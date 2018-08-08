Готова ли Россия к финансовой войне с Западом, - А.Халдей

11:29 09.08.2018 ГОТОВА ЛИ РОССИЯ К ФИНАНСОВОЙ ВОЙНЕ С ЗАПАДОМ?



Сможет ли Владимир Путин применить опыт Сталина в новых исторических условиях? Главная угроза национальной безопасности России – это ее финансовая система



Александр Халдей



Как известно, финансовая система России сложилась на рубеже восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Причем если военная и внешнеполитическая доктрина государства претерпели изменения, то финансовая осталась в неприкосновенности. Она основана на либеральных догмах о глобальном рынке капитала, о двухуровневой частно-государственной банковской системе и привязке рубля к доллару. Вокруг этой модели российских финансов сложился круг бизнесменов и чиновников, получающих выгоду от тех принципов, на которых система работает. До того, как ЦБ начал расчистку завалов в области отмывания денег, практически каждое министерство обзавелось своей сетью карманных банков, через которые отмывались откаты бюджетных средств и выводились через валютную биржу в оффшоры.



На этом был основан в России компрадорский элитный консенсус. Элиты все повально получали в кормление какой-то кусок бизнеса, чиновники сливались с этим бизнесом, проводили его через липовые тендеры во всякие госзаказы, потом делали откаты и выводили их за кордон, немедленно попадая во всякие оперативные учеты иностранных разведок. Становясь той самой пятой колонной, с которой даже Путин ничего не может сделать. На каждого из них существует в наших спецслужбах огромное досье с компроматом, но сложившаяся за долгие годы система не позволяет ничего иного, кроме точечных акций типа ареста Улюкаева или какого-то губернатора.



Хотя в последние месяцы мы и наблюдаем явную активизацию с местной коррупцией, но ее причина тоже лежит на Западе – государство затягивает пояса у всех, поэтому под горячую руку силовиков и попал класс региональных вороватых элит. Если бы не западные санкции – воровали бы и дальше.



Поэтому президент России Владимир Путин вынужден ходить вокруг самой главной проблемы безопасности страны, не имея ресурса к ней прямо подступиться. Он ведет бои на периферии – руками ЦБ сокращает число отмывочных банков, сажает отдельных чиновников, устраняет из бизнеса отдельных предпринимателей, воюет на внешнеполитическом фронте, сокращая возможности вороватой элиты прямо сотрудничать с Западом и сталкивая их лбами, но ядро системы ему, видимо, по-прежнему недоступно.



Этим ядром является финансовая система Российской Федерации. В ее основу положен принцип частного банкинга под присмотром квазигосударственного ЦБ. Ни одна смена государственного строя и изменение расклада сил в парламенте не может повлиять на ЦБ и его политику. Он защищены целой серией законов, нарушив которые любой политик ставит себя вне правового поля.



По нашей финансовой модели правительство озабочено только бюджетом. Он – центр финансовых приоритетов власти при рыночной экономике. Для того чтобы пополнить бюджет, работает Минфин и Министерство налогов и сборов, таможня, финансовый мониторинг и другие структуры, тот же Роскомнадзор. Финансы же бизнеса никак не связаны с политикой государства. Валютная биржа и частные банки создают рынок валюты. Курс влияет на процент по кредиту ЦБ. От него считают свои ставки по депозитам и кредитам частные банки. Объем эмиссии ЦБ четко привязан к объему доходов от экспорта. Сколько валюты – столько рублей. Отход от этого правила сразу влечет понижение рейтинга МВФ, за которым следуют понижения рейтинга западными банками.



Либералы считают – если есть рынок капиталов, зачем создавать свой? Если есть рынок товаров, зачем производить свои? Если есть рынок технологий, зачем создавать свои? Если есть рынок кадров, зачем выращивать свои? Зачем тратить время и силы? Просто пойдем и купим все, что надо – деньги от нефти и газа есть. Это у них называется "занять свое место в мировом разделении труда". В виде рынка сбыта чужих товаров и источника сырья для них. Это статус колонии. Работающей на чужих деньгах по чужим правилам.



