Мирзиеев объявил эпоху процветания в Узбекистане. Сколько правды в его словах? - Е.Петров

18:53 09.08.2018 09.08.2018 Егор Петров



Седьмого августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на конференции, посвященной популяризации узбекской литературы, заявил о том, что страна вступает в новый этап своего развития - этап национального процветания. Предыдущий этап при этом Мирзиеев определил как национальное возрождение. Эти термины сразу вызвали ассоциации с соседней Туркменией, в которой президент Гурбангулы Бердымухамедов также раньше объявлял о наступлении в стране эпохи могущества и счастья, которой предшествовала эпоха великого возрождения. При этом жизнь туркменистанцев от этого лучше не стала, а даже наоборот.



В отличие от Туркмении в Узбекистане после смены руководства страны полтора года назад, действительно, случились важные перемены: были запущены реформы, началась модернизация. Но насколько реально все эти усилия властей способствуют улучшению жизни в стране? Мы решили проверить это с цифрами в руках и сравнить разнообразные показатели развития страны за 2015 год - последний полный год при власти Ислама Каримова - и за 2017 год, первый полный год при власти Шавката Мирзиеева. Там, где было возможно, использовались более конкретные временные периоды, например, первая половина 2018 года и аналогичный отрезок 2015 года.



Проводя это сравнение, учитывали общемировой экономический контекст: 2015 год сопровождался крупным падением цен на нефть - до 39 долларов за баррель. Сейчас эта цена находится на уровне 74 долларов за баррель. Кроме того, в 2015 году наблюдалось замедление роста мировой экономики до 2,8%, а в этом году ожидается, что он составит 3,9%. И, возможно, главный нюанс, который следует учитывать, - официальная статистика Узбекистана во времена Каримова часто критиковалась международными организациями за искажение реальной картины происходящего.



Макроэкономические показатели



В первой половине 2015 года показатель ВВП составил 72,1 трлн сумов, объем промышленного производства - 40,7 трлн сумов, внешнеторговый оборот - $12,6 млрд (экспорт - 6,3 млрд. импорт - 6,2 млрд). Те же показатели за первую половину 2018 года: ВВП - 152,5 трлн сумов, объем промышленного производства - 39,8 трлн сумов, внешнеторговый оборот - $17,7 млрд (экспорт - 7,8 млрд, импорт - 9,9 млрд). Инфляция в 2015 году составила 5,6%, в 2017 году - 14,4%. Уровень безработицы в 2015 году - 5,2%, в 2017 году - 5,8%. ВВП на душу населения в 2015 году - $2,137, в 2017 году - $1,500. Что это: снижение уровня жизни или возврат к реальной статистике - вопрос к гражданам Узбекистана.



Рынок в Самарканде. Фото Андрея Кудряшова, "Фергана"



Государственная казна



В 2015 году бюджет Узбекистана был исполнен с профицитом 0,1% ВВП (203 млрд сумов). В 2017 году профицит бюджета составил 0,2% ВВП (498 млрд сумов). Госдолг Узбекистана в 2015 году составил 9,2% ВВП (15 трлн сумов). В 2017 году он вырос до 24,5% ВВП (61 трлн сумов).



Иностранные инвестиции



В 2015 году иностранцы инвестировали в Узбекистан $3,156 млрд, что составило около 5% от ВВП. Больше всего из этих средств было инвестировано в топливно-энергетический сектор (59,1%), на втором месте - связь (19,2%), на третьем - коммунальное хозяйство (6,1%). В 2017 году объем иностранных инвестиций составил $3,184 млрд или 6.5% от ВВП. Самый большой объем инвестиций пришелся на горнодобывающую промышленность (57%). Затем идет обрабатывающая промышленность (13%) и связь (10%).



Автомобильная промышленность



В 2015 году в Узбекистане было произведено 185 тысяч автомобилей. Спустя два года эта цифра ощутимо сократилась - до 140 тысяч (правда, годом ранее показатель опускался и вовсе до 88 тысяч машин). Другой важный показатель, свидетельствующий о положении отрасли - продажи на российском рынке. Если в 2015 году GM Uzbekistan продал в России 20,4 тысячи автомобилей, то в 2017 году - 15 тысяч. В этом году в июне и июле продажи и вовсе были приостановлены.



