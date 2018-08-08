|В Уганде ради сохранения популяции горилл решили насильственно депортировать пигмеев
11:01 09.08.2018
Покидая лес: как живут пигмеи, которых изгнали с их земель
В Уганде власти ради сохранения популяции горилл решили выселить целое племя
День коренных малочисленных народов отмечают во всем мире во вторник, 9 августа.
Жизнь большинства из них тесно связана с землями, на которых они селились веками (часто это очень ограниченные территории), и одна из главных опасностей для таких народов сегодня связана с необходимостью переселяться или менять свои традиции с приходом цивилизации.
Эта проблема коснулась в том числе и пигмеев из Уганды.
История племени, которое столетиями жило в местных лесах, пока власти не решили, что им необходимо переселиться, - в галерее портала iz.ru
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS/Peter Bauza