УкрВыборы. "Русские" голоса соберет в кучу Рабинович...

10:59 09.08.2018 Медведчук за Рабиновича

Эксперты обсуждают украинский предвыборный расклад



Лев Золотко



Чего уже только ни перевидел украинский народ в своем "элитном" политикуме, каких только конфигураций… Ну просто поле чудес какое-то, в известно какой стране! И вот новость, которую некоторые сочли сенсационной: известный политик Виктор Медведчук решил поддержать партию "За життя!" ("За жизнь!") Вадима Рабиновича и Евгения Мураева.



По последним соцопросам, рейтинги партии "За жизнь!" растут, она занимает 5-6 место в предпочтениях избирателей, оставляя за спиной даже БПП ("Блок Петра Порошенко").



Что сие означает? Сразу выступили с противоположными подчас мнениями известные аналитики, блогеры, а также и неизвестные пользователи соцсетей.



Харьковец Константин Кеворкян, красноречиво назвавший свою реплику "Шанс на мир", пишет из Крыма: "Во-первых, Виктор Медведчук считается опытнейшим политиком - фактически он один из немногих, к чьему мнению прислушивается президент РФ Владимир Путин. А значит, имеет возможность влиять на корректировку курса России по отношению к Украине. Второе. Рабинович и Мураев весьма узнаваемые персоны в украинском политикуме. Вадим Рабинович периодически входит в рейтинги кандидатов на пост президента, а Евгений Мураев является основателем и соучредителем популярного телеканала NewsOne. Их политическая риторика озвучивает востребованные многими украинцами лозунги о восстановлении мира на Донбассе и нормальных отношений с Российской Федерацией. Третье.



Соединение политического опыта и личных связей Медведчука с узнаваемостью, полемическим задором и медийными возможностями тандема Рабинович-Мураев может дать весьма неплохие результаты на грядущих президентских и парламентских выборах.



А также стать "точкой сборки" для иных оппозиционных сил, представляющих интересы Юго-Востока Украины".



Следует иметь в виду, что так называемый "Оппозиционный блок", в котором нашли себя бывшие регионалы, сейчас расколот на несколько частей. Кроме него на довольно значимом электоральном поле русскоязычной Украины, которая жаждет смены действующего режима (порядка 30% избирателей), "потерянно бродят осколки различных левых партий, "христианские демократы" Михаила Добкина, "миряне" Вадима Новинского и еще более мелкие политические группировки". Эксперт резонно полагает, что атомизация "партии мира" играет на руку действующему режиму, деморализует осмысленное политическое сопротивление и содействует окончательной победе ультранационалистов.



В новой конфигурации, полагает аналитик Кеворкян, появление Медведчука резко усиливает партию "За життя!", в том числе и легитимизуя упомянутый тандем Мураев-Рабинович в глазах Москвы. Это очевидный сигнал для всех жителей Юго-Востока, которые хотят прекращения войны на Донбассе, установления прочного мира и улучшения отношений с Россией. А скомпрометированный многолетним сотрудничеством с властью "Оппозиционный блок", таким образом, оказывается отодвинутым на второй план.



В частности, на родине основателей партии "За життя!", в Харькове, оппозиционные настроения весьма сильны. Оттуда же родом и другой известный оппозиционный политик, экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин. В последнее время и мэр Харькова Геннадий Кернес (партия "Видродженння") подвергся со стороны власти оголтелым атакам, что, наверняка, не добавило его любви к киевскому режиму. В свою очередь, не молчит лидер "Видродження" в парламенте Виктор Бондарь, экс-губернатор Днепропетровщины, сделавший ряд резких антивластных заявлений.



Следует обратить внимание и на извечно "отдельную" Одессу, чьи интересы, как и интересы всего Юго-Востока, сильно связаны с нормализацией украино-российских отношений. Напомним в этом контексте о промышленном Запорожье, городе судостроителей Николаеве, страдающем от войны Донбассе и желающей вновь для себя открыть продуктовый рынок крымского полуострова Херсонщине.



