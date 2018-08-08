А вы слышали, что снимут Си Цзиньпина? Страхи китайских элит, - И.Панкратенко

07:26 09.08.2018 Страхи китайских элит породили слухи об отставке председателя КНР



Об авторе: Игорь Николаевич Панкратенко – доктор политических наук, член научного совета Института исследований Центральной Азии и Афганистана "Иран–Восток" (Иран).

8.08.18



Эти семеро в одинаковых костюмах, в чьих руках сосредоточена высшая власть и вся мощь Китая, на групповых фотографиях выглядят монолитной шеренгой близнецов. Трудно представить, что они могут спорить между собой. И совсем уж невероятным представляется, что свои разногласия "семерка" – члены постоянного комитета политбюро китайской Компартии могут вынести на всеобщее обозрение. Основное правило "схватки бульдогов под ковром" – ни байта информации наружу, тем более репортерам – с приходом к власти команды Си Цзиньпина распространилось на всю партию.



Тем более интригующе выглядели сообщения неких "высокопоставленных функционеров КПК" своим контактам за границей о возможной уже в августе отставке председателя КНР товарища Си Цзиньпина. Сообщения, а точнее, слухи в виде версий, которые на минувшей неделе горячо обсуждали политики и эксперты в Азии – от Гонконга до Токио. Кто-то из партийной элиты решился нарушить обет молчания, слив информацию, значение которой трудно переоценить. Идеологическая диверсия? Спецоперация китайской партийной пропаганды?



"Все, что мы считаем необходимым рассказать миру о КПК, демонстрируется на партийных съездах. А если у вас появляются дополнительные вопросы – то это ваши проблемы", – дают понять функционеры Компартии, когда к ним обращаешься с "неформатным" вопросом. Совершенно бесцеремонно сворачивают даже доверительный и дружеский разговор, поскольку понимают, насколько и чем чревато прикосновение к партийным тайнам, тем более – в общении с иностранцем. Но и без информации из первоисточников достаточно очевидно, что уходящее лето было для Си Цзиньпина куда как непростым.



Грандиозный скандал, разразившийся вокруг поставки частной фирмой системе здравоохранения большого количества доз некачественных препаратов для детской вакцинации, всколыхнул китайское общество. Слишком очевидна в этой истории коррупционная составляющая – и слишком беззащитны те почти сотня тысяч малышей, которые получили вместо вакцины суррогат, ладно хоть без смертельных случаев обошлось. Для того чтобы понять всю серьезность произошедшего, достаточно только одного факта: Си Цзиньпин лично пообещал довести расследование произошедшего до конца, наказать виновных и принять меры к тому, чтобы подобное не повторилось. Притом что пересчитать случаи, когда он публично выступал в связи с коррупционными делами, – пальцев на двух руках хватит.



Но эта проблема, будь она единственной, не приняла бы критического значения для некоторых представителей партийной элиты, если бы не еще одна напасть – перспективы полноценной торговой войны с США. Которые для ряда функционеров и "ветеранов" Компартии куда опаснее внутриполитических проблем. Поскольку задевают их самое чувствительное место – кошелек, заграничные счета, бизнес-активы в Штатах и уютные, с любовью отстроенные "гнездышки" в той же Австралии.



С 2012 года Си и его команда методично зачищают группировки коррупционеров в государственном аппарате, правоохранительных органах, армии и партийных структурах, которые за счет коррупционных схем выстраивают свои бизнес-империи. Наиболее крупные из них разгромлены, но число оставшихся, размером поменьше: там – "свечной заводик", там – "доходный дом" в виде многоэтажного торгового центра, например, – еще очень велико.



И вот для них, партийных и чиновных "подпольных миллионеров", возможная торговая война с США и достаточно жесткая внешняя политика председателя Си – серпом по рейтингу. Размерами тарифов мериться – это одно, но ведь дело может и до персональных санкций со стороны США дойти. А чиновники соответствующих американских ведомств в меткости финансовых ударов по конкретным лицам таких высот достигли – легенды Дикого Запада от зависти обрыдались бы, если б смогли увидеть.



А кроме того, не все в недовольстве Си Цзиньпином в личный интерес упирается. Взлет Китая к нынешним вершинам пусть не во всем, но в весьма многом обусловлен, между прочим, и тесным сотрудничеством с США. При всех действительно гигантских достижениях КНР в последнее десятилетие ее зависимость от американских рынков и технологий остается весьма существенной. Увенчается успехом государственная программа "Сделано в Китае – 2025" – ситуация станет иной, для Пекина более благоприятной. Но сейчас разрыв с США может обернуться серьезными проблемами. И у отдельных китайских элит создается впечатление, что товарищ Си и его соратники этот тонкий момент откровенно недопонимают. То есть "непревзойденный рулевой", как назвали председателя КНР в его официальной биографии, ведет Китай в неправильном направлении. Отсюда – в отдельных идеологически выдержанных партийных кадрах и примкнувших к ним представителях аполитичного бизнеса возникают весьма тревожные, чуть не на грани паники, настроения. И желание товарища председателя "притормозить", желательно – при условии полного отстранения его от власти.



Вот только проблема в том, что реальных рычагов у партийной и чиновничьей оппозиции повлиять на Си Цзиньпина, а уж тем более отстранить его от власти попросту нет. Не для того все эти годы председатель КНР со товарищи выстраивал систему полного подчинения и контроля партийного аппарата, госбезопасности, армии и всех прочих структур, замкнув их в итоге на себя и узкий круг доверенных лиц.



Кроме того, у оппозиции нет лидера, который хоть в чем-то по влиянию, известности и поддержке в партии был бы сравним с Си Цзиньпином. Ну а разрозненные протестные выступления могут не только оргвыводами – продолжительной экскурсией в секретную партийную тюрьму – закончиться. В итоге противникам товарища Си и его курса в партийном и государственном аппаратах остается только интриговать своих зарубежных партнеров слухами о скорой отставке председателя КНР. И не то чтобы они верили в "мечты сбываются", а для того, чтобы хоть таким путем донести до товарища Си свои страхи. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1533788760

Новости Казахстана

