В Уганде ради сохранения популяции горилл решили насильственно депортировать пигмеев

11:01 09.08.2018 Покидая лес: как живут пигмеи, которых изгнали с их земель



В Уганде власти ради сохранения популяции горилл решили выселить целое племя



День коренных малочисленных народов отмечают во всем мире во вторник, 9 августа.



Жизнь большинства из них тесно связана с землями, на которых они селились веками (часто это очень ограниченные территории), и одна из главных опасностей для таких народов сегодня связана с необходимостью переселяться или менять свои традиции с приходом цивилизации.



Эта проблема коснулась в том числе и пигмеев из Уганды.



История племени, которое столетиями жило в местных лесах, пока власти не решили, что им необходимо переселиться, - в галерее портала iz.ru



Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Peter Bauza Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533801660

Новости Казахстана