Именно потому в России до сих пор нет консолидирующей идеологии – элита России, как и элита Украины, стремится в Европу. Украинская элита потому так ненавидит российскую, что та сама в Европу рвется, а украинскую не пускает. Только в этом весь корень их конфликта, а не какая-то русофобия, которую впаривают плебсу. У элиты одна фобия – советская система, при которой они сидели бы в лагерях, а не в банках и министерствах.



Такая система, как в России, приводит к тому, что наличие коммерческого капитала для бизнеса не является заботой правительства. Правительство только якобы СОЗДАЕТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ для иностранцев, но самих предпринимателей толкает на этот самый рынок капиталов, где иностранцы господствуют. Правительство интересует только бюджет и деньги на его покрытие. Отсюда высокие налоги, душащие экономику, пенсионные реформы, рынок гособлигаций для иностранных спекулянтов – все эти инструменты пополнения денег госбюджета подобраны так, чтобы в бюджете дебет с кредитом сходились.



Все побочные факторы такой системы приоритетов делают в России хроническим дефицит капиталов для развития. Это не является заботой правительства. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. И потому, как и откуда в бизнесе возьмутся деньги, правительство интересует только с точки зрения уголовного кодекса. На крупные инфраструктурные проекты бюджет выделит, а на прочее там ничего нет. Крутитесь сами.



Но все взаимосвязано. Налоги душат бизнес. Это разгоняет инфляцию и валит курс рубля. Курс рубля держит высокой ставку по кредитам. Бизнес ходит по финансовому базару и ничего приемлемого по цене не находит. Кредиты выше нормы рентабельности. Монополисты пируют. Коррупционная рента еще больше удорожает любой проект. Население бедное и источником сбережений не является. Все, что зарабатывает – тут же проедает. Навострились было наши на Западе кредитоваться по дешевке – этот канал перекрыли санкциями. Больше деньги взять неоткуда. Развитие в России прекратилось.



Какое-то время выкручивались, откладывая реформу системы, терпели рост цен и тарифов. Но предел возможностей этой политики стремительно близится к исчерпанию. Сейчас США готовят к осени мощный пакет санкций, где все санкции объединят в единую систему мер. Подтянут Европу. Конгрессом создается единый координационный офис по санкциям против России - такой Штаб Верховного Главнокомандования в новой войне. Все расчеты в долларах по российскому госдолгу будут заблокированы. Больше того – это лишь часть большой стратегии. Россия объявляется угрозой и начинается кампания по присвоению нам статуса спонсора терроризма. По всему миру начинают искать активы Владимира Путина.



Это будет продолжение дела Скрипалей и сбитого Боинга. Следующим шагом может быть только запрет на экспорт газа и нефти. Не поддержит Трамп – или съедят Трампа и заставят, или поддержит тот, кто придет после него. Это курс не Трампа – это курс всей американской элиты. Это навсегда. Эксперты говорят – тогда это война. Позвольте, а что сейчас? Не война? Это игра?



Глазьев предлагает – давайте обрубим канал влияния Запада на курс рубля, чтобы снизить проценты для бизнеса и дать ему возможность кредита ниже нормы рентабельности. Ограничим валютные сделки на бирже. Введем валютный контроль. Понятно, для валютного контроля нужен контроль политический.



Но сделать это – значит начать революцию. Гражданскую войну. Это значит поставить Путина один на один против всего правящего класса в России. И не просто против класса, а против класса плюс весь Запад. Путину будет нужна политическая поддержка. Если кто-то считает, что у Путина больше сил, чем у Кеннеди, Трампа или Сальвадора Альенде, тот крупно ошибается. У Путина не больше сил, чем у всех этих президентов. От заговора нет спасения, когда для него складывается консенсус элит.



Россия уязвима, пока в ней есть поддерживаемые правящим классом частные банки, способные через валютную биржу выводить деньги за рубеж. В работе этой системы заинтересовано огромное количество бизнесменов и чиновников, чье богатство сформировано на коррупции. Источником коррупции является не совесть чиновников, а финансовая система России. В центре которой Московская валютная биржа, на которой формируется курс рубля, воздействуя на который Запад в состоянии делать наши кредиты недоступными.