К. Кеворкян считает, что в связи со сцепкой "мастера переговорного процесса" Медведчука и Рабиновича перед властью внезапно возник фантом единой политической силы, имеющей в руках несколько общенациональных телеканалов, серьезнейшие финансовые ресурсы, а главное - многомиллионного избирателя Юго-Востока, а в более широком смысле - оппозиционного избирателя, проживающего по всей Украине.



В ситуации беспомощности киевского режима в решении реальных проблем страны, его перепачканности огромным количеством преступлений и коррупционных скандалов, полагает аналитик, политическое объединение на широкой платформе "партии мира" дает Украине, возможно, последний шанс на мир.



К. Кеворкяну по-своему вторит обозреватель ресурса "Антифашист" Ольга Талова, убежденная, что Медведчук спутал карты ведущим политическим игрокам и "перетасовал" украинский электорат. Но Медведчук не просто вступил в партию "За життя!", он вливает в этот проект серьезные средства, кроме того, недавно скупил все относительно популярные телеканалы - 112, ЗИК, NewsOne, и теперь в его руках сосредоточен серьезный совокупный медиа-ресурс.



В эфире канала "Украина" Вадим Рабинович рассказал, что Медведчук будет отвечать в партии "за направление по восстановлению мира с Россией, возобновление переговоров с СНГ", чем спровоцировал всплеск негодования у "патриотов".



О. Талова тоже убеждена, что теперь партия "За життя!" может стать весьма привлекательной для тех жителей Донбасса, которых "воротило" от Оппозиционного блока, заигрывающего с властью и имитирующего заботу и поддержку промышленного региона. Так что этот день многие даже назвали днем похорон Оппоблока, и без того разрываемого внутренними противоречиями.



Давний мастер скрытой интриги Медведчук "поломал все предвыборные схемы Бойко-Левочкина, которые рассчитывали вернуться во власть после спровоцированного ими же майдана. Надо сказать, что в ОБ даже не особо напрягались с мобилизацией электората и агитацией: технологи убедили оппозиционеров, что, даже не отрывая седалищ от кресла, партия бывших регионалов с ходу набирает 15%. Кроме того, квазиоппозиционеры рассчитывали на поддержку России: сам Бойко нажал на свои педали в Газпроме, Левочкин активно пиарился в российских СМИ. Забавно, что как и Янукович, Левочкин нанял американских пиарщиков, которые должны были сделать из застегнутого на все пуговицы газовика Юрия Бойко (бывший топливный вице-премьер) проходного кандидата в президенты... Однако приход Медведчука в большую политику официально похоронил все мечты и электоральные планы бывших ПР-цев.



Примечательно, что не так давно сам Рабинович призывал все "здоровые силы" объединиться вокруг единого кандидата, чтобы показать монолитность оппозиционного лагеря. Однако, все на что решилась ОБ - это заплатить "Ребе" за снятие с выборов в пользу Бойко. Сумма, говорят, была впечатляющей, но подумав, Рабинович ее вернул, и взял куда более крупные деньги у Медведчука - в полном соответствии с известным анекдотом про "Рабинович вас всех продаст, купит, и снова продаст - но уже дороже"".



Аналитик считает, что миллионы избирателей, которые еще вчера не хотели идти на выборы, и говорили, что заменить власть майдана на оппозицию майдана - это "поменять шило на мыло", теперь в лице Медведчука получили политика, за которого не стыдно голосовать и за которым четко просматривается поддержка РФ.



"Медведчук - знаковая фигура для по-настоящему оппозиционного избирателя, который одинаково протестно настроен как против майданной власти (БПП, "Народный фронт"), так и против майданной оппозиции ("Батькивщина" Юлии Тимошенко, Радикальная партия Олега Ляшко). Человек, отвечающий за мирное урегулирование в Донбассе и восстановление отношений с Россией и странами СНГ. Автор мирного плана для Донбасса. Фигура №1 в деле обмена пленными, освободивший и вернувший домой более тысячи граждан Украины", - так отреагировал на "перетасовки" в предвыборной Украине политолог Александр Фомин.



Многие прочат Медведчуку проход в Верховную Раду и кресло спикера. Тут нам уместно напоминают, что Виктор Владимирович еще 20 лет назад разработал проект преобразования Украины в парламентскую республику. (Впрочем, кто-то говорит и о Медведчуке-премьере при президенте Тимошенко, но об этом - ниже).



