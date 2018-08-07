Был ли кризис 2008 года циклическим? - М.Хазин

08:37 09.08.2018 Михаил Хазин, 7 августа



Вопрос этот довольно принципиальный: если это был обычный циклический кризис, то сегодня пришло время очередного циклического спада и можно особо не переживать - он пройдет через пару лет, как и любой другой. Но если все иначе… То тут могут быть самые разные варианты.

Мое глубокое убеждение состоит в том, что кризис 2008 года не был циклическим, что это классический кризис падения эффективности капитала, который мы подробно описали в нашей теории. Однако для объяснения этого факта нам неминуемо придется объяснять многие проблемы статистического анализа данных - поскольку с момента начала кризиса власти США как минимум дважды меняли статистические методики. Именно по этой причине мы исходим из тех данных, которые получали сами (в частности, в 2000-е годы я пользовался данными, проанализированными Сергеем Егишянцем) либо же полученными на этом сайте.

Так вот, если исходить из нашей концепции, то развитие кризиса после осени 2008 года очень похоже на ситуацию 70-х годов: долгосрочная депрессия без экономического роста и с постоянными рецидивами спада. Нет (пока?) эффекта стагфляции (то есть спада с высокой инфляцией), но это связано с тем, что основной эмиссионный удар пришелся на 2008-2014 годы, когда высокая эмиссия (2.5 триллиона долларов роста денежной базы в США, примерно в 4 раза) компенсировалась падением кредитного мультипликатора с 17 до 4. Напомню, что в конце 60-х не было таких финансовых пузырей, как сейчас, в связи с этим кредитный мультипликатор был в норме (4-6) и, как следствие, эмиссия практически сразу вызывала инфляционный эффект.

Такое отличие связано в первую очередь с наличием альтернативной долларовой (бреттон-вудской) системы разделения труда (советской), которая в этот момент демонстрировала явное преимущество (фактически десять лет СССР еще демонстрировал экономический рост на фоне постоянного спада в США). Собственно, именно в середине 70-х можно было констатировать победу мировой системы социализма в "соревновании двух систем". Но - СССР отказался форсировать победу. Сегодня же СССР нет и в этом смысле денежные власти США проявляют значительно большую свободу в своих действиях, чем это было в 70-е годы.

Отметим, что кризис 70-х (который тоже не был циклическим кризисом и вышли из него США через систему кредитного стимулирования частного спроса, средний долг домохозяйства в этой стране, который никогда не превышал уровня 60-65% от годового реального дохода, поднялся к осени 2008 года до 130%, то есть - в два раза; при этом на сегодня он упал весьма и весьма незначительно) совершенно не вписывался в мэйнстримовскую экономическую модель. Прежде всего потому что в ней есть только циклические кризисы, продолжительность спадов в которых ограничена по времени. И в результате регулярных изменений методики расчетов экономических параметров, "длинную" депрессию 70-х годов разбили на две "рецессии" (чисто циклический термин, обозначающий фазу падения в рамках цикла, если он достиг достаточно серьезных масштабов), разделенные небольшим периодом роста.

В то же время, если посмотреть на второстепенные показатели (например, среднюю заработную плату) то, видно, что никакого роста в середине 70-х годов не было просто немножко изменилась модель управления кризисом (в США для поддержания ВПК начали эмиссию, что привело к стагфляции - уникальному явлению, совершенно не описываемому, с точки зрения классической циклической теории).

Ситуация современного кризиса, с одной стороны, крайне похожа на кризис 1930 года (как и тогда, кризису предшествовали обвалы финансовых пузырей), с другой, принципиально от него отличается, поскольку тогда государство отказалось от массированной эмиссии, из-за чего кризис развивался по дефляционному сценарию (несколько лет назад я в своем прогнозе мировой экономики подробно изучал этот момент). Сегодня эта эмиссия (которая частично продолжается, и в США, где она идет на поддержку бюджетных расходов, и в Евросоюзе, и в Японии) позволила оттянуть начало дефляционной стадии кризиса, то есть резкого падения расходов граждан, но судя по всему, эта пауза заканчивается.

Отметим, кстати, что реальные доходы граждане сегодня не сбалансированы с расходами, как это было в начале 70-х годов, более того, структурный разрыв между доходами и расходами существенно превышает масштабы 20-х годов прошлого века (тогда расходы домохозяйств были выше доходов в среднем, процентов на 15, сейчас - на 25%). И по мере того как механизмы поддержания расходов будут разрушаться (это уже постепенно происходит) спад будет очень и очень серьезным.

При этом дать более или менее внятный анализ этих процессов "мэйнстримовская" экономическая теория не может, поскольку для этого нужно дать честный и реальный анализ предыдущих кризисов того же типа, а это невозможно, поскольку он противоречит базовым положениям этой теории. Более того, фальсифицированы даже, как я уже упоминал, статистические данные, которые позволяли более или менее внятно объяснить, что же происходило на самом деле. И по этой причине адептам этой теории остается только говорить о том, что 2008 год и нынешний момент - это просто два минимума разных циклов, в то время как в реальности экономическая картина куда более богатая и интересная. Источник - khazin.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533793020

Новости Казахстана