Реакция правительства, озабоченного только бюджетом – подъем налоговой нагрузки и уступки монополистам. Это создает эффект домино. Курс на бирже гасит экономическую активность и толкает к вздуванию налогов при росте политической напряженности. Западу ничего и делать не надо, костер развала страны горит сам, надо туда только мелкие веточки подбрасывать.



ЦБ - частные банки - Московская валютная биржа - вот цепочка институтов, через которые в Россию приходит угроза национальной безопасности. Пока они в своем нынешнем виде работают, России никогда не выйти из тупика, в котором дефляция толкает на вздувание налогов, а налоги толкают дефляцию. Гонка за деньгами в бюджет – это погоня ослика за морковкой перед носом. Когда рост налогов убивает экономику, а облигации госдолга становятся последим средством спасения бюджета, стране грозит катастрофа.



Россия должна начать немедленно рубить все артерии, связывающие ее с кровеносной системой западных финансов. Банковская реформа не должна национализировать частные банки, оставшиеся государственные надо увести с валютной биржи. Экспорт и импорт обслуживать по курсу, установленному не биржей, а госбанком. Кредит перестать делать средством извлечения сверхприбыли. Игру на курсовых разницах устранить. Удалить с биржи спекулянтов. Биржу поставить под надзор Госбанка. Создать новые партии в парламент, изменить ГК, УК, Закон о банках и банковской деятельности, Конституцию. И сформулировать идеологию, где рассказать, ради чего все это делается.



Это и будет мобилизация в ответ на объявление войны. Экономика останется многоукладной, но либеральная доктрина отношений государства и экономики в условиях войны неприменима. Охранять границы, но не охранять финансы – это поражение. Как ни крути, а максимально неуязвимая для Запада финансовая система – это система Сталина. Рост шел за счет внутреннего развития и госкапвложений. Кредит был 1,5%, для колхозов 2%.



Напомню о "самом страшном" - экспорта нефти и газа, этого хрущевского "изобретения", которое и сейчас лежит в основе экономики России, не существовало вообще! Курс рубля определялся не на бирже, которой не было, а в Кремле. Экспортом занимались государственные спецэкспортеры. Валюта вся шла в страну. Никаких оффшоров и оффшорной аристократии. Через 12 лет после страшнейшей войны страна первой вышла в космос. Больше того – раньше Британии и Франции отменила продовольственные карточки. Никакой пятой колонны не существовало.



Хрущев все это поломал и поставил СССР на путь гибели. Через его денежную реформу и экспорт нефти страна была приговорена. Россия пока стоит на этом пути и даже значительно по нему продвинулась. Нам перекрыли доступ к кредитам. Значит, надо создать свои источники. Нам перекрыли доступ к передовым технологиям бурения скважин по нефти и газу. Надо создать свои.



Через несколько лет санкции скажутся падением объемов добычи. Это ударит по бюджету и толкнет на единственную рефлекторную реакцию – новые повышения налогов. США к тому времени снизит себестоимость жидкого газа и станет вытеснять нас из Европы – последней розовой мечты нашей элиты, как у Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро. Вместо либеральных министров-капиталистов нужны железные наркомы. Технологический рывок Мантуров не потянет, его потянет только Берия. Но у каждого Берии должен быть свой Сталин.



В существующей системе финансов, где Россия получает денежный кислород по артериям Запада, нам не выжить. Нужно принимать политическое решение. Выхода из американских облигаций и введения карты Мир мало. Это лишь первые шаги. Отражение первой атаки в Брестской крепости. До Берлина еще далеко. Надо принимать решение по поводу нашей финансовой системы. Если бы Сталин не поменял управление армией по ходу войны, СССР бы ее проиграл. Пока наша финансовая система такая, как ее заложили в 1991 году отцы-основатели в лице Ельцина, Чубайса, Гайдара и Ходорковского, мы будем в положении страны, у которой под Москвой стоит Гитлер.



России нужно готовиться к максимальной финансовой изоляции для выживания в начавшейся войне с Западом. И, скорее всего, переходить к сталинской финансовой системе. Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533803340

Новости Казахстана