Заговорил из глубин и бывший товарищ Медведчука по партии СДПУ(О), первый президент нэзалэжной Украины Л. Кравчук, четверть века назад запальчивый сторонник унитаризма, отныне призывающий не опасаться федерализации и утверждающий, что автономия для Донбасса - это не страшно. Не поздно ли пришло прозренье в политику?



О. Талова полагает, что новый расклад еще больше углубит раскол в Оппоблоке и поставит окончательную точку в его деятельности - "ребята переиграли сами себя, а олигарх Ахметов зашкварился, финансируя Ляшко, а не Донбасс".



По мнению украинского эксперта и политтехнолога Сергея Слободчука, нынешний режим готовит почву к массовым фальсификациям на выборах, а что касается "Оппозиционного блока", то это по-своему уникальный, грамотный маркетинговый проект, использующий лозунги, нацеленные на оппозиционную майданую аудиторию, на бывших избирателей "Партии регионов". Однако тут присутствует явная поддержка со стороны некоторых политических сил США. Не случайно Курт Волкер по приезде фотографируется и с Бойко, и с Левочкиным. И Виктория Нуланд в каждый свой визит обязательно встречалась с Левочкиным. Часть владельцев "Оппоблока" таким образом демонстрирует, что у них есть защитник в лице американцев. Американцы же дают украинской власти понять - что в Верховной Раде должна быть представлена оппозиция - и конкретно вот эту оппозицию нельзя обижать. Рискнет ли власть прессовать такую оппозицию, зная, какая там поддержка? А "Оппозиционный блок", зная, что у него такая поддержка и гарантированное прохождение в Верховную Раду, работает на оппозиционных лозунгах и "окучивает" протестный электорат.



Итак, эксперт Талова полагает, что Медведчук и Рабинович идут на выборы с главной идеей - восстановить мир в стране, что все четыре года открыто боялись провозгласить официальные оппозиционеры из Оппоблока. По большому счету, "За життя!" легализуется в статусе главной партии мира. А это поддерживает почти 70% электората.



Политтехнолог Михаил Чаплыга вообще убежден, что "Медведчук несет идею того, что именно он является лично ключом к установлению мира и переходного правосудия. Что именно он способен в силу ряда причин разрубить гордиев узел, предложив мирный вариант решения конфликта на Востоке... И в силу ряда причин это имеет почву и основания. Я думаю, что в ближайшее время мы станем свидетелями нового, а точнее второй фазы (которая все никак не происходила) обмена на востоке. И автором и гарантом ее будет Медведчук ... и на этот раз публично. Что подтвердит его заявки делами".



Нам также напоминают, что Медведчук - автор Минских соглашений, выполнять которые настойчиво требует от Киева Вашингтон.



Полагают, что есть логика в том, чтобы участие Медведчука в выборах считать надеждой на возвращение диалога с Россией, налаживание экономического и торгового сотрудничества, уничтоженного властью майдана, а, значит, и "ликвидацию" бандерлогов-русофобов как класса - их партии имели шансы только при сохранении войны и оголтелой антироссийской риторики, проповедуемой организаторами госпереворота-2014. На многих подействует и статус Медведчука - "кум Путина", который сделает все возможное, чтобы вернуть Украину к позициям 2013 года, поменяв западный, "проевропейский" вектор на восточный. После четырехлетнего проевропейского националистического бардака, одно лишь заявление о возвращении страну в орбиту России и федеративный "апгрейт" страны - неплохая заявка для успешного старта.



* * *



Однако некоторые категорически не согласны, что смешав в кучу всю старую, трижды предавшую политическую "плеяду", можно получить команду защитников интересов Украины. Эти пытливые люди считают, что связи Медведчука - коррупционны, интересы слиты с российской компрадорской элитой, а это отнюдь не путь и не выход.



И не из всяких рук можно принимать мир, потому что есть последствия. Война будет закончена так или иначе, но кто желает такой печальной судьбы дончанам, как им быть еще раз униженными, а всему остальному народу - еще раз обманутым? Это будет последний гвоздь в гроб страны.



