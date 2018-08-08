В Узбекистане новый министр информтехнологий и коммуникаций - Шухрат Садиков

18:16 09.08.2018 В Узбекистане сменился министр по развитию ИКТ



Уволенный министр возглавил блок по развитию цифровой экономики и блокчейна



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об увольнении министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Азима Ахмедхаджаева в связи с переходом на новое место работы, сообщили 9 августа в пресс-службе министерства.



Ахмедхаджаев возглавил новый блок по развитию цифровой экономики и блокчейна в национальном агентстве проектного управления при президенте Узбекистана.



Вакантную должность министра занял Шухрат Садиков, который с августа 2017 года занимал должность директора национального агентства проектного управления при президенте республики.



Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Узбекистана издал постановление, в рамках которого в республике планируется создать программу развития блокчейна на 2018?2020 годы. Источник - REGNUM

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