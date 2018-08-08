|Назначен новый главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов
15:05 09.08.2018
Назначен новый главный транспортный прокурор
Им стал Максат Дуйсенов.
Максат Дуйсенов назначен главным транспортным прокурором РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
"По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа т.г. главным транспортным прокурором назначен Дуйсенов М.К.", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Он сменил на этой должности Марата Алиханова.
Максат Дуйсенов, 1973 года рождения, имеет большой опыт следственной и руководящей работы в органах МВД, Финансовой полиции, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.
С 2013 по 2014 годы занимал должность заведующего сектором Совета Безопасности Республики Казахстан.
С 2016 по 2018 годы работал заместителем руководителя Нацбюро по противодействию коррупции.
С января 2018 года - первый заместитель Главного транспортного прокурора.
Награжден орденами "Құрмет" и "Айбын" ІІ степени.