У кого-то вызывает недоверие Рабинович, который, как в свое время "дедушка Мороз Сан Саныч", хотел против Кучмы объединить практически огонь и лед - социалистов и бандеровцев, и в конечном итоге поставил на себе крест как на политике. Так и Вадим Рабинович, который кого только ни зовет в партию "За життя!": в частности, бандеровца Карпюка, который сейчас сидит в российской тюрьме, "антикоорупционера" Шабунина, экс-шефа СБУ, агента ЦРУ Наливайченко (который, пожалуй, откажется).



Известный политолог Ростислав Ищенко убежден, что Медведчук льет воду на мельницу (внимание!) Юлии Тимошенко.



Он внятно напоминает, что если Медведчук и тяжеловес украинской политики, то бывший. Его карьера неплохо развивалась в период правления Кравчука и Кучмы. Он добрался до должности главы Администрации президента. Но в самом начале 2005 г., с приходом Ющенко к власти, Медведчук потерял большую часть своих постов, сумев с 2007 г. лишь восстановить членство в Высшем совете юстиции Украины. Тогда же он утратил и контроль над партией СДПУ(о), а на президентских выборах 2010 г. поддержал коммуниста Петра Симоненко.



К 2010 г. лично он поддерживал (хоть и не публично) Юлию Тимошенко. Как минимум об одном "совместном проекте" - совместной работе Медведчука и Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) над проектом изменений в Конституцию публично заявлял Кравчук.



Причем крах карьеры стал результатом собственных ошибок Медведчука. Известен провал его комбинации, когда предполагалось технично выбросить из выборов 2004 года Януковича и Ющенко, чтобы Кучма получил возможность убрать двух главных конкурентов, а затем, сославшись на форс-мажорные обстоятельства и на имевшееся решение Конституционного суда, баллотироваться в президенты в третий раз подряд. Но тогда, благодаря США, практически все участники интриги в пользу Кучмы (кроме традиционно успевшего вовремя предать и переметнуться на другую сторону Литвина) были выброшены из активной политики, а некоторые и из жизни.



Р. Ищенко утверждает: полагать, что Медведчук, проигравший свою партию и свою политическую карьеру, работавший на подхвате у Тимошенко, политик, имевший последние лет десять репутацию неизбираемого, так и не сумевший развернуть в нечто реально влиятельное проект общественного движения "Украинский выбор", сможет "усилить Рабиновича", было бы верхом наивности. Еще наивнее считать, что Медведчук реально согласится работать вторым (или даже третьим) номером при Рабиновиче, биография которого на Украине известна каждому системному политику. Учитывая уровень амбиций Медведчука, он может лишь контролировать исполнение Рабиновичем неких обязательств, но никак не подчиняться ему и продвигать его.



К тому же, надо иметь в виду, что Медведчук с середины 2000-х считал, что Тимошенко - лучший вариант для Украины, не скрывал этих своих взглядов и вряд ли их изменил.



Многим ясно, что власть будет работать на снижение явки на выборах. Она уже этим, в принципе, начала заниматься, выдвигая шоуменов, клоунов, придурков, городских сумасшедших… Максимально низкая явка - это идеальная среда для фальсификации.



Аналитик Ищенко сразу отвергает проекты на президентство с певцом Вакарчуком (раскручивается Пинчуком в интересах команды Хиллари Клинтон) и шоуменом Зеленским (подается Коломойским как альтернатива Вакарчуку) - поскольку у них самих и у их покровителей просто недостаточно ресурса для выигрыша выборов, да и задача такая не ставится. Это, скорее, проекты, рассчитанные на создание в следующем составе Рады персональных олигархических фракций, предназначенных для вхождения в соответствующие коалиции.



Дикого радикала Ляшко тоже не пропустят на первые роли. Он слишком легко меняет хозяев - ненадежен. Да и с точки зрения объединения украинского олигархата его фигура неконсенсусная.



Остаются Гриценко, Бойко, Рабинович.



Гриценко ("партия войны") занимает крайние правые позиции. С ним Тимошенко надеется сладить, опираясь на широкие слои избирателей, стремящихся к миру.



Но именно этих избирателей окучивают Бойко и Рабинович.



