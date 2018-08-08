 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 09.08.2018
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Среда, 08.08.2018
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Назначен новый главный транспортный прокурор Казахстана Максат Дуйсенов
15:05 09.08.2018

Назначен новый главный транспортный прокурор
Им стал Максат Дуйсенов.

Максат Дуйсенов назначен главным транспортным прокурором РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

"По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 9 августа т.г. главным транспортным прокурором назначен Дуйсенов М.К.", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Он сменил на этой должности Марата Алиханова.

Максат Дуйсенов, 1973 года рождения, имеет большой опыт следственной и руководящей работы в органах МВД, Финансовой полиции, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2013 по 2014 годы занимал должность заведующего сектором Совета Безопасности Республики Казахстан.
С 2016 по 2018 годы работал заместителем руководителя Нацбюро по противодействию коррупции.
С января 2018 года - первый заместитель Главного транспортного прокурора.
Награжден орденами "Құрмет" и "Айбын" ІІ степени.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533816300
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