Разработанные в Узбекистане концепт-кары на отраслевой выставке. Фото пресс-службы "Узавтосаноата"



Сельское хозяйство



Общий объем продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в 2015 составил 42,2 трлн сумов, в 2017 году - 69,5 трлн сумов. При этом магистральная отрасль в аграрном секторе - производство хлопка - сокращается. Если в 2015 году хлопкоробы собрали 3 млн 350 тысяч тонн хлопка, то в 2017 году впервые собрали меньше 3 млн - 2 млн 930 тысяч. Были также сокращены посевные площади - в 2015 году хлопчатником засеяли 1,29 млн гектаров, в 2017 - около 1,22 млн гектаров. На освобождающихся землях теперь высаживают овощи. Если в 2015 году было выращено 12,5 млн тонн овощей, то в 2017-м Мирзиеев сообщил о 23 млн тонн заготовленных овощей.



Шавкат Мирзиеев осматривает сельхозпродукцию. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Строительство жилья



В 2015 году в Узбекистане ввели в эксплуатацию 82 тысячи домов или 85,7 тысячи квартир общей площадью 11,6 млн кв.м, в том числе 8,5 млн кв.м. в сельской местности. В 2017 году сдали 11,2 млн кв.м. жилых домов и квартир, в том числе 7,8 млн кв.м. жилых домов в сельской местности. Всего строительных работ в 2015 году было выполнено на 25,4 трлн сумов, в 2017 - на 34,6 трлн сумов.



Бизнес



Доля малого бизнеса и частного предпринимательства от объема ВВП в 2017 году составила 39,6%, это небольшое снижение по сравнению с показателем 2015 года - 40,6%. Однако в рейтинге по уровню благоприятных условий для ведения бизнеса, который составляет Всемирный банк, страна совершила значительный прогресс, поднявшись со 141 места в 2015 году до 87 места в 2017 году.



Демография



В 2015 году число умерших в Узбекистане составило 152 тысячи, число родившихся - 734 тысяч. В 2017 году умерли 161,5 тысячи человек, родились 715,5 тысячи. Соответственно, естественный прирост населения в 2017 году составил 554 тысячи человек, и это на 28 тысяч меньше, чем в 2015 году. Ожидаемая продолжительность жизни в 2017 году по сравнению с 2015 годом незначительно повысилась - с 73,6 до 73,7 лет. Количество заключенных браков в 2015 году составило 287 тысяч, в 2017 - 306 тысяч. Разводов в 2015 году зафиксировано 30 тысяч , в 2017 - 32 тысячи.



Шавкат Мирзиеев посещает школу. Фото пресс-службы президента Узбекистана



Туризм



По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2015 году туристический сектор Узбекистана принес в бюджет 1,81 трлн сумов, составив 1,1% ВВП. Прямой вклад в туризма в занятость населения находился на уровне 0,9% (141,5 тысячи рабочих мест). В 2017 году, по данным той же организации, вклад отрасли в ВВП составил 0,9% (2,22 трлн сумов). Туризм обеспечил 98,5 тысяч рабочих мест, что составило 0,8% от общей занятости населения. При этом, если в 2015 году Узбекистан, по данным Госкомтуризма, посетили 2 млн человек, то только за первые полгода 2018 года в республику приехали 2,6 млн иностранных граждан. Стоит отметить, что к девяти странам (Киргизия, Казахстан, Грузия, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан, Украина, Россия), граждане которых могли без виз въезжать в Узбекистан, в 2018 году добавились еще семь (Израиль, Индонезия, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, Турция и Япония). Упрощенный режим получения виз был также введен для 39 стран. Кроме того, возможность безвизового въезда получили граждане 101 государства в случае следования транзитом через Узбекистан на срок не более пяти суток.



Туристы в Узбекистане. Фото с сайта Uza.uz



Резюме



Мы сознательно не стали сопровождать все вышеприведенные выкладки своими комментариями, предоставив эту возможность самому читателю. Хотим ему также напомнить, что, делая какие-то выводы на основе указанных цифр, следует помнить то, что писал Марк Твен: "Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Так что, сколько правды в словах президента, решать вам.



Егор Петров



Международное информационное агентство "Фергана" Источник - Фергана

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