Хоть по сути Бойко, Левочкин и компания управляемы США значительно больше, чем Тимошенко, но их возвращение во власть, причем вместе с Колесниковым, Ахметовым и прочими "бывшими", будет знаменовать провал майдана, как для внутренней украинской аудитории, так и для внешней.



Этого не могут себе позволить ни майданные силы, все относительное благополучие которых связано с "победой революции достоинства". Ей же мотивируется их право на высокие государственные посты. Нет "победы революции" - нет должностей.



Этого не могут себе позволить и США с ЕС.



Давно разочаровавшись сделать из Украины что-то путное, США рассматривают ее как предмет для торга с Россией, который целесообразно обменять на уступки Москвы в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.



Для ЕС же смена формата украинского кризиса несет угрозу углубления противоречий между германо-французским ядром и восточноевропейской периферией ЕС.



С целью компенсации потерь Рабиновичу могли обещать даже пост спикера Рады (Тимошенко баллотируется в президенты, а на должность премьера Медведчук подходит больше, но также надо принимать, что эта должность может быть оставлена для дальнейшего политического торга).



Рабинович, под присмотром Медведчука играющий в интересах Тимошенко, способен облегчить Юлии Владимировне коммуникацию с пророссийским и антифашистским электоратом. В рамках этого же проекта логично реализовывается кумовство Медведчука и Путина. Виктор Владимирович давно пытается конвертировать эту связь в повышение своего веса в украинской политике. Но все время мешает одно и то же, он не может подтвердить свои возможности. Российские проекты, реализуемые на Украине Путиным, ни по идеологии, ни по масштабу, ни по целям не совпадают с личными проектами Медведчука. Поэтому личные отношения не приносят политических бонусов.



Однако в данном случае сам факт наличия данной связи может быть конвертирован в политические преимущества. Поскольку речь идет о работе на поле пророссийского электората, то наличие виртуальной связки Медведчук-Путин, безусловно, будет позитивно сказываться на отношении к партии ее целевой аудитории.



Эксперт продолжает мысль: с учетом того, что премьер Гройсман, который тоже примет участие в предвыборной кампании на чьей-нибудь стороне, уже выступал с критикой Рабиновича с националистических позиций, можно предположить, что он поддержит Бойко. Если же во второй тур, паче чаяния, выйдет Гриценко, то и Гройсман, и Бойко вынуждены будут в рамках борьбы против Тимошенко поддержать и его. Так как Гройсман и Гриценко выступают с националистических позиций, а первый еще и является ставленником Порошенко, это должно оттолкнуть от данных сил пророссийский и антифашистский электорат.



"Получается, что если Бойко не выходит во второй тур, ценность его поддержки Гриценко резко снижается за счет работы связки Медведчук-Рабинович. Если же во втором туре Тимошенко встретится с Бойко, то ее технологи, кивая на Гройсмана и Гриценко, которые должны будут поддерживать Бойко, представят Юрия Анатольевича избирателям в качестве кандидата от радикальных националистов, предавших антифашистское дело.



В целом, если схема сработает, это, пожалуй, единственный шанс Тимошенко реально выиграть второй тур выборов. Впрочем, в любом случае, представляется нереальным, что нацисты и политики майдана пустят во власть тройку Тимошенко-Медведчук-Рабинович без вооруженного сопротивления.



Его исход во многом зависит от позиции, которую займет Аваков как главный держатель силового ресурса. Сейчас он поддерживает Тимошенко против Порошенко, но будет ли он так же поддерживать ее в случае победы на выборах или даже во втором туре? Ведь для него приход к власти Тимошенко реально чреват потерей политических позиций. Тимошенко не может сосуществовать с министром внутренних дел, сделавшим из МВД государство в государстве и никому не подчиняющимся".



Р. Ищенко по-прежнему убежден, что на каждом этапе украинской избирательной кампании ситуация, в конечном итоге, упирается в силовой вариант как наиболее вероятный формат выяснения отношений.



Интересы противостоящих группировок затронуты настолько глубоко и по столь принципиальным вопросам, что использование "последнего довода" представляется неизбежным.



Так что украинским политикам надо думать не о красивых политических комбинациях, а об установлении контроля над главным электоральным ресурсом текущей кампании - силовым (как легальным, так и нелегальным).



Специально для "Столетия" Источник - Столетие.ру

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