|Президент Жээнбеков разделил соотечественников на грабителей и созидателей
08:22 09.08.2018
08 августа 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Президент Кыргызстана разделил соотечественников на грабителей и созидателей
Сооронбай Жээнбеков сегодня участвовал в форуме "Мекендештер". Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана.
По его словам, "наступила пора, когда все вынуждены задуматься о новых перспективах". "Каждая страна вынуждена искать свой путь развития. При определении пути развития Кыргызстана обязательно следует учитывать вклад соотечественников, находящихся за рубежом, их активное участие в строительстве будущего страны", - отметил президент.
"Где бы мы ни находились, честь и достоинство должны быть для нас превыше всего. Хотел бы разъяснить это на примере соотечественников, находящихся за рубежом. Их можно условно разделить на две большие группы, исходя из их отношения к понятиям чести и достоинства. К первой группе можно отнести тех, кто грабил Кыргызстан, разбазаривал национальное богатство и сбежал из страны. Руки государства длинные. Рано или поздно, но настанет день, когда всем ворам придется держать ответ за все содеянное", - сказал Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил тех, кто трудится за рубежом с целью прокормить семью и заработанные честным трудом средства направляет в Кыргызстан, всегда радеет за кыргызский народ.
Наша конечная цель - создание полноценных условий, чтобы наши соотечественники могли достойно жить и работать, воспитывать детей в своей стране.
Сооронбай Жээнбеков
"Нам необходимо принять пакет законопроектов, направленных на поддержку соотечественников, и пересмотреть некоторые функции государственных органов", - пояснил Сооронбай Жээнбеков.