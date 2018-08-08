Династия Неру-Ганди хочет снова возглавить Индию

11:09 09.08.2018 Торговая война с Америкой на руку противникам Моди

Владимир Скосырев



Президент главной оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК) Рахул Ганди заявил, что при нынешнем правительстве расцвела коррупция, а бедные стали еще беднее. Это выступление стало залпом против правящего блока перед всеобщими выборами в 2019 году. Принадлежность к семье Неру-Ганди дает наследнику этих политиков дополнительные очки в глазах избирателя.



Рахул Ганди, правнук первого главы правительства независимой Индии Джавахарлала Неру, внук премьера Индиры Ганди и сын премьера Раджива Ганди, созвал заседание фракции депутатов своей партии в Локк Сабхе, нижней палате парламента. Перед ними он и произнес речь, которая должна послужить сигналом к мобилизации сил во время предстоящей предвыборной кампании.



По словам президента ИНК, при администрации Моди обещания о повышении уровня жизни не выполняются, социальные противоречия обостряются, продажность растет. Народ Индии ждет, что "Национальный конгресс" и союзные с ним партии помогут отстранить от власти правительство Моди и поставить у власти таких руководителей, которые слушают людей, понимают их проблемы, знают, как сократить безработицу, бедность и неравноправие.



Предыдущие выборы – в 2014 году – "Национальный конгресс" проиграл. Против него тогда сыграли коррупционные скандалы и замедление темпов экономического роста. Но есть ли у ИНК шанс вернуться к власти в 2019 году?



В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев дал отрицательный ответ на этот вопрос. "Дело в том, что Моди очень популярен, – говорит эксперт. – Страна добивается достаточных экономических успехов. Публика очень болезненно реагирует на коррупционные скандалы. Но они не серьезного масштаба. Как лидер Моди значительно превосходит Рахула Ганди. Рахул Ганди очень напоминает отца. Раджив бежал от политики, как черт от ладана. Но мать, Индира Ганди, заставила его заниматься политикой. Ведь Санджай, младший сын Индиры, погиб. Раджив не хотел идти в политику. И Рахул в каком-то смысле отца очень напоминает".



"Национальный конгресс" не пошел на революционный шаг, и, может быть, зря. Партия могла выбрать лидером Приянку, дочь Раджива, сестру Рахула. Она-то как раз очень напоминает бабушку, Индиру Ганди. Но, очевидно, сыграли роль гендерные соображения. Выдвинули Рахула, а он сильно уступает Моди, заключил эксперт.



Однако не все комментаторы согласны с таким прогнозом. Шансы "Национального конгресса" могут возрасти, если оппозиция объединится, пишет онлайн-издание Asia Times. Оно приводит в пример Чандана Митру, который дважды избирался в верхнюю палату парламента от правящей ныне партии БДП, то есть партии Моди. Митра, владелец и издатель газеты на английском языке, очевидно, сыграл роль в избирательной кампании БДП в 2014 году.



А теперь Митра вышел из партии Моди и вступил в местную оппозиционную партию в штате Западная Бенгалия. Его бегство из БДП служит свидетельством того, что часть тех, кто торжествовал по поводу победы Моди, становятся противниками премьера.



После всеобщих выборов 2014 года Моди также выиграл выборы в нескольких штатах. Казалось, он непобедим. Но до кампании будущего года должны пройти еще в 2018 году выборы в законодательные ассамблеи четырех штатов. Их результаты покажут, удалось ли "Национальному конгрессу" и его союзникам изменить настроение избирателей в свою пользу.



Как утверждает телеканал CNBC, на исход схватки может повлиять и торговый спор Дели с Вашингтоном. Проблема в том, что администрация президента США Дональда Трампа и против Индии ввела повышенные тарифы на импорт в США стали и алюминия. Для Индии эта рестрикция не так болезненна, как для Китая и Евросоюза.



В 2017 году на США приходилось только 2% всего индийского экспорта стали. Примерно такая же картина с алюминием. Но правительство Моди решило дать Штатам отпор. Оно собирается повысить пошлины на американские яблоки, орехи некоторые продукты из нержавеющей стали. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533802140

Новости Казахстана

