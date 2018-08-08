Туркменистан: фермеров, сорвавших план, обязывают возместить недостачу. Иначе - конфискация!

07:33 09.08.2018 08 Август, 2018



В северной области Туркменистана арендаторы, не сумевшие достигнуть плана по сбору урожая пшеницы, оказались в долгу перед государством и теперь обязаны возместить недостачу указанного в контракте объема за счет собственных средств.



Фермеры, имеющие пенсионное обеспечение, обязаны погашать недостачу путем перечисления пенсионных средств на счет государства, остальные изыскивают средства различными способами, в том числе продают собственное имущество.



"Никто из моих знакомых не смог выполнить план. 90 процентов арендаторов в области остались должны государству из-за невыполненного плана. Даже солома, оставшаяся от пшеницы, вышла некачественной. Если соломы было бы достаточно, то можно было бы продать хотя бы ее и как-то возместить недостачу по пшенице", - рассказал фермер из Дашогуза.



По словам фермеров, десятки арендаторов были вызваны в прокуратуру из-за невыполненного плана по урожаю, у некоторых провели обыск в домах. По некоторым данным, участились случаи требования властей к фермерам приобретать камеры наблюдения и размещать в сельхозтехнике, используемой при сборе урожая. Как рассказал корреспондент Азатлыка, камеры видеонаблюдения устанавливаются в комбайнах, чтобы предотвратить воровство.



Как утверждают фермеры, по результатам следствия дела "задолжавших государству" фермеров переводят в суд, который выносит приговор о принудительной выплате задолженности, те, кто не в состоянии заплатить требуемую сумму, подвергаются конфискации имущества в пользу государства. Источник - centralasian.org

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