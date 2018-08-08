 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 09.08.2018
12:06  Россия замыкает на себя Китай и Индию перед Битвой века, - А.Запольскис
11:49  Запад "переиграл" Кремль в Донбассе
11:29  Готова ли Россия к финансовой войне с Западом, - А.Халдей
11:09  Династия Неру-Ганди хочет снова возглавить Индию
11:05  Шелковый путь для ЕАЭС: стимул роста или угроза распада?
11:01  В Уганде ради сохранения популяции горилл решили насильственно депортировать пигмеев
10:59  УкрВыборы. "Русские" голоса соберет в кучу Рабинович...
10:58  "У Каспийского моря будет особый правовой статус", - замМИД РФ Г.Карасин
10:56  Трамп приговорил. Потеря иранских контрактов больно ударит по Европе, - А.Башкатова
10:53  Таджикистан. Непрофессиональные российские эксперты не видят очевидного (на английском)
08:58  Саудовская Аравия ввела максимально жесткие санкции против... Канады
08:54  Военный переворот по-корейски? - Д.Мельников
08:37  Был ли кризис 2008 года циклическим? - М.Хазин
08:26  Дудели не в ту дуду... В Казахстане разом у 88 телеканалов отозвали свидетельства на вещание
08:22  Президент Жээнбеков разделил соотечественников на грабителей и созидателей
08:20  Бойся, враг! Кыргызским военным разом повысили зарплату на 30%
08:17  Новые подробности убийства начальника ППС МВД Узбекистана Дилшода Акрамова
07:33  Туркменистан: фермеров, сорвавших план, обязывают возместить недостачу. Иначе - конфискация!
07:26  А вы слышали, что снимут Си Цзиньпина? Страхи китайских элит, - И.Панкратенко
07:24  Иран охотится на саудовские нефтяные танкеры, - И.Субботин
07:22  Вашингтон и Пекин могут пустить в ход ракеты, - В.Скосырев
06:29  В Бишкеке сгорел давно разворованный мясокомбинат
01:46  Родовое гнездо позора. Как уят стал оправданием семейного насилия в Киргизии
01:29  Таджикистан. Непрофессиональные российские эксперты не видят очевидного
01:04  Террор своими руками. Кому была выгодна коллективизация в Узбекистане
00:55  Россию погубит неадекватный правящий класс
00:45  Страх США – стать китайской колонией, - Джеймс Пятрас
00:15  Вышел в свет путеводитель по Всемирным играм кочевников
00:01  Таджикистан. ТЭО ПИВ продолжает идти по пути террора, - Х.Самиев
Среда, 08.08.2018
21:47  Секретарем Совбеза Казахстана назначен доктор истории Марат Шайхутдинов
19:50  В исмаилитском "Университете ЦентрАзии" (Бишкек) назначен ректором пакистанский профессор Накви
19:34  Дядя, дай копеечку! В Киргизии создадут "Совет при президенте по работе с соотечественниками-инвесторами"
19:08  Аркадаг накрутил хвосты хякимам за несобранные налоги
19:02  Снят с должности глава Госкомконкуренции Узбекистана Равшан Гулямов
18:39  Глава ТаджМВД Рахимзода написал пьесу "Дили модар", о судьбе молодого юноши, завербованного ИГ в Сирии
16:15  "Турецкий поток" станет вдвое больше
15:54  Президент Жээнбеков недоумевает - почему в детдомах и домах престарелых так много кыргызов
15:51  Дело ТЭЦ Бишкека: на скамье подсудимых должны быть депутаты Жогорку Кенеша
15:48  На кыргызско-узбекской границе согласованы еще два участка - Шахимарданский и Газновский
14:20  Боролся с наркотиками: замглавы отдела МВД Таджикистана пойман на взятке
14:05  Хунвейбины Мирзиеева. Студент четвертого курса стал и.о. зампредседателя Госкомтуризма Узб
13:54  У Америки - санкционная зависимость. Пора вмешаться, - The Atlantic
13:42  Бишкек. Чемпиона Евразии по панкратиону Эралиева подозревают в попытке изнасилования
12:52  Порошенко идет "ва-банк", этой осенью Украину ждет дефолт и новая бойня
12:50  Как русские хакеры к американским демократкам домогались
12:47  Боевики Идлиба готовы воевать до конца, - Заур Караев
12:46  Россия ищет альтернативу Ирану в Сирии
12:45  Кризис задумался об отдыхе в Турции
12:43  Найдены заметки Руссо о поездке в Россию. Это открытие или фальшивка?
08:59  Конец американской империи. Навстречу величайшей геополитической катастрофе XXI века, - Шамиль Султанов
08:30  Скончался народный артист Кыргызстана актер театра и кино Турсун Уралиев
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Уганде ради сохранения популяции горилл решили насильственно депортировать пигмеевВ Уганде ради сохранения популяции горилл решили насильственно депортировать пигмеев
11:01 09.08.2018

Покидая лес: как живут пигмеи, которых изгнали с их земель

В Уганде власти ради сохранения популяции горилл решили выселить целое племя

День коренных малочисленных народов отмечают во всем мире во вторник, 9 августа.

Жизнь большинства из них тесно связана с землями, на которых они селились веками (часто это очень ограниченные территории), и одна из главных опасностей для таких народов сегодня связана с необходимостью переселяться или менять свои традиции с приходом цивилизации.

Эта проблема коснулась в том числе и пигмеев из Уганды.

История племени, которое столетиями жило в местных лесах, пока власти не решили, что им необходимо переселиться, - в галерее портала iz.ru

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Peter Bauza

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533801660
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  