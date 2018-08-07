Дудели не в ту дуду... В Казахстане разом у 88 телеканалов отозвали свидетельства на вещание

08:26 09.08.2018 В соответствии с поправками в закон Республики Казахстан "О телерадиовещании" принятыми в 2017 году (статья 42) все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующиеся на территории Казахстана, обязаны в течение 6 месяцев со дня введения в действие данного закона зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства), сообщает пресс-служба министерства информации и коммуникаций РК.



На сегодняшний день в министерстве информации и коммуникаций РК на учет поставлено 307 иностранных теле-, радиоканалов. Из них 219 – открыли свои представительства, 88 – не открыли.



С учетом того, что закон вступил в силу 9 января текущего года иностранные теле-, радиоканалы были обязаны в течение 6 месяцев со дня опубликования зарегистрировать на территории РК юридическое лицо или провести учетную регистрацию своего филиала (представительства) в срок до 9 июля текущего года.



По истечению указанного срока, министерство у всех иностранных теле-, радиоканалов, не прошедших процедуру регистрации юридического лица или учетной регистрации филиала (представительства), отозвало свидетельство о постановке на учет. Что в последующем повлечет запрет на ретрансляцию данных иностранных теле-, радиоканалов на территории Казахстана.



Иностранные теле-, и радиоканалы заинтересованные в продолжении ретрансляции и работы в Казахстане, должны будут открыть представительства и повторно пройти поцедуру постановки на учет.



Среди телеканалов прекративших вещание значатся THT-Comedy, Fox News Channel, Fox Business Network, Bloomberg Television, Russia Today TV , RUSSIAN MUSICBOX, HD Кино 2, НТВ-ПЛЮС 3D, Киносоюз и другие. Источник - ca-news.org

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