В Афганском Бадахшане в бою погиб матерый таджикский талиб-басмач Мохаммад Сангарьяр

00:02 10.08.2018 Афганские силовики ликвидировали одного из влиятельных командиров "Талибана" в Бадахшане



Глава "теневой администрации" талибов в одном из уездов афганской провинции Бадахшан Мохаммад Сангарьяр (Mohammad Sangaryar) и два боевика "Талибана" были ликвидированы в ходе спецоперации правительственных сил. Об этом сообщает TOLOnews.



Сангарьяр являлся главой "теневой администрации" уезда Шохада (Shohada), который расположен в центральной части Бадахшана и на 99% населен этническими таджиками. По словам главы провинциального управления полиции Сабера Ариана (Saber Aryan), силовики устроили засаду на талибов. "Бой между силами безопасности и талибами продолжался почти полчаса, и [как только он закончился] силовики обнаружили тела Сангарьяра и двух других талибов, а также их оружие", - сказал Ариан.



По данным афганских СМИ, Сангарьяр был организатором атак на правительственные силы в различных уездах провинции Бадахшан.



В последние две недели высшее руководство Афганистана неоднократно заявляло о том, что на август намечено взаимное прекращение огня с талибами. В частности, президент страны Ашраф Гани заявил в минувшую среду о том, что соглашение о взаимном перемирии "будет достигнуто в скором времени". По мнению правительственных чиновников, если перемирие вступит в силу, то его можно будет продлить до двух месяцев.



В середине июня взаимное перемирие между правительственными силами и талибами действовало три дня. Как заявляли представители "Талибана", движение согласилось на прекращение огня, чтобы не омрачать гражданам Афганистана праздники в честь окончания священного месяца Рамадан. Новое перемирие правительство предлагает приурочить к важному мусульманскому празднику Курбан-Байрам, который будет отмечаться 22 августа. Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533848520

Новости Казахстана

