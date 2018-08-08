Гастарбайтеры как становой хребет украинской экономики, - А.Бабицкий

13:50 09.08.2018 Гастарбайтеры как становой хребет украинской экономики: кому Киев хочет закрыть поезда и автобусы в Россию



Журналист Андрей Бабицкий - о том, за счет чего, а точнее - кого, украинские политики собираются реанимировать экономику, в материале LIFE.



Новостные ленты сообщили об очередной находке Юлии Тимошенко. На сей раз ей удалось обнаружить кита, который еще удерживает на плаву стремительно деградирующую украинскую экономику.



Открытие лидера "Батьковщины" едва ли потянет на Нобелевскую премию, поскольку ничего особенно нового оно в себе не содержит. Политик рассказала об общеизвестных вещах, а именно: единственным инвестором в страну и ее экономическую систему является сегодня гастарбайтер - украинский гражданин, живущий отхожим промыслом.



Уже много лет украинцы, будучи лишены возможности заработать деньги дома, вынуждены выезжать в Россию или в страны Евросоюза, чтобы обеспечить себя всем необходимым. В большинстве случаев речь идет о тяжелом, выматывающем душу труде и о жизни в крайне неблагоприятных условиях.



В последние годы количество граждан, отправляющихся на заработки, увеличилось в несколько раз, поскольку число рабочих мест и уровень заработной платы на самой Украине неуклонно снижаются.



Таким образом, средства, которые гастарбайтеры присылают домой, - это едва ли не единственный фактор, обеспечивающий украинской экономической системе относительную устойчивость. Однако люди, управляющие страной, брали и не такие высоты. Население все еще живет недостаточно плохо, что, видимо, в условиях, когда Украина вынуждена защищать себя от агрессора, недопустимо.



О горячей воде жители тех городов, где ее подавали централизованно, уже и думать забыли. И все равно премьер-министр Гройсман уверен, что его сограждане вполне могут ужаться в части потребления газа. Он посоветовал жителям сократить использование топлива, чтобы стране не приходилось закупать его у России или еще где-нибудь.



Похоже, что к дельному совету главы правительства людям придется прислушаться независимо от того, есть ли у них возможность ужаться в своих потребностях.



Осенью грядет новое повышение цен на газ, на котором настаивает МВФ, увязывая с выполнением этого требования выделение очередного транша помощи, и сокращение программы выплаты субсидий пенсионерам и неимущим примерно в три раза. Это означает, что не все окажутся в состоянии пережить наступающую зиму.



Уже во время прошлого отопительного сезона жителям многих городов, в том числе и украинской столицы, пришлось столкнуться с неприятным сюрпризом: температура в квартирах в морозы не поднималась выше 15 градусов, а топить перестали, когда на улице еще лежал снег.



Собственно, и выезд на заработки может через некоторое время быть перекрыт. Не далее чем вчера министр инфраструктуры Виктор Омелян предложил прервать железнодорожное сообщение с Россией.



Сегодня его поддержал заместитель представителя президента в так называемой Автономной Республике Крым Изет Гданов, заявивший о необходимости ликвидировать и все автобусные маршруты на этом направлении.



Согласно статистике, в России трудится около 3 миллионов украинцев. Если иметь в виду родственников, которые выживают за счет присылаемых денег, то выходит, что гастарбайтеры, находящиеся на заработках в "стране-агрессоре", обеспечивают выживание от четверти до трети украинских граждан.



Как поведут себя эти люди, если им закроют дорогу на восток, предугадать невозможно, но в том, что в той или иной форме они предъявят претензии нынешним властям, сомневаться не приходится.



Однако очень похоже на то, что закрытая российская граница - это всего лишь вопрос времени. Проблема в том, что на самой Украине активно тиражируется миф о том, как трещит и лопается по швам под тяжестью санкций российская экономика. Регионы уже находятся в шаге от голода и катастроф, а сама Россия стоит перед угрозой неминуемого распада.



Информация, которой располагают и делятся с родными и знакомыми гастарбайтеры, несколько отличается от официальной. Сами того не желая, гости с Украины, возвращаясь домой, раз за разом наносят удар по тому образу России, который пытается формировать официальная пропаганда.



Если бы власти не опасались потрясений, то они давно бы уже постарались перенаправить поток рабочей силы с востока на запад, но едва ли европейский рынок сумеет переварить еще несколько миллионов рабочих рук.



Поэтому надо полагать, что если решение разорвать транспортное сообщение и будет принято, то скорее уже после выборов.



Какие еще нововведения ожидают украинцев, знает только Господь Бог, однако в одном можно не сомневаться: ни одно решение на Банковой или в Верховной раде не будет способствовать росту благосостояния. А вот падению уровня жизни - сколько угодно.



Андрей Бабицкий

8.08.2018 Источник - русская весна

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