая. Пекин предоставил займы Москве на десятки миллиардов долларов, чтобы обеспечить будущие поставки нефти и газа. Еще более значимо военное сотрудничество двух стран. Сухопутные войска регулярно участвуют в совместных маневрах. А моряки проводили совместные учения как в Восточной Азии, так и в Средиземном море. Китай разместил новейшие истребители, закупленные в РФ, на своем побережье близ Тайваня.

Эта невеселая, с точки зрения британских, американских, японских политологов, картина подталкивает их к выводу: нужно попытаться остановить сближение двух стран, вбить между ними клин. Так, Бонзи Охара, старший научный сотрудник фонда мира "Сасакава", а ранее военный атташе Японии в Китае, говорит, что совместное дипломатическое давление на обе страны бесполезно, оно лишь укрепит их единство. Поэтому нужно работать с каждой из двух стран поодиночке.

Легче обработать Россию. Ведь она недовольна тем, что Китай стал доминировать в экономике государств Центральной Азии. В этом смысле более ловко, чем другие, действует премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По словам советника Абэ, усилия главы японского правительства, направленные на то, чтобы подружиться с Путиным, имеют целью не только разрешить проблему Южных Курил, но и ослабить единство Москвы и Пекина.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил, что "официально между Россией и Китаем существует модель всестороннего стратегического партнерства. Они по многим международным вопросам занимают близкие позиции и активно развивают сотрудничество. Но партнерство не переходит в стадию военного или военно-политического союза. Ведь такого рода союз должен быть направлен против какого-либо общего противника. Ни с точки зрения Китая, ни с точки зрения России нет необходимости вступать в такой союз".

Разговоры об альянсе активизировались в связи с тем, что в США стали называть Россию и Китай противниками. Они якобы бросают вызов демократическим ценностям. Но только на основе этого создавать какой-то союз было бы неосмотрительно. "Тем более что у нас уже был опыт такого союза в 1950-е годы. Его создавали Сталин и Мао Цзэдун. Оказалось, что он недолговечен. Я думаю, этот опыт тоже подсказывает элитам России и Китая необходимость сбалансированного подхода, исключающего крайности", – заключил эксперт.

Владимир Скосырев
9 авг. 2018

Источник - ng.ru
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