|В Узбекистане новый министр информтехнологий и коммуникаций - Шухрат Садиков
18:16 09.08.2018
В Узбекистане сменился министр по развитию ИКТ
Уволенный министр возглавил блок по развитию цифровой экономики и блокчейна
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об увольнении министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Азима Ахмедхаджаева в связи с переходом на новое место работы, сообщили 9 августа в пресс-службе министерства.
Ахмедхаджаев возглавил новый блок по развитию цифровой экономики и блокчейна в национальном агентстве проектного управления при президенте Узбекистана.
Вакантную должность министра занял Шухрат Садиков, который с августа 2017 года занимал должность директора национального агентства проектного управления при президенте республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля президент Узбекистана издал постановление, в рамках которого в республике планируется создать программу развития блокчейна на 2018?2020 годы.