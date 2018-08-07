Саудовская Аравия ввела максимально жесткие санкции против... Канады

08:58 09.08.2018 Financial Times узнала о планах Саудовской Аравии "любой ценой" избавиться от активов в Канаде

Азия и мир, политика 10:44, 09 августа 2018 Просмотров: 204



Предыстория: Канада потребовала прекратить аресты активистов в Саудовской Аравии. В Эр-Рияде ответили картинкой с самолетом, летящим к башне в Торонто

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия распродает канадские активы на фоне обострения дипломатического спора, возникшего после того, как Оттава потребовала освободить арестованных саудовской стороной правозащитниц, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами Эр-Рияда.



Центробанк Саудовской Аравии и государственные пенсионные фонды поручили своим управляющим зарубежными активами "любой ценой" избавиться от канадских акций, облигаций и наличных средств, говорится в сообщении



По их словам, в общей сложности саудовские власти вложили в канадские активы более $100 млрд. Хотя, как отметил один из источников, доля этих инвестиций, вероятнее всего, была "довольно мала в абсолютном выражении", факт продажи несет в себе достаточно серьезный подтекст.



По словам одного из банкиров, продажа началась 7 августа. Он считает, что, продавая свои активы в Канаде, Саудовская Аравия подает сигнал властям других государств, предостерегая от вмешательства в суверенные дела королевства.



Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в среду, что в споре с Канадой "не о чем договариваться" и что Оттава знает, что ей необходимо сделать, чтобы "исправить свою большую ошибку".



"Здесь не о чем договариваться. Ошибка была сделана, и ошибка должна быть исправлена", - сказал аль-Джубейр на пресс-конференции в Эр-Рияде.



Королевство по-прежнему "рассматривает возможность принятия дополнительных мер" против Канады, сказал министр, не предоставив более подробной информации.



Отношения между Оттавой и Эр-Риядом ухудшились после того, как 3 августа Министерство иностранных дел Канады выразило протест против задержаний защитников прав женщин в Саудовской Аравии. Критика Оттавы вызвала негативную реакцию саудовских властей, они объявили канадского посла персоной нон грата и отозвали своего посла из Оттавы.



Саудовская Аравия также заявила о прекращении закупок зерна из Канады и о планах вывезти всех своих пациентов из канадских медучреждений. С 13 августа авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановит рейсы в Торонто. Источник - ca-news.org

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